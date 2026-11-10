CNJ / Divulgação STF

Um pacote de novos relatórios da Polícia Federal (PF) está no centro do mais recente capítulo da crise provocada pelo caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF).

A área técnica da corporação teria terminado, na semana passada, de preparar os documentos com informações sobre os laços entre três ministros da corte e Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master hoje preso por um megaesquema de fraudes.

Mas dois dos delegados responsáveis pelo levantamento foram afastados de funções de chefia das investigações relacionado ao caso em seguida, e a direção da PF teria determinado que os relatórios fossem refeitos.

As informações foram primeiro publicadas pelo jornal O Globo, o portal UOL e o jornal Folha de São Paulo. Segundo a colunista Malu Gaspar, de O Globo, os ministros citados nos relatórios são Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

PF nega impacto em inquéritos

Às vésperas das eleições deste ano, Moraes e o colega André Mendonça travaram uma guerra aberta no âmbito do caso Master, trocando acusações mútuas. A crise começou com a decisão de Mendonça, até então relator do caso, de tirar o sigilo de um relatório da PF que continha mensagens trocadas entre Moares e Vorcaro.

As mensagens sugerem que Vorcaro teria prestado uma série de favores a Moraes e sua família, como a emissão de cartões de crédito a filhos do magistrado e a cessão de jatinhos particulares, e que o banqueiro teria acionado o ministro diversas vezes para pedir informações sobre operações policiais das quais era alvo, tentar barrar investigações contra si e evitar ser preso.

Em meio ao escândalo, o presidente do STF, Edson Fachin, assumiu a relatoria do caos e solicitou à PF um levantamento de informações.

De acordo com a imprensa brasileira, os delegados afastados são Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, que atuavam na Coordenadoria-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro (CGRC).

Em nota, a PF afirmou que mudanças em cargos de chefia e coordenação "não implicam em qualquer alteração nas equipes responsáveis pelos inquéritos em andamento." Também disse que os relatórios ainda estão em elaboração, enquanto a imprensa brasileira apontava que a documentação já estava pronta para ser enviada a Fachin.

Fachin: "Estritamente descritivo"

Já a Folha de São Paulo reportou que a cúpula da PF pediu a reformulação dos documentos por considerar que eles extrapolavam as determinações de Fachin. Novas versões dos relatórios, segundo o jornal, são esperadas para o fim deste mês.

O presidente do STF se reuniu com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em 13 de outubro. Em nota depois da audiência, ele relatou ter reforçado durante a audiência que "a autoridade policial tem o dever de encaminhar todas as menções encontradas sem exceção, acompanhadas de seu contexto, em caráter estritamente descritivo".

Os relatórios, em vez disso, conteriam análises e cruzamentos de informações que abriam margem para que fossem interpretados como atos de investigação contra magistrados, o que exigiria autorização do Plenário do STF.

O conteúdo dos relatórios iniciais não é de conhecimento público, mas teria como foco fatos com potencial de incriminar os ministros, segundo o G1.

Moraes sob os holofotes

Diferentes ministros do STF foram implicados, ao longo dos últimos meses, nas investigações do caso Master.

Documentos da PF revelados em 01 de setembro pela imprensa brasileira expuseram supostos vínculos até então desconhecidos entre Vorcaro, em prisão preventiva desde março, e Moraes. As informações foram tornadas públicas por Mendonça, enquanto relator do caso no STF, o que abriu a possibilidade de Moraes se tornar o primeiro ministro da corte a ser investigado pelos pares.

As mensagens apreendidas pela PF no celular de Vorcaro mostraram que Moraes teria participado das negociações de pelo menos um contrato de R$131 milhões entre o banqueiro e o escritório de sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes.

Moraes e Vorcaro teriam também conversado dois dias antes de o ex-banqueiro ser preso pela primeira vez, em novembro, inclusive sobre a possibilidade de ele ser alvo de uma operação da PF.

Toffoli e Nunes também em xeque

Já Toffoli foi o magistrado que decidiu que a investigação de Vorcaro seria competência do STF e correria em sigilo. Ele começou na relatoria do caso, mas teve que se afastar após ser alvo de questionamentos sobre os seus laços com o Master.

Quatro dias antes de puxar as investigações para o Supremo, o magistrado voou com o advogado de um dos diretores do Master para Lima, no Peru, a fim de assistir à final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo.

As críticas se intensificaram após a tomada de decisões incomuns, como o envio de provas ao STF, e não aos órgãos de investigação, e uma acareação marcada antes da coleta de depoimentos.

As mensagens do celular de Vorcaro ainda apontam para possíveis laços suspeitos entre o banqueiro e Nunes Marques. Dentre eles, estariam supostos pagamentos mensais pelo Master para o filho do ministro, o advogado Kevin Marques; o suposto custeio por Vorcaro de um encontro entre Nunes Marques e uma garota de programa; e a suposta existência de um contrato de quase meio milhão de reais com aliados do ministro, em troca de favorecimento em casos judiciais.

Por sua vez, Mendonça foi acusado por Moraes de favorecer determinados grupos políticos na condução dos casos do Banco Master e das fraudes no INSS. Mendonça, entretanto, não estaria entre os citados dos novos relatórios da PF por suposta falta de indícios suficientes para eventual repercussão criminal.