Fábio Corrêa Bolsonaro desembarcou com a família nesta quarta em Miami

A fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos é mais um capítulo nas relações já estremecidas entre Washington sob Trump e Brasília sob Lula. O petista derrotou, numa virada histórica, o senador do PL. Dois dias depois, nesta terça (27/10), Flávio pegou ilegalmente um avião para os EUA, mesmo depois de ter sido intimado pela Polícia Federal a entregar os passaportes. O filho de Jair Bolsonaro é investigado por lavagem de dinheiro e favorecimento a plataformas de bets.

A entrada de Flávio em território americano foi aprovada pelo governo Trump, segundo a agência Reuters. O candidato derrotado por Lula nas urnas deverá receber abrigo no país.

Para especialistas, a fuga de Flávio para os EUA deve impactar severamente as relações de Washington com o governo Lula, mas ainda é cedo para falar em ruptura diplomática. No entanto, nos últimos meses, uma série de medidas vêm aprofundando uma crise entre Washington e o Itamaraty, como a classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, a revogação do visto da embaixadora brasileira nos EUA e os tarifaços.

Além disso, Eduardo Bolsonaro, que, segundo o jornal O Globo, teria articulado a fuga do irmão Flávio, está foragido no país. O 02 da família Bolsonaro foi condenado pelo STF por coagir a Justiça, agindo junto a autoridades americanas para pressionar o Brasil a liberar o pai, Jair, que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de estado.

Apoio enquanto houver interesse

De acordo com Dawisson Belém Lopes, professor de política internacional da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a participação de Washington no plano de fuga de Flávio pode ajudar Trump a desviar a atenção da baixa aprovação popular às vésperas das eleições americanas de meio de mandato, em 3 de novembro, nas quais o Partido Republicano corre risco de perder maioria em pelo menos uma das casas legislativas.

"A busca do inimigo externo costuma recompensar bem. Como ele está em dificuldade dentro, ele pode estar buscando fora alguns espantalhos. E o Brasil, como um espantalho, neste momento pode ser conveniente. Mas ele não pode também botar ficha demais, porque os Estados Unidos têm relações com o Brasil, têm um engajamento com o Brasil importante", afirma Lopes, que lembra que algumas sondagens indicam Trump com menos de 30% de aprovação junto à população.

Além disso, os EUA já travam uma guerra contra o Irã desde fevereiro, além de terem invadido, em janeiro, a Venezuela, e capturado o então presidente Nicolás Maduro.

Para Roberto Goulart Menezes, professor titular em Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB), porém, a chegada de mais um membro da família Bolsonaro aos Estados Unidos pode prejudicar a reputação de Trump.

"Isso não ajuda em nada. A imagem dos Estados Unidos é a imagem que dá guarida para criminoso. Allan dos Santos [investigado no STF e foragido] está lá andando livremente. O Eduardo Bolsonaro também", diz ele, que tampouco descarta que Flávio possa ficar sem apoio se for conveniente ao presidente americano.

Em 2022, também após perder as eleições para Lula e tramar um plano para impedir a posse do petista, Jair Bolsonaro foi para os EUA, mas retornou ao Brasil.

"O Trump tende a ser mais pragmático. Nesse momento, os EUA estão praticamente abandonando o Zelenski [presidente da Ucrânia]. Eles não têm aliados, têm interesses. Se tiver que abandonar, ele abandona", diz Menezes.

"Os Bolsonaro não interessam nada para os Estados Unidos. O que interessa é se eles, uma vez no poder, entregariam o que os EUA querem: se isolar da China, terras raras e tornar o brasil um protetorado. Só que o Brasil não vai se subjugar dessa forma", complementa.

Falta de argumentos

Até a tarde desta quarta-feira, o governo americano não havia reconhecido a vitória de Lula. Um dos pontos centrais para isso foi o questionamento, sem qualquer tipo de provas, do resultado das eleições em que Flávio sofreu uma virada inédita entre o primeiro e o segundo turnos e ainda ficou 4,4 milhões de votos atrás de Lula. O senador pelo PL afirmou, logo após a confirmação do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que iria contestar a vitória do petista.

O argumento era a prorrogação do período de votação por duas horas no domingo (25/10), medida autorizada pelo STF, mas que foi pedida tanto pelo PT quanto pelo PL, partido de Bolsonaro. Além disso, os votos contabilizados nesse período extra foram deapenas cerca de 35 mil, sendo a grande maioria deles nos primeiros cinco minutos após as 17h, o que indica que eram de pessoas que estavam na fila .

A tese, sem provas, de questionar as urnas, argumento usado repetidamente por Trump e aliados como os Bolsonaro em derrotas eleitorais, também foi encampada pelo presidente americano novamente na segunda (26/10), usando o Brasil como exemplo.No mesmo comentário, porém, Trump disse que "gosta" do presidente reeleito.

Para Dawisson Belém Lopes, da UFMG, o resultado com certa folga para Lula enfraquece ainda mais o argumento de Trump e Flávio. "Isso diminui a alavancagem do Trump", ressalta. "Quem não conhece o processo aqui, olha e diz: bom, ele ficou 4 milhões e meio de votos à frente, não tem nem o que questionar."

Desde domingo, todos os partidos brasileiros reconheceram a reeleição de Lula, inclusive o PL de Flávio. O vice dele na chapa, Alfredo Gaspar, também. Na opinião de Menezes, da UnB, isso só torna a tese de Flávio ainda mais insustentável e aponta, por outro lado, para a suspeita de que o senador esteja fugindo de uma possível prisão, já que ele é alvo de três investigações só no STF por desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Em poucas semanas, porém, Lula terá a oportunidade de discutir o caso pessoalmente com Trump. Em dezembro, os dois líderes participam da cúpula do G-20, em Miami.

"Acho que agora o presidente Lula vai entrar em cena. Significa que ele vai querer saber do próprio Trump o que está se movimentando. Se ficar claro que é uma ação orquestrada pelos Estados Unidos, vai ser considerada uma ingerência, se é parte de um ataque dos EUA contra o Brasil. Uma coisa é ele chegar sozinho. Outra é ter o nome na Interpol e ser recebido pelas autoridades com passaporte cancelado", diz o professor titular da UnB.

Na tarde desta terça, parlamentares do PT entraram com um pedido na Justiça para que o nome de Flávio fosse incluído no alerta vermelho da Interpol.

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