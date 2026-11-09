Foto: Reprodução Ministério Público de Paris acusa Guarda Revolucionária do Irã de estar por trás do ciberataque

A França responsabilizou o Irã pelo ataque cibernético em larga escala ocorrido no mês passado contra sistemas de refrigeração de supermercados, convocou o embaixador iraniano e afirmou que buscará sanções europeias contra os responsáveis pelo ataque.

O ataque, ocorrido em 12 de outubro, provocou uma elevação acentuada na temperatura dos refrigeradores, afetando cerca de 700 dos 10 mil supermercados do país. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (09/11), o Ministério Público de Paris informou ter constatado que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã esteve por trás do ocorrido.

O Ministério do Exterior da França condenou o ataque "nos termos mais veementes". O chanceler francês, Jean-Noël Barrot, declarou durante uma reunião do G7 em Paris que o embaixador iraniano foi convocado para que o governo francês pudesse "protestar energicamente contra esse ato extremamente grave".

"Trata-se de um ataque de escala e agressividade sem precedentes", afirmou Barrot. "É o primeiro ataque cibernético em larga escala com fins de sabotagem em solo francês, representando uma grave ameaça aos nossos interesses nacionais e à segurança do povo francês. Por isso, não ficará sem resposta."

"Imporemos sanções, em nível europeu, a todos os responsáveis por este ataque", acrescentou, prometendo adotar "quaisquer outras medidas necessárias" para responder ao ocorrido e prevenir futuros ataques.

"Unidade cibernética" da Guarda Revolucionária

A promotora de Paris, Laure Beccuau, informou em nota que uma investigação judicial formal foi aberta nesta segunda-feira para apurar suspeitas de crime cibernético organizado, com a circunstância agravante de ter sido "cometido para servir aos interesses de uma potência estrangeira - neste caso, o Irã".

A agência nacional de cibersegurança da França, ANSSI, atribuiu o ataque ao grupo Shahid Kaveh, descrito como uma "unidade cibernética" vinculada à Guarda Revolucionária. Segundo Beccuau, a investigação tem como alvo o líder do grupo, seus dois adjuntos e quaisquer outros indivíduos que venham a ser identificados em conexão com o caso.

Os investigadores constataram que os autores do ataque utilizaram o idioma persa (farsi) e endereços de IP vinculados a dispositivos localizados no Irã, disse a promotora. Ela disse ter solicitado a emissão de mandados de prisão internacionais.

Ciberataque sem precedentes

Nas primeiras horas do dia 12 de outubro, hackers assumiram remotamente o controle de sistemas de refrigeração em centenas de supermercados e lojas independentes por toda a França. As temperaturas foram mantidas em 50º C por cerca de seis horas, forçando os estabelecimentos a descartar produtos frescos e congelados. A rede de supermercados Intermarché relatou prejuízos de dezenas de milhões de euros em um único dia.

Entre os 700 estabelecimentos comerciais que foram alvos na França, onde pelo menos 15 incêndios ocorreram devido ao aumento da temperatura dos equipamentos, também estavam pequenos açougues, um matadouro e fábricas de processamento de alimentos.

Na semana passada, o país foi atingido por outro ataque cibernético, desta vez contra diversos bancos de sangue, no qual os invasores tentaram elevar as temperaturas a níveis extremamente altos, mas a ação foi frustrada antes que pudesse causar danos. A agência nacional de cibersegurança da França e o Ministério Público de Paris investigam o incidente.

Também na semana passada, supermercados na Suécia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda e Estônia enfrentaram problemas com freezers e geladeiras - aparentemente causados por ataques cibernéticos -, o que obrigou alguns deles a descartar alimentos que haviam estragado.

A agência de cibersegurança ANSSI informou ter conseguido atribuir outros ataques cibernéticos realizados contra a França desde 2020 a um grupo chamado Shahid Shoostari, também vinculado à Guarda Revolucionária do Irã. Esses episódios incluem ataques contra o jornal satírico Charlie Hebdo, em 2023, e contra a organização dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.