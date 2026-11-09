Monika Sieradzka Autor de ataque abriu fogo em praça do centro turístico de Cracóvia antes de ser neutralizado

Era para ser um fim de semana tranquilo para Michal Pedziwiatr e Mateusz Wierdak, dois cirurgiões de Cracóvia, na Polônia. Mas o som de tiros interrompeu a sua tarde de sábado (7/11), enquanto estavam sentados com suas famílias num restaurante da praça do mercado, na cidade velha da antiga capital polonesa.

Eles, então, saíram rapidamente do estabelecimento. E viram policiais correndo em direção a três pessoas deitadas no chão da rua.

"Não fazíamos ideia do que estava acontecendo. Vimos dois policiais aparentemente muito feridos deitados no chão e, ao lado deles, um homem com uma roupa semelhante a um uniforme", disse Pedziwiatr em entrevista à emissora polonesa TVN.

O terceiro homem, que atacou os dois policiais, era o autor de um atentado sem precedentes na Polônia, que deixou no total seis mortos e feriu gravemente outras 15. Pouco antes, ele havia entrado de carro na praça do mercado e disparado tiros. A polícia atirou de volta para neutralizá-lo.

"Felizmente, a polícia nos deixou chegar mais perto e iniciar uma ação de resgate. Fomos treinados para isso, inclusive para saber como prestar ajuda médica em ataques em massa", relata Wierdak. "Cumprimos o nosso dever."

Se os dois médicos não estivessem por acaso nas proximidades, a ambulância provavelmente teria chegado tarde demais. Sobretudo para o policial Jakub Kulik, de 24 anos, que, já gravemente ferido e mal conseguindo se manter em pé, deu um último tiro em direção ao autor do atentado antes de cair no chão.

As vítimas do atirador

A gravação em vídeo da cena abala agora a Polônia. "Eu estava lá ontem, estava passando por perto quando ouvi tiros e vi pessoas fugindo", disse uma turista da Grã-Bretanha à DW. "Admiro os policiais que prenderam o autor em um piscar de olhos. Para mim, eles são heróis."

O autor do atentado era um polonês de 24 anos que vivia a 150 quilômetros de Cracóvia. Após o ataque, a polícia revistou seu apartamento e encontrou os corpos dos seus pais e da sua irmã.

Ele teria trabalhado em uma empresa do ramo automotivo e seria - conforme relatavam vizinhos à mídia polonesa - uma pessoa simpática, mas muito reservada. Inicialmente, as autoridades polonesas apontaram que se tratava de um "ultranacionalista" e "fascinado por ideologias de extrema direita", mas depois afirmaram que a investigação ainda está em andamento para determinar os motivos.

Ele e seu pai eram membros de um clube de tiro local, tinham licenças de armas e várias armas em casa. Na manhã desta segunda-feira, o autor morreu em um hospital de Cracóvia.

Cracóvia quer continuar aberta

Um dia mais tarde, a praça onde ocorreu o ataque ainda estava isolada, mas já à noite voltou a ficar acessível. Em vários lugares nas proximidades havia flores e velas em memória das vítimas.

Mesmo assim, Cracóvia precisa continuar sendo uma cidade aberta, diz o ex-porta-voz da polícia Dariusz Nowak, que atualmente é responsável por questões de segurança na cidade. "Logo começa o mercado de Natal, e multidões de visitantes voltarão a chegar. Eles precisam ter acesso normal à praça do mercado."

A vida, desde domingo, volta aos cafés da cidade velha. Como os estabelecimentos da praça ainda não estão abertos, as pessoas se encontram nos numerosos cafés dos arredores.

Lá as ruas estão ainda mais cheias do que o normal, uma vez que muitas pessoas ainda não ousam ir ao mercado. O pitoresco centro da cidade, que lembra o esplendor da monarquia dos Habsburgo, é um ímã para turistas.

Um atentado terrorista tão massivo, com vários mortos, nunca havia ocorrido na Polônia, um país considerado seguro. Uma turista italiana que visita Cracóvia com seu filho de 8 anos teve, logo após o atentado terrorista, o pensamento de deixar a cidade antes do tempo.

"Mas foi só o primeiro momento. Sinto-me bem e segura aqui, e o fato de haver hoje tantos policiais em ação me deixa ainda mais tranquila", diz ela.

Outros incidentes perigosos

O atentado em Cracóvia ocorre após uma série de incidentes de segurança nas últimas semanas.

Em setembro, um jovem ucraniano matou um padre católico com uma faca em Jaroslaw, perto da fronteira com a Ucrânia.

Depois, em outubro, houve um atentado em uma escola: um ex-aluno, de 15 anos, matou a facadas uma zeladora. Mais tarde, foi preso um homem que havia planejado um atentado contra o primeiro-ministro Tusk.

Há duas semanas, as forças de segurança polonesas foram colocadas em estado de alerta quando, em Kaliningrado, grupos maiores de pessoas se aproximaram da fronteira polonesa pelo lado russo.