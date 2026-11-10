Reprodução/Nasa Terra iluminada vista do espaço em foto tirada por um membro da Artemis II

A agencia espacial dos Estados Unidos, a Nasa, iniciou um processo de seleção de uma nova geração de astronautas visando a expansão de seu programa Artemis.

As autoridades anunciaram o processo seletivo neste sábado (07/11) durante uma exibição aérea no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, um evento destinado a promover a exploração lunar, bem como avanços na aviação e na tecnologia.

A última seleção da Nasa para incorporar novos astronautas ocorreu há dois anos. Mais de 8 mil pessoas se candidataram e, ao final, dez foram selecionadas em setembro de 2025.

Com apenas 32 astronautas ativos, a agência espacial precisa incorporar mais pessoal, ao mesmo tempo em que busca expandir, o mais rápido possível, a presença humana para além da órbita terrestre baixa. O sobrevoo lunar realizado em abril pela tripulação da Artemis 2 marcou o início desta campanha de exploração.

O programa Artemis visa estabelecer uma presença sustentada na Lua, com instalações na superfície - incluindo uma futura base no polo sul lunar - como parte de uma estratégia de exploração de longo prazo.

"Temos muito mais trabalho do que podemos dar conta com o número atual de astronautas", declarou Randy Bresnik, comandante da Artemis 3, neste sábado.

Dois anos de treinamento

Os interessados têm até o próximo dia 3 de dezembro para enviar suas candidaturas. A Nasa prevê a realização da seleção definitiva no final de 2027, com os novos candidatos iniciando seu treinamento no início de 2028. Nesse mesmo ano, a agência planeja levar astronautas de volta à superfície lunar, após mais de meio século.

Até lá, "já teremos pessoas na Lua, então não deixem para depois", disse Bresnik aos possíveis candidatos. Ele e seus três companheiros de tripulação viajarão para a órbita terrestre na metade de 2027 para praticar o acoplamento de sua cápsula com dois módulos de pouso lunar, um construído pela SpaceX, a empresa de Elon Musk, e outro pela Blue Origin, de propriedade de Jeff Bezos.

A missão permanecerá próxima à Terra, sem realizar um sobrevoo lunar, e servirá como um ensaio geral para a Artemis 4, prevista para o ano seguinte, que tentará levar dois astronautas para próximo do polo sul da Lua.

A futura base lunar ganhará forma à medida que mais veículos exploradores, robôs, estruturas e infraestruturas de fornecimento de energia elétrica forem enviados.

Paciência e perseverança

A paciência é uma qualidade fundamental para se tornar um astronauta, destacou Frank Rubio, integrante da tripulação da Artemis 3, que detém o recorde americano de permanência consecutiva no espaço, com 371 dias.

Os dois anos de treinamento obrigatório podem ser extremamente exigentes. Além disso, podem se passar vários anos até que os selecionados finalmente viajem ao espaço.

"É importante que compreendam que a maior parte desse trabalho não consiste em ir à Lua. Isso representará aproximadamente 1% da experiência deles. O que eles estarão fazendo é contribuir para a missão de chegar à Lua", explicou Rubio.

Esta será a 25ª turma de astronautas da Nasa desde a primeira geração, conhecida como Mercury Seven, selecionada em 1959.