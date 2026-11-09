Redação DW Rússia não divulga estatísticas sobre perdas em combate, e estudos independentes estimam maior número de baixas por uma potência desde a Segunda Guerra

A Rússia já registrou cerca de 400 mil mortes de militares na guerra contra a Ucrânia, apontam documentos obtidos por hackers que invadiram centros de dados da agência russa de estatísticas oficiais.

Os autores do ciberataque foram os grupos Cyber Partisans, em favor da oposição em Belarus, e Silent Crow, da Ucrânia.

Desde a invasão russa em grande escala da Ucrânia até o fim de agosto, pelo menos cerca de 393 mil certificados de óbito explicitamente conectavam as mortes ao conflito, segundo cálculo do Cyber Partians.

Já o Silent Crow estimou 450 mil mortos, por ter considerado não só óbitos registrados como consequência direta de ações militares, mas também os de soldados fora de combate, em territórios ocupados e ou alvos de ataques rotulados como "terroristas".

Contagem incerta

A Rússia não divulga dados sobre as próprias perdas na guerra, e a subnotificação das mortes em combate é provável.

Estudos anteriores já estimaram que o país tenha sofrido mais baixas militares durante este conflito do que qualquer grande potência desde a Segunda Guerra Mundial.

Em julho, por exemplo, um levantamento do think tank americano Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS, na sigla em inglês) estimou em 450 mil as mortes no exército russo. Somando-se feridos e desaparecidos, o total chegaria a 1,4 milhão de vítimas.

Já para o lado ucraniano, segundo o CSIS, o total de mortos, feridos ou desaparecidos pode chegar a 625 mil, incluindo até 150 mil mortes.

Uma contagem da BBC e do veículo independente Mediazona coloca as mortes de soldados russos em 285,8 mil até agora. Os próprios veículos alertam que a estimativa é conservadora, por se basear apenas em mortes confirmadas, e que o número real de mortos é certamente mais alto.

Retomada das negociações

Delegações de Moscou e Kiev deverão voltar à mesa de negociações mediadas pelos Estados Unidos na terça-feira, a fim de pôr fim aos combates. A rodada anterior de tratativas aconteceu em fevereiro.

Quase cinco anos depois do início da guerra, os dois países continuam presos em combate, sem sinal de que qualquer um dos lados esteja disposto a ceder em suas exigências.

A previsão é que o diálogo dure dois dias. Horas antes das conversas, entretanto, a Rússia atacou a rede elétrica do vizinho, que, por sua vez, atingiu uma das maiores refinarias de petróleo russas.

Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, os dois lados estão "muito perto" de um acordo, apesar do "ódio tremendo" entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. O chefe da Casa Branca, entretanto, já fez anteriormente declarações sobre o tema que não se concretizaram.

O genro de Trump, Jared Kushner, que vai mediar as negociações junto com o enviado dos EUA, Steve Witkoff, disse que as prioridades serão encerrar o conflito, encontrar formas de impedir que a guerra se reacenda, reviver a economia da Ucrânia no pós-guerra e preparar ajuda humanitária.

ht (AP, ots)