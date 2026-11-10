Redação DW Avião da Air Lingus forçado a pousar em base aérea francesa: "Apesar de a tripulação ter solicitado um aeroporto alternativo mais adequado para o desvio, seu pedido foi recusado", relatou a ECA

Uma associação que representa mais de 44 mil pilotos da aviação civil na Europa disse nesta terça-feira (10/11) estar "profundamente preocupada" com a forma com que algumas autoridades públicas têm respondido às falsas ameaças de bomba que afetaram voos comerciais no continente na semana passada.

Segundo a Associação Europeia de Pilotos (ECA), os protocolos de segurança das aeronaves não teriam sido devidamente considerados pelas escoltas militares ao determinar pousos de emergência.

"Relatos indicam que, em algumas circunstâncias, aeronaves militares interceptaram aviões comerciais e ordenaram aos comandantes que pousassem em aeroportos específicos, sem considerar adequadamente os requisitos operacionais e de segurança das aeronaves", afirmou a entidade.

A nota cita o caso de um avião da Aer Lingus forçado a pousar em um aeroporto militar "para o qual [a tripulação] não possuía as cartas aeronáuticas nem as informações operacionais necessárias para realizar um pouso com segurança".

"Apesar de a tripulação ter solicitado um aeroporto alternativo mais adequado para o desvio, seu pedido foi recusado", relatou a ECA, citando informações recebidas da Associação Irlandesa de Pilotos de Linhas Aéreas (Ialpa).

O voo em questão foi interceptado na última quinta-feira (05/11) no trecho Dublin-Roma, e forçado a pousar na base de militar de Evreux, na França.

Associação pede respeito ao critério dos pilotos

A ECA afirma ainda estar "alarmada" com relatos de pilotos que teriam sido ameaçados com processos criminais na Justiça "por ações que, em todos os momentos, visavam proteger seus passageiros, sua tripulação e a aeronave".

A entidade argumenta que qualquer possibilidade de responsabilização criminal de pilotos que atuem com base em seu julgamento profissional em circunstâncias semelhantes "poderia colocar em risco" a segurança aérea e a cooperação entre as tripulações de voo e as autoridades estatais.

Para o vice-presidente da associação europeia, Paul Reuter, é "essencial" que as decisões tomadas nesse tipo de incidente "respeitem" o critério profissional e a autoridade do comandante da aeronave.

"Os pilotos não devem ser tratados pelas autoridades como uma ameaça", declarou.

ra (EFE, ots)