Redação DW Discussões trilaterais em Abu Dhabi têm como objetivo encontrar uma solução duradoura para a guerra na Ucrânia

O primeiro dia de negociações entre a Ucrânia e a Rússia, mediadas pelos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos (EAU), terminou nesta terça-feira (10/11) com ambos os lados descrevendo as conversas como produtivas.

O encontro de quatro horas e meia marcou as primeiras discussões trilaterais em oito meses com o objetivo de encontrar uma solução duradoura para a guerra na Ucrânia.

Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha elevado recentemente as expectativas em torno de um acordo de paz, observadores não esperam um avanço significativo nesta rodada de conversações.

As negociações, mediadas pelos enviados de Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, devem ser retomadas nesta quarta-feira.

Após a retomada das conversas, Kushner disse que os Estados Unidos conseguiram "reduzir as divergências" entre as partes, mas não forneceu maiores detalhes.

Em Paris, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, classificou as negociações como "muito produtivas" e defendeu que os europeus sejam, futuramente, incluídos na mesa de negociações, "pois eles fazem parte da solução deste problema".

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse que as conversas foram "construtivas e bastante substanciais", relatando que sua equipe o informou de que questões humanitárias e garantias de segurança estiveram entre os temas discutidos.

Em Copenhague, onde se reuniu com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, ele também afirmou que este é o momento de a Europa escolher um representante para as negociações.

Futuro papel dos europeus

A Europa tem demonstrado inquietação diante da possibilidade, aventada por Trump, de um acordo com Moscou que possa redefinir a segurança europeia do pós-guerra. Há também o receio de que Washington pressione Kiev a aceitar o que seria, na prática, uma derrota.

Os países europeus não estão incluídos na mesa das negociações trilaterais, fato que o ministro alemão do Exterior, Johann Wadephul, descreveu como "não inteiramente satisfatório". Ainda assim, ele classificou as negociações como um passo significativo para que a Europa tenha uma participação mais plena nas negociações futuras.

"Qualquer discussão relevante sobre a arquitetura de segurança da Europa só poderá ocorrer após a concretização de um cessar-fogo na Ucrânia", afirmou nesta segunda-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Isso deve acontecer em um fórum apropriado, envolvendo, em particular, os aliados da Otan e os membros da União Europeia", sublinhou.

Segundo Kushner, os parceiros europeus estão sendo mantidos informados apenas à margem das discussões; um formato mais amplo, que inclua a participação europeia, só deverá ser adotado após a obtenção de avanços.

Novo "arcabouço" de segurança

Kushner - que é genro de Trump - disse em Abu Dhabi que os Estados Unidos esperam criar um novo "arcabouço" de segurança entre Ucrânia, Rússia e Europa, capaz de assegurar "décadas, se não séculos, de paz".

Moscou, que, semanas antes de invadir a Ucrânia, havia emitido um ultimato aos países ocidentais exigindo a retirada de tropas do Leste Europeu, voltou a indicar que isso seria uma prioridade.

Em um sinal de que leva a sério a retomada de sua exigência de rever o arranjo de segurança europeu estabelecido há décadas, a Rússia incluiu um em sua delegação o diplomata Serguei Ryabkov, que, antes da invasão de sei país na Ucrânia, havia apresentado a demanda de Moscou para que a Otan se retirasse do Leste Europeu.

Uma fonte da delegação russa afirmou que o encerramento da guerra era "apenas um item na pauta" e que o objetivo principal de Moscou era a revisão da segurança "para todo o continente".

Kiev quer evitar "Ialta 2.0"

A Ucrânia alertou contra uma "Ialta 2.0", uma referência ao episódio no qual líderes ocidentais dividiram a Europa com a União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, enquanto a UE afirmou que acordos de segurança só poderão ser discutidos após um cessar-fogo.

"[O presidente russo, Vladimir] Putin quer a URSS [União das Repúblicas Socialistas Soviéticas] de volta", disse Zelenski a veículos de imprensa dinamarqueses.

