



Reprodução: Redes Sociais Britânico retorna para a casa, após caminha 28 anos pelo mundo









O aventureiro britânico Karl Bushby, de 57 anos, regressou nesta segunda-feira (02/11) à sua cidade natal, na Inglaterra, após percorrer a pé 50 mil quilômetros e quatro continentes em 28 anos.

Cerca de 500 pessoas o recepcionaram em Hull, no nordeste do país.

"Eu não fiz isso sozinho. Havia uma grande equipe, a maior de todas: a Terra. Foi isso que fez com que eu voltasse para casa", disse Bushby à multidão.









Jornada sem transporte motorizado

A jornada de Bushby teve início em 1988 em Punta Arenas, no extremo sul do Chile.

Ele partiu levando consigo um carrinho de duas rodas, que batizou de "A Besta", e 500 dólares no bolso.

Dali, cruzou as Américas, foi até a Rússia e atravessou a Ásia Central antes de chegar à Europa, passando por 29 países.

Durante a viagem, ele seguiu duas regras: evitar qualquer forma de transporte motorizado para avançar no percurso e não voltar para casa até concluir o que havia se proposto a fazer.

A etapa final de sua jornada o levou ao norte de Hull, onde reencontrou a mãe, Angela, o filho Adam, de 36 anos, e uma neta de 12 anos que ele ainda não havia conhecido.

Ex-paraquedista iniciou jornada após fim de um casamento

Ex-paraquedista, Bushby se lançou na aventura aos 29 anos, após o fim de seu casamento, quando sua esposa retornou à Irlanda do Norte com o filho do casal.

Em 2006, ele quase morreu ao atravessar o Estreito de Bering congelado, entre o Alasca e a Rússia, ao lado do explorador francês Dimitri Kieffer.

Já no retorno ao Reino Unido, no início do mês passado, ele nadou o Canal da Mancha, do norte da França até Dover, ao longo de quatro dias.

Diversos percalços atrapalharam a jornada de Bushby, originalmente planejada para durar 12 anos.

Uma delas foi provocada pela recusa da Rússia em lhe dar um visto. Ele também passou um período preso no Panamá por entrar no país sem visto, teve que viver por um tempo em uma base no México e perdeu patrocinadores com a crise financeira de 2008 e a pandemia de covid-19.

Apesar de tudo, Bushby sempre retomava a caminhada exatamente do ponto onde havia parado.

Reprodução: Redes Sociais Britânico volta pra casa, após 28 anos de caminhada pelo mundo









Empreitada de Bushby vai virar documentário de Werner Herzog

O renomado cineasta alemão Werner Herzog está produzindo um documentário sobre a jornada, intitulado "Walk of Life".

A produtora da obra cinematográfica deu apoio financeiro e logístico a Bushby nos últimos 16 anos de sua aventura.

Em setembro, quando estava no norte da França, o britânico admitiu, em entrevista à agência de notícias AFP, estar apreensivo com o retorno a uma vida mais normal no Reino Unido.

"Vou ter que tentar me restabelecer no mundo dos adultos novamente", afirmou.



