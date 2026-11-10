David Hutt Sofás, uma TV de tela plana e uma cozinha foram alguns dos luxos encontrados em uma cela em forma de apartamento na Indonésia

Apartamentos com ar-condicionado, televisões de tela plana e até um simulador de golfe são alguns dos luxos encontrados no mês passado na prisão de Cibinong, na Indonésia, perto de Jacarta, durante uma inspeção surpresa realizada pela Ouvidoria do país.

Investigadores encontraram mais de dez unidades com estilo de apartamento, equipadas com geladeiras, sofás e áreas privativas de convivência, além de uma academia em construção. As revelações deram origem a uma investigação para apurar se detentos pagaram por tratamento diferenciado.

Cinco funcionários da prisão foram inicialmente suspensos, enquanto o diretor da unidade foi demitido, em 5 de outubro. As autoridades demoliram dez edificações não autorizadas e adotaram outras medidas disciplinares contra funcionários do presídio.

Não foi o primeiro escândalo envolvendo prisões de luxo na Indonésia. Em 2018, investigadores da Comissão de Erradicação da Corrupção descobriram que presos ricos da Prisão de Sukamiskin, em Bandung, desfrutavam de acomodações semelhantes a apartamentos particulares.

Controvérsias semelhantes também surgiram em outras partes do Sudeste Asiático. Em novembro do ano passado, autoridades da Tailândia investigaram denúncias de que prisioneiros chineses na prisão preventiva de Bangcoc recebiam privilégios, incluindo acesso a uma sala VIP.

Na Malásia, acusações de tratamento preferencial a presos com conexões políticas vêm reaparecendo com frequência. O mais recente escândalo na Indonésia renovou os pedidos por inspeções independentes nas prisões malaias.

Um escândalo que se repete

"Assim como acontece fora das prisões, dinheiro e influência funcionam como capital dentro do sistema prisional. Detentos poderosos geralmente não perdem sua riqueza e frequentemente mantêm fortes conexões com pessoas influentes", conta Iwa Maulana, pesquisador sênior do Centro de Estudos de Detenção (CDS) da Indonésia.

"Quando certos presos recebem tratamento diferente com base em seus recursos e influência, isso demonstra que, assim como acontece fora das prisões, a identidade de uma pessoa afeta a forma como ela é tratada, mesmo dentro dos muros de uma penitenciária", acrescenta. Sistemas prisionais superlotados e com poucos recursos também criam oportunidades para a corrupção.

No fim de setembro, as unidades de detenção da Indonésia abrigavam aproximadamente 279 mil presos, apesar de terem capacidade oficial para cerca de 154 mil, segundo dados do governo.

As prisões da Tailândia também sofrem com grave superlotação. No fim de 2025, elas abrigavam aproximadamente 301 mil detentos, cerca de 21% acima da capacidade oficial, segundo o World Prison Brief.

A corrupção nas administrações penitenciárias também reflete problemas mais amplos de governança, já que os países do Sudeste Asiático costumam aparecer nas posições inferiores do Índice de Percepção da Corrupção, divulgado anualmente pela Transparência Internacional.

Em contextos nos quais suborno e clientelismo já influenciam os serviços públicos, funcionários de prisões podem enfrentar incentivos semelhantes para trocar tratamento preferencial por dinheiro ou favores."Corrupção e interferência política podem explicar casos específicos", destaca Nasrul Ismail, professor sênior de criminologia da Universidade de Bristol, que recentemente conduziu um amplo estudo sobre governança prisional na Malásia, Tailândia e Filipinas.

"Quando decisões são tomadas a portas fechadas, com transparência limitada sobre quem recebe o quê e por quê, surgem oportunidades para que conexões pessoais e recursos financeiros influenciem o tratamento dispensado."

No entanto, ele argumenta que o problema vai além de um número relativamente pequeno de presos ricos desfrutando de privilégios extraordinários. Em todo o Sudeste Asiático, muitos detentos dependem do apoio financeiro de suas famílias para suprir necessidades cotidianas que as administrações penitenciárias não oferecem.

Segundo Ismail, presos mais pobres frequentemente dependem de dinheiro depositado por parentes em contas da cantina da prisão para comprar alimentos, água potável e produtos de higiene.

"Isso é diferente de presos ricos recebendo acomodações de luxo, mas ambas as situações ilustram como desigualdades mais amplas podem ser reproduzidas dentro das prisões por meio de diferentes arranjos institucionais. Quando padrões mínimos não são garantidos de forma consistente, o acesso a condições dignas passa a depender dos recursos e das conexões que os detentos possuem", acrescenta Ismail. "A questão fundamental não é apenas se presos ricos recebem privilégios especiais, mas por que o acesso ao bem-estar básico e ao tratamento humano pode ser tão desigual desde o princípio."

Os sistemas prisionais podem ser reformados?

Escândalos recorrentes sugerem que demitir funcionários e demolir instalações não autorizadas pouco adianta sem reformas institucionais mais amplas. Inspeções independentes são uma possível solução. As Regras de Nelson Mandela, da ONU, preveem inspeções internas regulares e monitoramento externo por órgãos independentes das administrações penitenciárias.

Maior transparência sobre acomodações de presos, transferências, tratamentos médicos e decisões disciplinares também dificultaria a ocultação de tratamentos preferenciais. Reduzir a superlotação, aprimorar a formação dos funcionários e proteger denunciantes poderiam ainda limitar oportunidades para a corrupção.

Mas Maulana, do CDS, acredita que reformas significativas exigem uma mudança mais profunda na forma como os sistemas de Justiça criminal operam. "O sistema atual trata principalmente a prisão como a principal forma de punição, levando as autoridades responsáveis pela aplicação da lei a recorrerem frequentemente ao encarceramento para todos os tipos de infrações legais", o que gera superlotação e cria oportunidades para a corrupção.

"É essencial intensificar os esforços para implementar penas não privativas de liberdade e alternativas à detenção", afirma Maulana.

Embora as autoridades penitenciárias não possam eliminar as desigualdades sociais existentes fora dos muros das prisões, Ismail argumenta que os governos do Sudeste Asiático já demonstraram anteriormente uma "capacidade considerável" de responder a emergências dentro do sistema prisional.

Durante a pandemia de covid-19, os governos controlaram rapidamente surtos em unidades de detenção e impediram que infecções se espalhassem para a população em geral. Ainda assim, essas intervenções raramente se traduzem em melhorias duradouras nas condições de vida dos presos.

Ismail descreve isso como uma "capacidade estatal seletiva", pela qual "os governos demonstraram considerável capacidade de agir quando surtos nas prisões ameaçavam a saúde pública para além dos muros das penitenciárias, mas não conseguiram manter melhorias equivalentes no bem-estar cotidiano dos detentos".

Um padrão semelhante surge sempre que escândalos envolvendo prisões de luxo atraem atenção pública.

"Investigações são anunciadas, funcionários podem ser suspensos ou demitidos, e novos procedimentos são introduzidos. Todas essas medidas podem ser necessárias e importantes, mas não alteram necessariamente os arranjos institucionais que permitiram o tratamento preferencial", detaca Ismail.

"O perigo é que os sistemas prisionais se tornem melhores em reagir a escândalos do que em prevenir as condições que permitem sua reincidência."