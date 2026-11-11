Keno Verseck Weidel (e) afirmou que "migrantes da Romênia estão saqueando o sistema social alemão", e Wagenknecht defendeu o fim dos benefícios

O tema da "imigração para o sistema de assistência social alemão" não é novo na Alemanha. Há muitos tempo que políticos alemães acusam repetidamente cidadãos romenos, mas também búlgaros, de abusar do sistema social alemão, às vezes de forma explícita, outras vezes sem mencioná-los diretamente.

Em 2011, por exemplo, o então líder do partido conservador bávaro CSU, Horst Seehofer, declarou que o partido iria "resistir até o último cartucho e jamais aceitar que haja imigração para os sistemas de assistência social alemães". Mais tarde, a CSU promoveu o slogan "Quem frauda, cai fora", mirando supostas fraudes nos programas sociais.

Hoje, quem faz campanha contra os romenos na Alemanha são Alice Weidel, da AfD, e Sahra Wagenknecht, da BSW. Weidel, copresidente da AfD, escreveu na rede social X que "cada vez mais migrantes da Romênia estão saqueando nosso sistema social alemão".

Dois dias depois, a fundadora da BSW, Sahra Wagenknecht, declarou ao jornal Berliner Zeitung que os políticos "precisam voltar a pensar mais em Bitterfeld do que em Bucareste" e que "não pode haver pagamento de auxílio infantil para crianças que não vivam na Alemanha."

Documentário televisivo tendencioso

Na origem das declarações das duas políticas está um documentário da emissora Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) que acusa cidadãos romenos residentes em Magdeburgo de abusar do sistema de assistência social da Alemanha.

O documentário, intitulado Migração da pobreza na UE: o Estado de bem-estar social num beco sem saída?, foi produzido de maneira extremamente tendenciosa. Ele mostra imagens feitas na Romênia de carros de luxo e mansões palacianas, mas não apresenta qualquer prova de que aqueles romenos retratados recebem benefícios sociais alemães de forma ilegal.

Por outro lado, o filme menciona apenas superficialmente que, com frequência, proprietários alemães de imóveis em más condições recebem grandes quantias da assistência social em pagamento de aluguéis excessivamente elevados.

A reportagem foi exibida pela primeira vez na programação da MDR em 4 de novembro de 2026, mas já estava disponível no serviço de streaming desde 26 de outubro de 2026.

Indignação na Romênia

Nos últimos dias, sobretudo a declaração de Weidel provocou fortes críticas na Romênia e entre os romenos que vivem na Alemanha. Na Romênia, manifestaram-se contra ela os líderes dos principais partidos no parlamento e também o Ministério do Exterior do país.

O presidente do Partido Social-Democrata (PSD) romeno, Sorin Grindeanu, exigiu que Weidel se desculpasse. O ex-primeiro-ministro e líder do Partido Nacional Liberal (PNL), Ilie Bolojan, classificou a declaração da política alemã de inaceitável.

Até mesmo políticos da Aliança para a União dos Romenos (AUR), partido nacionalista de direita e pró-Rússia que é aliado da AfD, classificaram as declarações de Weidel como "falsas e injustas". Um detalhe incômodo: a AUR convidou representantes da AfD para participar de uma série de eventos no próximo sábado em Bucareste. Até o momento, o convite não foi retirado publicamente.

Na Alemanha, por sua vez, 22 organizações e iniciativas romenas divulgaram uma nota no domingo passado protestando contra as declarações de Weidel e Wagenknecht. Além disso, anunciaram que apresentariam uma reclamação formal à redação da MDR devido ao documentário. Entre os signatários está a Sociedade Teuto-Romena.

"Agitação barata"

O primeiro político na Romênia a protestar contra as declarações de Weidel foi Dominic Fritz, presidente da União Salve a Romênia (USR), partido liberal-conservador-verde, e até recentemente prefeito da cidade de Timișoara, no oeste da Romênia.

