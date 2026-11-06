Lilia Rzheutska Cerca de 800 pessoas em situação de vulnerabilidade puderam ser retiradas de Oleshky, no sul da Ucrânia

Cerca de 800 pessoas em situação de vulnerabilidade puderam ser retiradas da cidade de Oleshky, no sul da Ucrânia, atualmente sob ocupação russa. A informação foi divulgada pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, cuja mediação ajudou a viabilizar um cessar-fogo temporário. A missão humanitária foi coordenada pelo comissário ucraniano para os direitos humanos, Dmytro Lubinets, e sua homóloga russa, Yana Lantratova.

Ao sair, a maioria das pessoas optou por seguir para o território controlado por Kiev, enquanto outras escolheram a Rússia. Segundo a administração regional de Kherson, mais de mil habitantes permanecem em Oleshky. Eles receberam alimentos, água e medicamentos.

Melania Trump classificou a missão como bem-sucedida e, por meio das redes sociais, agradeceu a Kiev e Moscou por sua "liderança e cooperação". Em sua avaliação, os acordos referentes a Oleshky poderiam constituir "a base para uma paz duradoura entre os dois povos".

Lubinets escreveu em mensagem no Telegram que é "importante manter esse mecanismo de cooperação". "No momento, estamos analisando, junto com Yana Lantratova, possibilidades para a continuidade de ações humanitárias semelhantes", afirmou o ucraniano. O Kremlin, por outro lado, tratou de conter as expectativas, declarando que, no momento, não há planos para novas missões.

O que fez a Rússia durante o cessar-fogo?

Um dia após o término do cessar-fogo, o Estado-Maior ucraniano informou que os russos "aproveitaram a pausa humanitária para fortificar suas posições". Além disso, teriam realizado uma rotação de tropas, ampliado dispositivos de proteção contra drones e abastecido seus soldados de munição.

A emissora britânica Sky News exibiu imagens captadas por drones – obtidas com o apoio das forças ucranianas – que mostram o Exército russo transportando equipamentos pesados, armas, pessoal e suprimentos para Oleshky e vilarejos vizinhos.

"O governo ucraniano e os mediadores internacionais sabiam que a Rússia poderia tirar proveito da pausa dessa forma. Mas foi a decisão correta permitir a saída das pessoas", escreveu no Facebook Volodimir Viatrovych, deputado do partido de oposição Solidariedade Europeia.

Segundo ele, Moscou agiria da mesma maneira caso Kiev retirasse suas tropas da região de Donetsk, conforme a exigência do líder russo Vladimir Putin. "A Rússia usaria isso para se preparar para uma nova ofensiva, visando continuar a destruição da Ucrânia", afirmou Viatrovych.

Ainda assim, Ihor Chalenko, do Centro de Análise e Estratégias da Ucrânia, avalia que não se deve abrir mão de medidas humanitárias no futuro. "Não se deve menosprezar a missão em Oleshky agora, embora esteja claro que os russos aproveitaram o cessar-fogo em seu benefício nos territórios que ocupam", disse o especialista à DW. Kiev deveria levar isso em consideração e, em futuros cessar-fogos, exigir proibições específicas a esse respeito.

O que Washington e Moscou têm a ganhar com a missão?

A missão em Oleshky ocorreu pouco antes das eleições de meio de mandato para o Congresso dos EUA. Segundo Dmytro Levus, do centro de análise Ucrânia Unida, isso não foi uma coincidência.

"O lado russo fez o jogo do presidente dos EUA, Donald Trump", afirma o especialista – antes da confirmação do fracasso retumbante do Partido Republicano de Trump no pleito. A inclusão de Melania seria, para Trump, uma espécie de "ação de relações públicas suave", com a qual ele esperava ganhar pontos antes da votação.

Ihor Chalenko diz que a missão em Oleshky foi do interesse de Washington, pois se pretendia apresentar Donald Trump como um "pacificador". Segundo o especialista, Moscou também tentou, com a missão, melhorar a imagem da Rússia – país responsável pela catástrofe humanitária em Oleshky e pela guerra. O resgate das pessoas serviria como prova de que "nem tudo é tão ruim na Rússia".

O que os representantes dos dois lados podem alcançar?

Na visão de Chalenko, a cooperação entre os comissários da Ucrânia e da Rússia "atingiu um novo patamar". O caso de Oleshky seria apenas um exemplo disso. O especialista cita a troca de prisioneiros e o acesso de representantes estrangeiros a presos políticos ucranianos na Rússia.

No entanto, Chalenko não acredita que Yana Lantratova tome decisões por conta própria. "Trata-se de um certo redirecionamento da política russa, vindo de cima", diz. Em sua visão, é importante ampliar esse canal. A experiência adquirida na evacuação de Oleshky poderia ser aplicada a outras localidades ao longo da linha de frente.

Dmytro Levus avalia que a missão provou que, havendo a devida vontade por parte de Moscou, um cessar-fogo poderia ser estabelecido, inclusive ao longo de toda a linha de frente. No entanto, a Rússia não demonstrou, até o momento, qualquer disposição para isso – em parte porque a Ucrânia não aceita as condições impostas por Putin.

Missão em Oleshky será útil para as próximas negociações?

Enquanto isso, avançam os preparativos para uma nova rodada de negociações entre Ucrânia, EUA e Rússia em Abu Dhabi, prevista para os dias 10 e 11 de novembro. Segundo Levus, a missão em Oleshky poderia conferir conteúdo à vertente humanitária dessas conversas.

No plano político, dificilmente haverá avanços significativos, embora um cessar-fogo no mar, por exemplo, seja uma possibilidade. Levus ressalta que o lado americano, em particular, deseja apresentar um resultado humanitário. A Ucrânia poderia aproveitar as negociações para promover novas trocas de prisioneiros. Contudo, o especialista enfatiza que o Kremlin só cederá sob pressão real.

Ihor Chalenko alerta para o risco de criar expectativas excessivas. Ele acredita que a Rússia busca um pretexto para abandonar o processo de negociação. Moscou teria interesse em ampliar a cooperação com Washington, mas sem fazer concessões que levem ao fim da guerra.

Samuel Greene, do King's College London, também se mostra cético. "Presumo que, em algum momento, o Kremlin chegará à conclusão de que não há mais nada a ganhar no campo de batalha e que será necessário chegar a um acordo. Esse momento, porém, ainda não chegou", afirmou o especialista à DW. Por ora, Moscou estaria apenas tentando ganhar tempo, simulando uma disposição para o diálogo perante os americanos.