Redação DW, Rayanne Azevedo O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse neste sábado (07/11) ter tido dados pessoais roubados e expostos na internet por hackers pró-Rússia, em retaliação pelo apoio do governo da premiê Giorgia Meloni à Ucrânia.

A notícia surge após uma série de ameaças de bomba que levaram à suspensão de voos em toda a União Europeia.

Em uma mensagem publicada na rede social X, Tajani, que também é vice-primeiro-ministro da Itália, afirmou que os criminosos estavam "dispostos a pagar por outras informações sobre mim e meus entes queridos".

"Há dias, criminosos cibernéticos vêm divulgando meus dados pessoais na darkweb e buscando outras informações, expondo, de fato, a mim e à minha família a novas ameaças e intimidações", disse.

O ministro não especificou que tipo de informação foi compartilhada, mas sugeriu que a atividade criminosa contra ele ainda está em andamento.

"Não me deixarei intimidar de forma alguma", declarou. "Continuarei trabalhando para defender meu ministério e a Itália, e fortalecerei ainda mais os laços e a cooperação para que possamos nos proteger juntos."

Prints citados pela agência de notícias Reuters mostram a foto de Tajani numa lista de 18 "cidadãos hostis à Federação Russa", incluindo especialistas em cibersegurança.

Itália é um dos principais aliados da Ucrânia

Meloni, que é uma das principais apoiadoras da Ucrânia dentre líderes de potências do Ocidente, solidarizou-se com Tajani e disse que a venda de dados confidenciais relacionados a agentes públicos era "uma questão de extrema preocupação que deve ser enfrentada com a máxima determinação".

A Itália, assim como outros países-membros da União Europeia e da Otan, tem fornecido ajuda humanitária e militar a Kiev ao longo dos quase cinco anos de invasão russa.

Ataques híbridos à Europa crescem

As acusações de envolvimento russo no ataque contra Tajani surgem em um momento em que a Europa enfrenta um número crescente de supostos "ataques híbridos" atribuídos ao Kremlin. Moscou tem negado veementemente todas as acusações.

Os episódios mais recentes incluem incursões de drones e atos de sabotagem em territórios da Otan, ciberataques a cadeias de abastecimento de alimentos e bancos de sangue e, nesta semana, ameaças de bomba contra veículos de comunicação e voos no bloco europeu.

ra (AFP, AP, Reuters)