Fritz é alemão e reside na Romênia desde 2019. A partir dessa perspectiva, publicou um vídeo no Facebook no qual se dirige diretamente a Weidel. Ele a acusa de promover "agitação barata" contra os romenos e exige um pedido de desculpas. O vídeo, publicado na terça-feira passada (3/11), tornou-se rapidamente viral na Romênia.

Em entrevista à DW, Fritz classificou as declarações de Weidel e Wagenknecht como "expressão de um profundo desprezo cultural pela Romênia que frequentemente circula pela política alemã sem ser questionado nem contestado".

Segundo Fritz, trata-se de "preconceitos e estereótipos" sobre os romenos, "que supostamente exploram a União Europeia, vão para todo lugar de forma quase ilegal e que, dependendo da narrativa, ou roubam empregos ou são preguiçosos demais para trabalhar".

Fritz afirma que há abusos em todos os lugares e que nenhum pode ser justificado. Porém, argumenta, há mais de 500 mil romenos que trabalham na Alemanha e pagam vários bilhões de euros em impostos, em contraste com uma suposta fraude de algumas dezenas de milhões de euros em auxílio infantil pago a crianças romenas. "E ainda é preciso provar quanto disso de fato constitui fraude", acrescenta.

Integração acima da média

De fato, dos cerca de 900 mil cidadãos romenos registrados na Alemanha, aproximadamente 520 mil têm empregos sujeitos à contribuição previdenciária obrigatória, sem contar autônomos, trabalhadores dos chamados minijobs (ocupações limitadas no ganho ou no total anual de dias de trabalho) e trabalhadores sazonais na agricultura.

A integração dos romenos ao mercado de trabalho alemão é acima da média. A taxa de emprego entre os romenos em idade ativa que vivem na Alemanha é de cerca de 76%, em comparação com 70% entre os alemães e pouco menos de 60% entre todos os cidadãos estrangeiros.

Segundo dados da Agência Federal do Trabalho, o número de crianças romenas com direito ao auxílio infantil alemão, mas não registradas como residentes na Alemanha, era de cerca de 32.500 no final de 2025, uma redução de 5% em relação a 2020.

O maior grupo de beneficiários do auxílio infantil vivendo no exterior, porém, é formado pelos poloneses, com cerca de 112 mil crianças, embora esse número também esteja diminuindo. No total, os pagamentos de auxílio infantil feitos pela Alemanha a crianças elegíveis residentes no exterior representam menos de 1% do valor total desembolsado.

O benefício é legal: os números, por si só, nada dizem sobre fraude. A Alemanha pode ser responsável pelo pagamento de benefícios familiares mesmo que uma criança resida em outro Estado-membro da UE. Um caso típico é o do pai que trabalha na Alemanha enquanto a família permanece no país de origem.

"O discurso público pouco mudou"

A idealizadora da nota divulgada pelas organizações romenas na Alemanha, Sevghin Mayr, conhece bem esses dados e esse discurso. Nascida na Romênia, ela vive há mais de 30 anos na Alemanha e trabalha na organização de assistência social Arbeiterwohlfahrt, em Munique.

Antes trabalhou no projeto Mobilidade Justa, ligado aos sindicatos. Nesse trabalho, orientava trabalhadores romenos na Alemanha, em sua maioria pessoas contratadas por meio dos chamados contratos de prestação de serviços ou trabalhadores sazonais na agricultura, frequentemente remunerados muito abaixo dos acordos coletivos.

"Continua me decepcionando que as pessoas saibam tão pouco sobre a Romênia e, mesmo assim, o que pessoas como Weidel e Wagenknecht digam continue se consolidando na mente de muitos. Infelizmente, o discurso público sobre a comunidade romena na Alemanha mudou muito pouco ao longo de todos esses anos", diz Mayr.

Os signatários da declaração de 8 de novembro de 2026 exigem de Weidel e Wagenknecht um pedido de desculpas e uma retratação. Nos próximos dias, também pretendem apresentar uma reclamação formal à MDR contra o documentário.