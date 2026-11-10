Julia Vergin "Pássaros Não Existem" é uma sátira que critica a disseminação de desinformação, narrativas conspiratórias e notícias falsas

"Birds aren't real"(Os pássaros não são reais). Foi isso que o estudante americano Peter McIndoe escreveu em um pedaço de papelão ao se misturar, em 2017, a uma manifestação de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Questionado sobre a frase, ele explicou que o governo americano teria mandado matar todos os pássaros e os substituído por drones de vigilância. Os pássaros pousariam em fios de eletricidade para recarregar suas baterias, e as fezes das aves seriam dispositivos líquidos de rastreamento.

Essa é uma narrativa conspiratória. Há também uma outra: a petroleira ExxonMobil já sabia desde a década de 1970 sobre a ameaça representada pelas mudanças climáticas. Pesquisadores financiados pela empresa estimaram com bastante precisão o aumento da temperatura global.

No entanto, as análises internas da ExxonMobil contrastavam fortemente com suas declarações públicas, nas quais a empresa minimizava as mudanças climáticas, difundia mitos e fingia desconhecimento.

Reais e inventadas: por que a diferença é importante

Peter McIndoe contou ao jornal The New York Times em 2022 que a narrativa conspiratória dos "pássaros não são reais" era uma sátira. Seu objetivo era mostrar como as pessoas podem acreditar rapidamente em narrativas da conspiração inventadas e em desinformação.

Já as ações da ExxonMobil foram reveladas em 2015 por jornalistas investigativos que tiveram acesso a documentos internos e relatórios de pesquisa da empresa.

Em 2020, o procurador-geral de Washington D.C. entrou com uma ação judicial contra a ExxonMobil e outras petroleiras. Em 2023, um estudo publicado na revista científica Science analisou as pesquisas internas da companhia e confirmou que a empresa sabia há décadas das consequências das mudanças climáticas.

Essas duas histórias nos mostram que existem tanto narrativas conspiratórias pouco plausíveis quanto conspirações plausíveis e, posteriormente, comprovadas. A questão é: como diferenciar uma da outra? Existem alguns critérios que podem ajudar.

Quão plausível é a história?

O primeiro passo é simples: parar e refletir. Sem agir imediatamente, apenas fazendo algumas perguntas críticas a si mesmo. Uma dessas perguntas diz respeito à lógica, explica Lotte Pummerer, psicóloga social da Universidade de Mannheim e pesquisadora de teorias da conspiração.

Quantas pessoas precisariam estar envolvidas? E quais seriam seus motivos para manter a conspiração em segredo? Voltando ao exemplo dos pássaros falsos: além dos supostos organizadores, todos os ornitólogos e defensores de aves teriam de saber da verdade e permanecer calados. E isso por décadas. Sem um único denunciante. Quão lógico isso parece?

Também vale examinar os próprios motivos, afirma Pummerer. "Será que estou procurando deliberadamente informações apenas em uma determinada direção? Existe alguma razão para eu querer uma resposta rápida e confortável? Ou eu aceitaria chegar à conclusão de que não tenho informações suficientes para responder essa pergunta?".

Essas indagações ajudam a identificar possíveis vieses cognitivos, aos quais todos estamos sujeitos. São erros sistemáticos de pensamento e percepção que influenciam nossa tomada de decisões, nossos julgamentos e nossa interpretação da realidade.

Um exemplo é o chamado viés de confirmação: a tendência de preferir informações que reforçam nossas crenças prévias e nossa visão de mundo. Por isso, segundo a pesquisadora, é importante fazer conscientemente uma verificação contrária: "estou disposto a mudar de opinião se as evidências científicas apontarem outra direção?".

O exemplo do 11 de Setembro

Pummerer cita os ataques de 11 de setembro de 2001 como exemplo. A narrativa conspiratória de que o governo dos Estados Unidos teria organizado os atentados contra o World Trade Center e o Pentágono continua circulando até hoje.

Segundo essa narrativa, as Torres Gêmeas só poderiam ter sido demolidas por explosivos; caso contrário, não teriam desabado daquela forma.

No entanto, investigações extensas conduzidas por especialistas independentes concluíram que o 11 de Setembro foi um atentado terrorista islamista e que o impacto dos aviões foi responsável pelo colapso das torres.

"Há muitas pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu nessas áreas, desde engenheiros estruturais e especialistas que analisam gravadores de voo e radares até jornalistas investigativos. Por que justamente eu, que não fui treinada para isso, chegaria à conclusão decisiva?", reflete Pummerer.

Especialistas, ciência e a questão da confiança

A também psicóloga social Marlene Altenmüller, professora da área de percepção pública da ciência no Instituto Leibniz de Psicologia, em Trier, acrescenta: "existe uma diferença de conhecimento entre especialistas e pessoas que não são especialistas".

Reconhecer essa diferença é importante porque vivemos em um mundo complexo, que ninguém consegue compreender completamente sozinho. Isso significa que algum grau de confiança é inevitável. Mas confiar não significa acreditar cegamente. Pelo contrário, afirma Altenmüller: a desconfiança tem um papel importante e construtivo.

"A dúvida e a desconfiança são elementos centrais dos processos científicos." Ela define a ciência como uma forma de "dúvida institucionalizada". Os estudos são constantemente analisados por outros pesquisadores, criticados e frequentemente repetidos para validar e aprofundar resultados anteriores. Por isso, diz ela, a ciência é "a melhor aproximação da verdade que temos."

O chamado consenso científico surge quando argumentos sustentados por evidências resistem repetidamente ao escrutínio crítico. As mudanças climáticas causadas pela atividade humana são um exemplo desse consenso.

Segundo Altenmüller, "esse questionamento permanente e esse processo produtivo de desconfiança que leva ao consenso deveriam ser muito mais convincentes do que a opinião isolada de uma única pessoa".

O último teste: estamos usando os mesmos critérios para todos?

Uma característica do conhecimento científico é que ele nunca é considerado absolutamente definitivo. Sempre existe algum grau de incerteza.

Foi justamente essa característica que a ExxonMobil explorou em suas declarações públicas sobre o aquecimento global. A empresa enfatizou e exagerou as incertezas da pesquisa climática para minimizar a percepção do risco.

Lotte Pummerer defende mais autocrítica e menos dois pesos e duas medidas. Para ela, muitos exigem provas irrefutáveis de instituições científicas e políticas, mas, ao mesmo tempo, acreditam facilmente em alguém sentado no sofá gravando um vídeo no YouTube e falando sobre conspirações secretas. "Pelo menos usem os mesmos critérios para avaliar ambos os lados", resume a pesquisadora.