Redação DW A veterana Elaine Marzola, natural do Rio de Janeiro, é deputada estadual em Nevada desde 2020

Sete brasileiros foram eleitos deputados estaduais nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas nesta terça-feira (04/11).

Todos são filiados ao Partido Democrata, de oposição ao presidente Donald Trump. O chefe da Casa Branca viu sua popularidade cair entre os eleitores com a guerra no Irã e recebeu agora a fatura: perdeu a maioria que tinha no Congresso e viu seus rivais saírem fortalecidos das urnas.

Veja abaixo a lista de brasileiros eleitos por estado.

Massachusetts

Priscila Sousa: reeleita deputada estadual, cargo que ocupa desde 2023. Tem 38 anos e é formada em ciência política pela Simmons University. Natural de Ipatinga (MG), mudou-se com os pais para os EUA aos sete anos e chegou a viver por um período como imigrante indocumentada.

Rita Mendes: natural de Conselheiro Pena (MG), também é deputada estadual desde 2023. Emigrou para os EUA aos 12 anos e formou-se em direito na New England Law, atuando profissionalmente como advogada e corretora de imóveis. Antes de virar deputada, foi também conselheira municipal em Brockton. Tem 42 anos.

Lorena Betts: natural de Mato Grosso, Lorena assume seu primeiro mandato como deputada estadual. Casada e mãe de três filhos, Lorena diz, em seu site oficial, ser filha de pais que lutaram pela democracia durante a ditadura militar no Brasil. Segundo o portal de notícias G1, ela vive nos EUA há 15 anos, para onde foi com um visto de babá, e é formada em ciência política.

Danillo Sena: é deputado estadual desde junho de 2020. Natural de Timbaúba (PE), tinha 14 anos quando foi viver com a mãe nos EUA, formando-se anos depois em ciência política na Universidade de Massachusetts, Amherst. Hoje aos 40 anos, é casado e pai de três filhos. Segundo o portal G1, foi beneficiário de um programa do governo Barack Obama de proteção temporária contra a deportação de imigrantes indocumentados que chegaram ao país quando ainda eram menores de idade.

Flórida

Felipe Sousa-Lazaballet é o primeiro imigrante abertamente gay a ser eleito deputado estadual na Flórida, estado de tradição republicana. Natural de Duque de Caxias (RJ), ele tem 40 anos, é casado e formado em administração e economia pela St. Thomas University. Atualmente, dirige a Hope CommUnity Center, uma ONG que atende imigrantes e comunidades marginalizadas.

Filho de mãe solo, ele se mudou para os EUA aos 14 anos e viveu cerca de 15 anos em situação migratória irregular, naturalizando-se cidadão americano em 2021. Assim como Danillo Sena, também foi beneficiário de um programa do governo Obama de proteção a imigrantes indocumentados.

Connecticut

Farley Santos é deputado estadual em Connecticut desde 2023. Vive em Danbury com a mulher e a filha, onde atuou antes como vereador e bancário. É formado em administração pela Naugatuck Valley Community College.

Emigrou para os EUA com os pais aos sete anos de idade, onde viveu como indocumentado.

Nevada

Natural do Rio de Janeiro, Elaine Marzola é deputada estadual em Nevada desde 2020. Emigrou para os EUA com os pais em 1984. Advogada, é formada em direito pela Faculdade Thomas M. Cooley e tem um histórico de ativismo em defesa dos direitos das mulheres.

ra/md (ots)