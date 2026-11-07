Ao menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas quando um homem abriu fogo no centro da cidade de Cracóvia, no sul da Polônia, neste sábado (07/11).
As autoridades disseram que o autor do ataque foi baleado e detido pela polícia e levado para um hospital.
De acordo com a polícia de Cracóvia, por volta das 15h (horário local), um homem que havia entrado de carro na praça do mercado central começou a atirar aleatoriamente contra as pessoas de dentro do veículo, comunicou a polícia. Entre os feridos estão policiais.
O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, classificou o caso como uma tragédia. O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, se solidarizou com as vítimas, bem como com seus familiares.
Cracóvia está localizada a cerca de 250 quilômetros de Varsóvia, a capital da Polônia. Com uma população de aproximadamente 800 mil habitantes, é a segunda maior cidade do país e também um importante destino turístico.
as (AP, Reuters, Lusa)