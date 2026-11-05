Redação DW Hubert Aiwanger, de 55 anos, era vice-governador da Baviera e secretário estadual de Economia

O político alemão Hubert Aiwanger, vice-governador da Baviera e secretário estadual de Economia, foi encontrado morto em um quarto de hotel em Berlim nesta quarta-feira (05/11). Aiwanger, de 55 anos, era ainda presidente do partido conservador bávaro Eleitores Livres.

Ele estava em Berlim para participar de um evento de seu partido. Aiwanger teria cancelado sua participação na inauguração da sede dos Eleitores Livres na capital alemã por motivos de saúde. Funcionários da sigla contaram que ele disse estar se sentindo mal. Ele teria ficado então no hotel e depois não atendeu mais as ligações.

De acordo com a Procuradoria de Berlim, ele foi encontrado morto em seu quarto de hotel no início da noite. "Mais informações não podem ainda ser repassadas devido às investigações em andamento", afirmou um porta-voz da procuradoria.

As circunstâncias da morte de Aiwanger ainda não estão claras. A polícia e o Ministério Público da capital alemã abriram uma investigação. Na noite de quarta-feira, os investigadores disseram que o objetivo é "determinar a causa específica da morte e as circunstâncias que a cercam, bem como descartar qualquer possível participação criminosa".

De acordo com o jornal alemão Bild, a procuradoria afirmou não haver inicialmente indícios de crime, mas nenhuma possibilidade foi descartada pelos investigadores.

Quem era Hubert Aiwanger

Nascido em Ergoldsbach, no sul da Alemanha, em 1971, Aiwanger estudou agronomia. Em 2008, ele foi eleito para a Assembleia Legislativa da Baviera pelo partido Eleitores Livres, do qual era presidente.

Desde 2018, seu partido integra uma coalizão que governa o estado bávaro ao lado a União Social Cristã (CSU), legenda conservadora aliada da União Democrata Cristã (CDU) na Baviera.

Aiwanger era o principal rosto dos Eleitores Livres na Baviera e em toda a Alemanha, sendo conhecido por seu estilo combativo. Mas seu sucesso político no estado não se traduziu para o plano nacional, já que o partido nunca conquistou cadeiras suficientes para ingressar no Parlamento alemão (Bundestag).

Nas semanas que antecederam as eleições estaduais de 2023, Aiwanger se envolveu em um escândalo nacional quando o jornal Süddeutsche Zeitung noticiou que ele havia escrito um panfleto antissemita durante o Ensino Médio, nos anos 1980, contendo referências a atrocidades do período nazista, como o campo de extermínio de Auschwitz.

Aiwanger negou ter sido o autor do panfleto. Logo depois da divulgação do artigo, o irmão do vice-governador, Helmut, foi a público afirmar que era o verdadeiro autor do panfleto.Na época, reportagens da imprensa local entrevistaram antigos colegas de classe do político que disseram que Aiwanger fazia piadas sobre judeus e teria, inclusive, feito uma vez a saudação nazista na escola.

Ele também era conhecido por criticar diversas decisões da União Europeia (UE) e ter uma postura populista de direita.

cn (dpa, ots)