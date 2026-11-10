Redação DW Manuela Schwesig (dir.), que governa Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental desde 2017, será a líder do novo governo estadual

O Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, chegou nesta terça-feira (10/11) a um acordo para formar uma coalizão de governo juntamente com os partidos A Esquerda e os Verdes no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, no nordeste da Alemanha. A união das três legendas era o principal meio de barrar o avanço da ultradireita no estado, após as eleições de 20 de setembro.

"Foram negociações intensas, que muitas vezes se estenderam até altas horas da noite", afirmou a governadora do estado, Manuela Schwesig, ao apresentar o acordo de mais de 130 páginas, intitulado "Unidade, Confiança, Futuro" na cidade de Schwerin. Ela, que já governa Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental desde de 2017, vai liderar a nova coalizão, à frente do governo do estado.

Nas eleições estaduais de 20 de setembro, o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) obteve 38,2% dos votos, superando o SPD, que alcançou 35,5%. Além deles, apenas o partido A Esquerda (6,5%) e os Verdes (5,7%) conquistaram assentos no Parlamento estadual.

A União Democrata Cristã (CDU) - partido do chanceler federal Friedrich Merz - não conseguiu, pela primeira vez em sua história, atingir a cláusula de barreira de 5% para poder ter representação no Legislativo estaduak.

Com o resultado, os antigos parceiros de governo SPD e A Esquerda passaram a depender dos Verdes para conseguir formar maioria. A AfD será o único partido de oposição na nova composição do Parlamento estadual de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, que conta com 71 deputados.

Energias renováveis como prioridade

Os pontos principais das negociações já haviam sido divulgados antes do encerramento das conversas para formar a coalizão. A expansão das energias renováveis, que já estava em andamento no estado, continuará sendo prioridade na nova coalizão.

O novo governo planeja isentar os moradores que vivem perto de parques eólicos e solares das taxas de rede elétrica. Eles também deverão receber uma parcela dos lucros gerados por essas instalações. Os partidos veem a energia verde como uma vantagem competitiva para o estado e esperam que a redução das taxas de rede atraia novos investimentos industriais.

A nova coalizão pretende focar na economia marítima, na produção de alimentos e na saúde. Os partidos também prometeram reduzir a burocracia, em parte por meio de uma maior digitalização - medida que também deve contribuir para a eliminação de mil postos de trabalho na administração estadual até 2035.

Os membros dos três partidos ainda precisam ratificar o acordo em convenções partidárias marcadas para esta sexta-feira e sábado. A aprovação é considerada apenas uma formalidade. Na próxima segunda-feira, o Parlamento decidirá sobre a reeleição de Manuela Schwesig como governadora do estado.

rc (AFP, DPA)