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Autoridades de Portugal que investigaram o caso do menino brasileiro José Lucas, que teve dois dedos decepados após ser supostamente atacado por colegas de escola em 2025, foi um mero acidente, informou o jornal português Público, nesta terça-feira (10/11).

O caso ocorreu há um ano na Escola Básica de Fonte Coberta, na cidade portuguesa de Cinfães, quando José tinha nove anos.

Segundo o jornal, a investigação conduzida pela Inspeção-Geral da Educação e da Ciência (IGEC), órgão do Ministério da Educação, transferiu a culpa do acidente para José, ao afirmar que ele teria prendido os próprios dedos ao tentar fugir. O caso, de acordo com a reportagem, foi arquivado.

"Tudo indica que o aluno terá puxado a porta na sua direção, fazendo uso da maçaneta interior com a mão direita. É nosso convencimento que o aluno terá puxado a porta rapidamente e com força, para se refugiar/esconder de alguns colegas com quem brincava. A prova colhida demonstra que a situação que deu origem ao ferimento do aluno foi manifestadamente acidental e não se verifica a prática de qualquer ato ilícito praticado pelos visados ou por terceiros", diz o relatório.

O investigador Carlos Miranda, encarregado das investigações, fez a ressalva de que "apesar de não ser reconhecido por qualquer testemunha", é plausível que o movimento da porta "também tivesse sido impulsionado por outros alunos situados no exterior" do banheiro.

"Fiquei perplexa", disse a mãe de José Lucas

A mãe do menino, Nívia Estevam, se disse inconformada com a conclusão e afirmou que perdeu a esperança de que os culpados pelo incidente sejam punidos.

"Quando li o resultado do inquérito, fiquei perplexa. De vítima, meu filho se transformou em culpado pela perda de partes de dois dedos. Perdi totalmente a esperança em relação a esse processo. Nada do que eu disse foi levado em consideração. Passei por mentirosa", disse Nívia.

À época do incidente, Nívia chegou a dizer que acreditava que o filho havia sido vítima de xenofobia, e disse que seu filho já havia sofrido outras agressões na escola.

Segundo seu relato, José tinha acabado de entrar no banheiro quando dois colegas o seguiram e fecharam a porta sobre seus dedos, e pressionaram até que eles fosse mutilados. Nívia disse que ele tentou abrir a porta usando as mãos, mas não conseguiu por causa da dor, e precisou se arrastar para pedir ajuda.

"Relação amistosa e saudável" com os colegas

Miranda afirmou que, depois de ouvir todas as testemunhas, "as marcas que o aluno apresentava no pescoço, relatadas por sua encarregada da educação [sua mãe], resultaram de uma brincadeira entre o aluno e um de seus colegas de turma, que não consubstancia uma ação reiterada, nem sequer ocasional, de violência dirigida, com intencionalidade, contra José". "Se houve algum arranhão, foi sem querer", uma vez que os "rapazes gostam de fazer brincadeiras de mata-leão", disse o investigador.

Ele afirma que todas as testemunhas ouvidas durante o processo garantiram que José era muito benquisto na escola, e que foi bem recebido por colegas e professores quando passou a frequentar as aulas no local.

"Os relatos confirmam uma relação amistosa e saudável entre José e os seus colegas de turma", disse Miranda em suas conclusões, sustentado que o menino "não foi vítima de maus-tratos, agressão, insulto ou desrespeito e manteve uma relação normal com seus colegas".

O investigador também isentou a escola de agir com descaso ou de minimizar a gravidade da violência sofrida pelo brasileiro.

rc (ots)