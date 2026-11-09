Nicolas Martin Uso de IA pode trazer prejuízos ao aprendizado, mas já se tornou uma realidade aparentemente incontornável nas escolas

Jakob (nome fictício) tem 15 anos e, há dois anos e meio, usa inteligência artificial (IA) para as tarefas numa escola da Alemanha, assim como seus colegas.

"Hoje tive uma prova de francês e ontem pedi ao ChatGPT que me explicasse de novo muitos dos temas", conta. "Muitos da minha turma usam IA para fazer a lição de casa por eles."

Matemática, alemão, inglês, química ou física: um clique e a solução ou o caminho até ela está ali. Na ciência, isso se chama terceirização cognitiva: quando o trabalho de pensar é transferido para outro dispositivo, seja uma calculadora, um bloco de notas ou um modelo de IA, como o ChatGPT.

Um bloco de notas ou uma calculadora podem até assumir etapas isoladas, mas raramente todo o processo de raciocínio. O problema começa quando a resolução completa é feita pela IA.

Jakob também já deixou a IA fazer a lição de casa, "mas só quando eu realmente não sabia mais como continuar". Ele sabe, porém, as prováveis consequências quando só o chatbot faz a lição de casa. "Quem tira boas notas, em geral, não faz isso."

"Eles já não pensam sozinhos"

Franziska (nome fictício) leciona alemão há várias décadas. No momento, ela trabalha no ensino médio. "Eles já nem conseguem mais pensar sozinhos", ela relata sobre parte dos seus alunos.

Alguns chegam a digitar suas perguntas nas plataformas IA até durante a aula normal. Quando são chamados para responder, leem discretamente o que a máquina lhes indica.

Na opinião dela, os alunos hoje compreendem textos pior do que antigamente, "porque leem menos e deixam a IA resumir quase tudo para eles", diz.

Vários estudos chegam a um resultado muito semelhante, como, por exemplo, o Pisa de setembro deste ano.

"Alunos e alunas que usam chatbots de IA para determinadas tarefas obtêm, em média, pontuações mais baixas em ciências naturais do que alunos e alunas que não os usam", afirmam os autores da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O cérebro precisa ser treinado

Com participantes de mais de 90 países, o Pisa é considerado a maior pesquisa comparativa internacional com jovens de 15 anos em todo o mundo.

A principal conclusão sobre IA é simples: "Assim como não ficamos em forma ao assistir a esportes, mas ao praticá-los nós mesmos, o aprendizado não surge do consumo de conteúdos, mas do confronto cognitivo produtivo."

Poderia-se dizer de forma ainda mais simples: quem não treina o cérebro corre o risco de emburrecer.

O think tank americano Brookings Institution acredita que os riscos da IA na área da educação superem as vantagens. Uma pesquisa internacional com jovens da instituição aponta aos riscos de "perda de habilidades fundamentais" e da "erosão do pensamento crítico, da capacidade de memorização, da perseverança e do julgamento autônomo".

Proibições ou abertura

Mas o que fazer contra o poder de ChatGPT, Claude, Grok e Meta AI?

O prefeito de esquerda de Nova York, Zohran Mamdani, proibiu o uso de IA nas escolas públicas para alunos até os 15 anos durante o ano letivo atual, de setembro de 2026 a junho de 2027.

Mas nem todos acham que este é o caminho certo. É o caso de Julian Hinn, que leciona alemão para adolescentes na Alemanha. Ele argumenta que qualquer pessoa pode usar IA com seu celular. "E quem acha que eles então não a usam em casa está fechando os olhos para a realidade."

O chamado estudo JIM, uma pesquisa anual de referência realizada na Alemanha sobre o uso de mídia e comportamento digital de jovens entre 12 e 19 anos, lhe dá razão.

Dos entrevistados em 2024, 91% afirmaram usar pelo menos um aplicativo de IA e 74% recorriam aos chatbots também para estudar e fazer a lição de casa. Dados sobre o uso de IA na Ásia, na América Latina e nos EUA, do estudo da Brookings, alcançam os mesmos patamares.

IA melhor que os livros?

Para outros, a inteligência artificial pode ter um forte efeito de apoio durante a aula. Jakob, de 15 anos, acha: "As IAs explicam simplesmente muito melhor do que os livros didáticos."

Hinn concorda, afirmando que a nova tecnologia " atende muito melhor à linguagem e às necessidades dos alunos", o que nem sempre os professores conseguem.

Por isso, são importantes para ele, a partir do décimo ano (quando alunos têm, em geral, entre 15 e 16 anos), os primeiros exercícios com IA. Nas séries mais avançadas, ele então incentiva os alunos de forma direcionada a questionar a IA.

"Junto com os alunos, olhamos então a qualidade das soluções." Mesmo assim, ele está convencido de que a IA deveria ser usada com bastante moderação antes disso, porque "aqui as competências básicas ainda estão sendo formadas".

Franziska também incorpora com mais frequência aplicativos de IA às aulas no ensino médio. Em algumas fases, porém, ela proíbe completamente o uso de aparelhos pelos alunos, para que pensem por conta própria, uma habilidade necessária também para realizar provas. "Entendo muito bem que seja tentador usar a IA", diz.

O "efeito Mateus"

Os estudos apontam também que a IA pode agravar expressivamente as desigualdades na escola.

Segundo o estudo da Brookings, alunos com competências básicas consolidadas podem aprofundar seu aprendizado com a IA e até avançar ainda mais rápido.

Já os estudantes com lacunas de conhecimento assumiriam mais rapidamente os erros da IA, terceirizariam o pensamento e ficariam ainda mais para trás.

O Pisa acrescenta que a IA tende a "ampliar ainda mais o fosso" entre as crianças de lares mais e menos favorecidos.

Esse efeito é frequentemente chamado, em referência à Bíblia, de efeito Mateus. "A quem tem, será dado", diz resumidamente o livro sagrado. Com isso, se descreve o fenômeno de que é mais fácil para pessoas com um certo nível de formação ampliá-lo ainda mais.