Foto: Reprodução Alertas foram enviados para diversas companhias aéreas, como a polonesa LOT

Pelo menos quatro voos europeus receberam ameaças de bomba nesta terça-feira (03/11), provocando desvios de rota, inspeções de segurança e o fechamento temporário de um aeroporto. Apesar dos alertas, todas as aeronaves pousaram em segurança e nenhuma bomba ou outro artefato explosivo foi encontrado, segundo autoridades dos países envolvidos.

Os incidentes ocorreram na Polônia, Espanha e Bulgária e ampliaram a preocupação das autoridades após uma sequência de ameaças registradas nos últimos dias contra voos comerciais no continente.

Incidentes na Polônia

Dois dos incidentes envolveram aeronaves com destino a Varsóvia.

O primeiro atingiu um voo da LOT procedente do Aeroporto de Heathrow, em Londres. A aeronave, um Boeing 737 MAX com 181 pessoas a bordo, deveria pousar no Aeroporto Chopin, principal terminal da capital polonesa, mas foi desviada para o Aeroporto de Varsóvia-Modlin após uma ameaça de bomba.

Segundo a administração de Modlin, o alerta foi comunicado às 9h54 (horário local). O avião pousou às 10h01 e foi levado para uma área isolada do aeroporto, onde ficou sob inspeção das autoridades, incluindo equipes especializadas em explosivos.

O aeroporto de Modlin chegou a suspender temporariamente as operações. Os passageiros foram retirados da aeronave e submetidos aos procedimentos de segurança previstos para esse tipo de ocorrência.

"Nada foi encontrado", afirmou o porta-voz do aeroporto, Adam Szablowski. Após as buscas, o terminal retomou as operações normais.

O segundo caso envolveu o voo SK751 da Scandinavian Airlines (SAS), proveniente de Copenhague. A companhia confirmou ter recebido uma ameaça contra a aeronave, mas informou que o avião pousou normalmente no Aeroporto Chopin.

Os passageiros desembarcaram sem incidentes. Uma das pistas do aeroporto foi temporariamente fechada para permitir a inspeção da aeronave, mas o terminal permaneceu operacional. Nenhum explosivo foi encontrado.

A porta-voz da SAS, Alexandra Lindgren Kaoukji, afirmou que a empresa repassou todas as informações às autoridades e concentrou seus esforços na assistência a passageiros e tripulantes.

Espanha e Bulgária também registram ameaças

Na Espanha, uma ameaça de bomba levou à ativação do protocolo de emergência em um voo da Ryanair que fazia a rota entre Manchester, no Reino Unido, e Múrcia, no sudeste do país.

A aeronave pousou sem incidentes no Aeroporto Internacional da Região de Múrcia às 10h50 (horário local). Partes do aeroporto foram isoladas enquanto as autoridades conduziam as inspeções.

A operação de segurança mobilizou serviços de emergência, agentes da Polícia Nacional, integrantes da Guarda Civil e especialistas dos TEDAX, unidade espanhola de desativação de explosivos.

Os 114 passageiros e os sete tripulantes desembarcaram e passaram por controles de segurança. Após a inspeção da aeronave, nenhuma bomba foi encontrada. As autoridades classificaram o alerta como um trote e o aeroporto retomou a operação normal.

Na Bulgária, um avião procedente de Israel realizou um pouso de emergência em Sofia após uma ameaça de bomba enviada por e-mail. O governo búlgaro não divulgou o destino original do voo nem a companhia aérea envolvida.

A aeronave foi conduzida a uma área isolada, distante do terminal e de outras aeronaves. Unidades antiterrorismo iniciaram buscas por possíveis explosivos, segundo o secretário-geral do Ministério do Interior, Lyubomir Nikolov.

Em outro incidente registrado no país, um voo da companhia Wizz Air procedente de Bérgamo, na Itália, também foi submetido a inspeções após pousar na capital búlgara pela manhã. Não está claro se houve ameaça a essa aeronave.

Incidentes se multiplicam

Os episódios ocorrem um dia depois de um alerta de bomba contra outro voo da Wizz Air que seguia de Luton, nos arredores de Londres, para Sofia. A aeronave foi desviada para Budapeste, na Hungria.

Segundo o ministro da Defesa húngaro, Romulusz Ruszin-Szendi, o sistema de alerta de defesa aérea da Otan foi acionado e caças Gripen da Força Aérea da Hungria decolaram para acompanhar a aeronave até sua aterrissagem segura.

A sequência de ocorrências também sucede um incidente registrado no domingo, quando uma ameaça de bomba obrigou um voo da Austrian Airlines que seguia de Tel Aviv para Viena a alterar sua rota e pousar na Bulgária. Nenhum explosivo foi encontrado naquele caso.

Até a publicação desta reportagem, as autoridades não haviam identificado dispositivos explosivos nem divulgado indícios de ações terroristas concretas. Também não havia confirmação de que os episódios estejam relacionados, mas vários aeroportos europeus reforçaram seus protocolos de segurança diante da sucessão de alertas.

gq/md (AFP, Reuters, EFE)