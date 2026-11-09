Redação DW O atirador atacou de dentro de um carro em movimento e disparou indiscriminadamente contra pessoas na movimentada praça do mercado de Cracóvia

O atirador de 24 anos que matou seis pessoas e feriu várias outras no centro de Cracóvia no sábado passado (07/11), num atentado sem precedentes na Polônia, morreu em decorrência dos seus graves ferimentos no hospital, comunicou a polícia nesta segunda-feira.

Muito poucas informações vieram a público sobre o autor do ataque, que foi baleado por policiais e detido minutos depois de abrir fogo contra pessoas a partir de seu carro na histórica praça principal de Cracóvia.

Autoridades polonesas disseram que o agressor era um homem de 24 anos da cidade de Ostrowiec Świętokrzyski, no sudeste da Polônia. Suspeita-se que o atirador tenha matado inicialmente três familiares num prédio residencial nessa cidade, localizada a cerca de duas horas de carro a nordeste de Cracóvia. As vítimas eram seu pai, sua mãe e sua irmã.

Motivações ainda desconhecidas

O atirador atacou de dentro de um carro em movimento e disparou indiscriminadamente contra pessoas na movimentada praça do mercado de Cracóvia na tarde de sábado.

Suas motivações são desconhecidas, mas o ministro do Interior, Marcin Kierwiński, afirmou que as investigações iniciais sugeriam que o suspeito possuía "visões muito radicais” e era fascinado por ideologias de extrema direita, sem fornecer mais detalhes.

Os promotores poloneses classificaram o atentado como um ato terrorista devido à gravidade do crime.

O promotor de Cracóvia, Eryk Stasielak, disse à agência de notícias polonesa PAP que as investigações sobre a motivação e possíveis conexões do atirador continuariam apesar da morte do suspeito.

Stasielak explicou que a morte do homem apenas significava que medidas processuais diretamente voltadas contra ele, como a prisão preventiva, seriam encerradas. Mas, além isso, a investigação seguirá normalmente. "Uma grande quantidade de provas precisa ser analisada”, afirmou.

Dois dias de luto nacional

O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, decretou dois dias de luto nacional, que continuam nesta segunda-feira.

Emissoras de rádio e televisão alteraram sua programação e cancelaram programas de entretenimento, enquanto teatros suspenderam apresentações e concertos começaram com um minuto de silêncio.

No centro de Cracóvia, pessoas deixaram velas e flores no local do ataque, além de cartões com a inscrição em francês Je suis Kraków (Eu sou Cracóvia). A frase faz referência ao slogan "Je suis Charlie”, amplamente utilizado após o assassinato de cartunistas da revista satírica francesa Charlie Hebdo em um ataque terrorista ocorrido em 2015.

Uma manifestação foi convocada para a noite de segunda-feira na praça principal do mercado, onde ocorreu o tiroteio.

as (DPA, Reuters)