Um acidente com dois trens de passageiros nesta quarta-feira (28/10) deixou ao menos dez mortos e vários feridos na Espanha. Os trens colidiram numa linha de alta velocidade perto da estação de Urda, em Toledo, a cerca de 150 quilômetros ao sul da capital Madri.
A colisão ocorreu pouco antes das 9h (horário local). Segundo a empresa Adif, que gere as infraestruturas ferroviárias espanholas, o acidente envolveu dois trens de alta velocidade que faziam a rota entre Madri e Sevilha, no sul do país. Os trens são da empresa pública Renfe e da empresa privada Iryo.
Dois vagões chegaram a sair dos trilhos com o impacto. Ainda não se sabe o que causou o acidente. O transporte ferroviário entre Madri e Sevilha foi interrompido.
De acordo com o jornal espanhol EL País, o trem da Renfe teria colido com a traseira do trem da Iryo que estava parado na ferrovia, provocando o descarrilhamento de dois vagões da Iryo.
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, cancelou a agenda pública que tinha hoje de manhã por causa do acidente.
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cn (EFE, Lusa, ots)