Thiago Melo "Se o Brasil pôde, a Espanha pode", disse o premiê espanhol, Pedro Sánchez, em referência à vitória de Lula

O Brasil está inspirando a esquerda pelo mundo, como mostra o premiê espanhol, Pedro Sánchez. "Se o Brasil pôde, a Espanha pode", disse ele.

Depois da mobilização digital e da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições, a esquerda em vários países passou a olhar para as estratégias brasileiras.

Na Argentina, baseado no canal Exército do Lula, um grupo de militância digital do peronismo foi criado no Whatsapp.

O mesmo aconteceu na França. A esquerda lançou um canal para fortalecer a imagem do candidato Jean-Luc Mélenchon, do partido A França Insubmissa (LFI, em francês) na corrida presidencial de 2027.

Em Le Bourget, nos arredores de Paris, Mélenchon usou como exemplo a virada de Lula no Brasil para afirmar que a direita pode ser derrotada. "Viva Lula", exclamou diante dos cerca de 20 mil apoiadores que gritavam "Mélenchon presidente".

Na Espanha, que se prepara para eleições agora em novembro, além de referências ao Brasil em atos políticos, foi criado um canal em apoio a Sánchez, que é candidato, e circulam na internet materiais que reproduzem estratégias adotadas pelo Exército do Lula.

Games e fandoms

"Essa questão política, por ser uma coisa tão inédita em vários lugares, está inspirando. Não é à toa que o Janones foi chamado lá, né? Na Espanha. Acho que na Argentina está tendo mobilizações também, e na França. Agora isso é muito mais rápido e mais facilmente replicável por causa das plataformas digitais", comentou a professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), Adriana Amaral.

A influência da mobilização brasileira aparece também no uso de símbolos, como o "L”, reproduzido em manifestações e até pela presidente do México.

Isso sem falar dos memes produzidos com inteligência artificial, como um que mostra figuras da esquerda francesa e é inspirado no mesmo meme feito com o Lula.

Aliás, o uso de referências da cultura pop é apontado por pesquisadores como uma das marcas da mobilização política digital brasileira.

Um estudo do Laboratório de Pesquisa em Cultura Pop, Comunicação e Tecnologias da UFF destaca ainda outro conceito: a "gamificação" da militância digital.

"A questão, por exemplo, dos grupos de WhatsApp, que a gente está chamando de ativismo gamificado. Porque tem as estratégias, tem as táticas. Todo dia tem missão para fazer isso. É muito da cultura digital, da cultura dos games e dos fandoms", diz Amaral, da UFF.

Novo caminho para a esquerda

O exemplo brasileiro, na opinião de especialistas, deixa um legado para movimentos progressistas pelo mundo.

"O principal caminho é a esquerda tentar pautar o debate em cima de questões econômicas, políticas sociais, jornada de trabalho e direitos dos trabalhadores. É a questão da estratégia, da mobilização digital com o objetivo de chegar nesse eleitor que orbita em torno da ultradireita, mas que pode ser convencido", diz o professor da UnB André Borges.

"A questão de dominar o uso da tecnologia, porque até então a extrema direita vinha fazendo isso com maestria. E a esquerda agora usou das suas próprias táticas criativas. É esse imaginário simbólico que o Brasil está tendo, esse capital simbólico, uma ideia de resistência mais festiva", diz Amaral.