Redação DW Parque de Vida Selvagem Johannismühle foi fechado após ataque de lobos

Uma menina de oito anos foi atacada nesta quarta-feira (28/10) por pelo menos um lobo num parque zoológico, localizado numa floresta próximo a Berlim, na Alemanha. Segundo a polícia, no momento do ataque, a criança estava dentro da jaula dos lobos com uma tratadora de animais e outras duas crianças.

A menina ficou gravemente ferida e foi transferida de helicóptero para um hospital.

O ataque ocorreu no Parque de Vida Selvagem Johannismühle, localizado em Baruth/Mark, a 45 quilômetros ao sul de Berlim. Segundo o distrito de Teltow-Fläming, o ataque ocorreu durante um programa especial para crianças. "O incidente aconteceu antes da abertura regular do parque, durante um dia de atividades com tratadores de animais para crianças", informou.

De acordo com o site do parque, os visitantes podem acompanhar o trabalho dos tratadores. Atualmente, diversos estados alemães estão em férias escolares de outono. As autoridades distritais anunciaram que vão revisar amplamente as condições de segurança do parque. O local permanecerá fechado.

A polícia também está investigando o ataque. Como as crianças tiveram acesso ao recinto ainda precisa ser esclarecido, disse o porta-voz policial. A investigação apura se houve negligência. "As circunstâncias exatas do ocorrido são objeto das investigações policiais."

Ataque ocorreu dentro de jaula

A polícia informou inicialmente que a menina de oito anos estava pela manhã em um recinto de animais junto com outras duas crianças e uma funcionária. Em seguida, ela teria sido atacada por pelo menos um animal selvagem. Mais tarde, um porta-voz confirmou que se tratava de um lobo.

Mais tarde a administração da região revelou mais detalhes da tragédia. O ataque aconteceu na área destinada aos lobos-do-ártico. "Enquanto os animais recebiam água no recinto, os lobos mantidos no local atacaram uma menina e a feriram gravemente", informou o distrito. A tratadora teria evitado, com uma reação rápida, que as outras duas meninas também fossem atacadas.

Quatro pessoas, entre elas três crianças, receberam atendimento de apoio psicológico de emergência.

Zoológico não quis comentar o caso

O zoológico não quis comentar o caso. "Estamos cooperando integralmente com todas as autoridades", afirmou o parque. Por causa dos procedimentos em andamento, não seriam fornecidas mais informações. "Lamentamos profundamente o incidente, e a família afetada conta com todo o nosso apoio."

Inaugurado em 1997 numa área de mais de 100 hectares, o parque zoológico privado abriga cerca de 500 animas de 50 espécies, entre elas lobos, ursos e linces.

O distrito anunciou que revisará as normas de segurança e os procedimentos operacionais do parque. A reabertura do local só ocorrerá após autorização da autoridade competente.

O serviço veterinário também pretende realizar uma inspeção relacionada ao bem-estar animal no parque. "Até o momento, não há uma avaliação técnica sobre o estado de saúde e o comportamento do lobo, ou dos lobos possivelmente envolvidos, em relação ao incidente."

Segundo o distrito, a licença de operação do parque estabelece exigências específicas para a segurança e o estado das instalações onde os animais são mantidos. Uma inspeção realizada em 23 de julho de 2025 não constatou falhas de segurança relevantes em cercas ou barreiras de contenção. Conforme informado pelo parque na ocasião, as cercas consideradas essenciais para a segurança são verificadas todas as manhãs antes da abertura para detectar eventuais danos.

cn (dpa/ots)