O líder russo, por diversas vezes, rejeitou propostas de um cessar-fogo mais abrangente e prometeu que suas tropas continuariam avançando na Ucrânia.

Em um comunicado conjunto antes da reunião, os europeus, a Ucrânia, os Estados Unidos e a Otan reafirmaram seu "compromisso compartilhado com uma arquitetura de segurança europeia robusta para o pós-guerra".

Garantias de segurança no pós-guerra

O ministro do Exterior da Rússia, Serguei Lavrov, afirmou nesta terça-feira, em Moscou, que, por iniciativa dos EUA, as negociações se concentrariam nos elementos-chave de uma estrutura de segurança regional.

Essas garantias de segurança para a Ucrânia e a Rússia entrariam em vigor após uma "resolução completa e abrangente" do conflito. Ele declarou que Moscou elaborou um documento de posicionamento sobre como deveria ser a futura arquitetura de segurança na região eurasiana.

A Rússia espera que os EUA sejam suficientemente determinados para equilibrar os interesses de ambos os lados, acrescentou Lavrov.

O principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, afirmou que o objetivo é alcançar uma paz duradoura. "Nossas principais prioridades são o fim das hostilidades, garantias de segurança confiáveis para o pós-guerra, a recuperação econômica e o desenvolvimento da Ucrânia, além de medidas humanitárias", escreveu Umerov em publicação no Telegram.

Ele se reuniu com representantes dos Estados Unidos, da Europa, da União Europeia (UE) e da Otan antes das negociações em Abu Dhabi.

A delegação ucraniana inclui ainda o chefe de gabinete da presidência, Kyrylo Budanov; o primeiro vice-ministro do Exterior, Serhiy Kyslytsya; o vice-chefe da inteligência militar, Vadym Skibitsky; e o líder parlamentar do partido presidencial, Davyd Arakhamia.

O principal negociador de Moscou, Vladimir Medinsky, declarou que o fim da guerra é necessário no interesse tanto do povo ucraniano quanto do russo. A equipe russa inclui o assessor de política externa de Putin, Yuri Ushakov; os vice-ministros do Exterior Sergei Ryabkov e Mikhail Galuzin; e os oficiais do Estado-Maior Igor Kostyukov e Yuri Shigarlovsky.

Ucrânia busca cessar-fogo

Umerov disse que as prioridades de Kiev continuam sendo a obtenção de um cessar-fogo e garantias de segurança. "Nosso povo aguarda o fim desta guerra", pontuou.

Enquanto as negociações prosseguiam, os ministros do Exterior Ucrânia e da França, reunidos em Paris, elogiaram os esforços dos EUA em promover "tréguas parciais", que poderiam servir como um "primeiro passo rumo a um cessar-fogo completo e incondicional".

No mês passado, uma trégua local na região de Kherson, na Ucrânia, intermediada pela primeira-dama dos EUA, Melania Trump, se tornou a mais longa interrupção dos combates durante a guerra.

Kiev também busca apoio para seu Exército no período pós-guerra.

Uma fonte ucraniana de alto escalão citada pela agência de notícias AFP relatou que a Ucrânia deseja pelo menos dez anos de apoio financeiro para manter um Exército de 800 mil soldados, capaz de repelir qualquer futuro ataque russo.

A questão territorial

Há ainda, contudo, uma enorme desconfiança na Ucrânia em relação aos objetivos de Trump.

Antes das negociações, o líder americano sugeriu que Kiev talvez precise abrir mão de territórios, chegando a afirmar que a Ucrânia ficaria com "um formato um pouco diferente", o que Kiev rejeita.

As tropas russas avançaram para o oeste, mas não conseguiram tomar toda a região de Donetsk. Moscou, no entanto, exige que Kiev entregue as áreas em conflito que ainda controla.

"Permitir que a Rússia defina as fronteiras da Europa seria um erro enorme", afirmou nesta terça-feira a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, ao lado de Zelenski.