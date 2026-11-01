Redação DW Agulha encontrada em barrinha de chocolate, distribuída em Hannover

A polícia em diferentes regiões da Alemanha abriu investigações após crianças e pais descobrirem agulhas, peças metálicas, pregos e outros objetos estranhos em doces recolhidos na noite de Halloween, neste sábado (31/10).

Um dos casos mais graves ocorreu em Leinefelde-Worbis, no estado da Turíngia. Crianças encontraram agulhas escondidas em vários doces após abrirem as embalagens. A polícia acredita que os produtos tenham sido adulterados intencionalmente para causar ferimentos e abriu investigação por suspeita de tentativa de lesão corporal grave. Como as crianças passaram por diversas casas durante a noite, ainda não foi possível determinar em qual endereço os doces foram distribuídos.

Um caso semelhante foi registrado em Herbsleben, também na Turíngia, onde uma agulha foi encontrada dentro de uma bala. Segundo a polícia, os episódios podem estar relacionados a uma ação deliberada de adulteração de alimentos.

Em Baden-Württemberg, duas famílias da cidade de Filderstadt relataram ter encontrado várias agulhas escondidas em waferes recheados com creme de leite e avelã levados para casa pelas crianças após a coleta de doces. De acordo com as autoridades, os objetos não eram visíveis do lado de fora das embalagens, o que reforça a suspeita de manipulação intencional.

Na cidade de Rielasingen-Worblingen, próxima à fronteira com a Suíça, a polícia informou que encontrou corpos metálicos em waferes embalados individualmente. As autoridades ainda analisam a natureza exata desses objetos e investigam como eles foram parar nos produtos.

Parafusos em balas e barrinhas

Casos também foram registrados na Baviera. Em Landshut, pais encontraram peças metálicas pontiagudas e parafusos escondidos em balas e barrinhas de chocolate recolhidas pelas crianças. A polícia local investiga se os doces foram adulterados deliberadamente.

Outro episódio chamou atenção em Nuremberg. Uma mãe informou às autoridades que seus filhos encontraram barras de chocolate contendo agulhas entre os doces coletados durante o Halloween. Uma das crianças chegou a morder uma das agulhas, mas não se feriu. A polícia abriu uma investigação contra autor desconhecido por suspeita de tentativa de lesão corporal grave.

Em Hannover, na Baixa Saxônia, pessoas não identificadas distribuíram doces contendo agulhas para crianças durante o Halloween no bairro de Misburg-Nord.

Ímãs em bala

Na Renânia-Palatinado, um menino de nove anos encontrou dois pequenos ímãs presos a uma bala em Appenheim. Segundo a polícia, a inspeção dos doces foi feita depois que a mãe viu alertas sobre possíveis adulterações circulando nas redes sociais. Inicialmente tratado como um caso suspeito, o episódio acabou sendo atribuído a um erro de fabricação, e as autoridades descartaram indícios de manipulação criminosa. Ninguém ficou ferido.

Diante dos incidentes, a polícia orienta os pais e responsáveis a examinar cuidadosamente todos os doces recolhidos antes do consumo. Caso encontrem objetos suspeitos, a recomendação é guardar os produtos juntamente com suas embalagens e entregá-los às autoridades. Os investigadores também pedem que possíveis corpos estranhos não sejam removidos, para preservar eventuais evidências.

Episódios semelhantes já ocorreram em anos anteriores. Em 2025, por exemplo, uma mãe encontrou lâminas de barbear entre os doces de Halloween recolhidos por seus filhos na cidade de Kiel, emSchleswig-Holstein.

le (afp, dpa, ots)