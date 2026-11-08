Redação DW, Rayanne Azevedo Bandeira palestina ficou menos de uma hora hasteada antes de ser removida por equipes de resgate

Um ativista foi detido após hastear neste domingo (08/11) uma bandeira palestina em frente ao Bundestag, a câmara baixa do Parlamento da Alemanha, em Berlim.

A intervenção aconteceu na Bandeira da Unidade, localizada na Praça da República, em frente ao edifício do Bundestag. Trata-se de um monumento oficial que recorda a Reunificação Alemã em 3 de outubro de 1990.

O jovem de 22 anos escalou o mastro em frente ao icônico prédio, retirou a bandeira alemã e lançou-a ao chão, substituindo-a em seguida.

Segundo a polícia, ele foi ajudado por outros dois homens com idade de 20 e 32 anos.

Inicialmente, o jovem permaneceu preso no topo do mastro, protegido por um equipamento de escalada. Após cerca de uma hora, por volta do meio-dia, ele desceu por conta própria.

A polícia o deteve em seguida. O escalador ergueu a mão em direção a um grupo de mais de cem pessoas que o observavam, e foi aplaudido.

Equipes de emergência retiraram a bandeira palestina com a ajuda de um caminhão autoescada do Corpo de Bombeiros. Mas como o sistema de hasteamento foi danificado, o mastro ficou sem bandeira, informou a polícia.

Segundo a corporação, os dois cúmplices da ação também chegaram a ser brevemente detidos, mas foram liberados após passar por procedimentos de identificação e receber uma ordem para deixar o local.

Grupo pró-palestinos assume responsabilidade por intervenção

O grupo Peacefully Against Genocide (Pacificamente Contra o Genocídio, em tradução livre para o português) assumiu a responsabilidade pela ação.

Eles afirmam querer chamar atenção para o "genocídio em Gaza" com ações não-violentas.

A acusação de genocídio, que Israel rechaça, está sob análise da Corte Internacional de Justiça (CIJ) e já foi levantada por uma comissão independente da ONU, por organizações de direitos humanos e por setores da comunidade internacional.

Os ativistas são os mesmos que, em 2025, hastearam uma bandeira palestina no Portão de Brandemburgo, outro monumento icônico da Alemanha.

Polícia investiga "difamação do Estado"

A Bandeira da Unidade, de 60 metros quadrados, tremula permanentemente em um mastro de 28,5 metros de altura em frente ao Bundestag. Ela foi hasteada pela primeira vez na noite da reunificação da Alemanha.

A Divisão de Proteção do Estado do Departamento de Investigações Criminais conduz as apurações sobre suspeitas de difamação do Estado e de seus símbolos, dano ao patrimônio de interesse público, violação da Lei de Liberdade de Reunião de Berlim e perturbação da ordem pública.

ra (AFP, ots)