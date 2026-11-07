Atirador disparou contra pessoas de forma aleatória enquanto passava de carro pela praça principal de Cracóvia
Redação DW
Atirador disparou contra pessoas de forma aleatória enquanto passava de carro pela praça principal de Cracóvia

Ao menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas quando um homem abriu fogo no centro da cidade de Cracóvia, no sul da Polônia, neste sábado (07/11).

As autoridades disseram que o autor do ataque foi baleado e detido pela polícia e levado para um hospital.

De acordo com a polícia de Cracóvia, por volta das 15h (horário local), um homem que havia entrado de carro na praça do mercado central começou a atirar aleatoriamente contra as pessoas de dentro do veículo, comunicou a polícia. Entre os feridos estão policiais.

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, classificou o caso como uma tragédia. O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, se solidarizou com as vítimas, bem como com seus familiares.

Cracóvia está localizada a cerca de 250 quilômetros de Varsóvia, a capital da Polônia. Com uma população de aproximadamente 800 mil habitantes, é a segunda maior cidade do país e também um importante destino turístico.

as (AP, Reuters, Lusa)

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