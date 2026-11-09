Redação DW Lanchonete de kebab em Dortmund ofereceu lanche a preço extremamente baixo no dia da inauguração

A polícia alemã teve de ser acionada no domingo (08/11) após centenas de pessoas invadirem uma lanchonete de kebab na cidade alemã de Dortmund, no oeste da Alemanha, na esperança de garantir um lanche por um preço promocional extremamente baixo oferecido na ocasião da inauguração do estabelecimento.

O proprietário da lanchonete havia anunciado com antecedência uma oferta promocional de um euro por kebab (R$ 6,1). O lanche - um pão sírio ou wrap contendo uma carne assada em um espeto giratório, fatiada e servida com salada - costuma custar entre 7,50 e 9 euros.

Antes mesmo da abertura, uma longa fila já se formava em frente ao local. O dono da lanchonete contratou seguranças particulares para acompanhar a inauguração, mas eles foram rapidamente sobrecarregados quando a situação saiu do controle. O tumulto obrigou o proprietário a pedir ajuda à polícia.

Mais de 100 policiais e um helicóptero

Um porta-voz da polícia de Dortmund disse que os policiais que foram deslocadosao local foram atingidos com garrafas, pedras, fogos de artifício, uma cadeira e até um patinete elétrico. Após reforços serem acionados, mais de 100 agentes compareceram ao local, além de um helicóptero. Segundo informou, todas as forças disponíveis foram mobilizadas, inclusive uma unidade da tropa de choque.

De acordo com testemunhas, alguns tentaram quebrar as vitrines de uma farmácia do outro lado da rua. Segundo a equipe de marketing da rede de lanchonetes, cadeiras foram arremessadas contra carros, e armas foram encontradas dentro de mochilas.

O proprietário afirmou que havia cerca de mil pessoas no local, embora a polícia tenha estimado em torno de 300.

Até cerca de 2020, o preço de um kebab na Alemanha era, em média, entre 3,5 e 4 euros. O aumento no preço é decorrente principalmente da alta dos custos de energia e alimentos, o que transformou o lanche rápido mais popular do país em um símbolo do impacto da inflação.

Estima-se que a cada ano sejam consumidos mais de 1,3 bilhão de kebabs no país.

Comportamento observado em protestos

O chefe da polícia de Dortmund, Tim Frommeyer, condenou o incidente. "Quem recorre à violência - neste caso, mais uma vez contra policiais - não é um jovem em busca de aventura ou um simples encrenqueiro, mas sim um criminoso", afirmou.

Ele acusou alguns dos participantes de já terem ido ao local com a intenção de atacar a polícia. Segundo afirmou, o incidente seguiu um padrão de comportamento observado recentemente em manifestações e protestos.

Várias pessoas foram detidas, inclusive uma que portava uma pistola de festim. Algumas dos detidos enfrentarão acusações de perturbação da ordem, danos ao patrimônio e injúria.

O proprietário do estabelecimento afirmou que doaria os kebabs restantes a uma instituição de caridade que atende pessoas em situação de rua na cidade. A polícia não informou se ele responderá a processo.

rc (ots)