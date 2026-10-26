Clarissa Neher Merz e Lula se encontraram na Alemanha em abril

O governo alemão parabenizou nesta segunda-feira (26/10) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição e afirmou que o resultado é uma notícia boa para a proteção da Amazônia.

Em mensagem publicada no X, o chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, parabenizou Lula e disse estar ansioso para aprofundar ainda mais a parceria entre os dois países.

A eleição no Brasil também foi tema na tradicional coletiva de imprensa do governo alemão. Porta-vozes de diversos ministérios alemães comentaram o resultado, destacando a importância da parceira estratégica entre o país europeu e o Brasil.

"O Brasil é um parceiro global muito importante independentemente de quem governa o país", pontuou o porta-voz do ministério do Exterior alemão, Martin Giese. "Ficamos felizes com a continuidade do trabalho em conjunto com o Brasil."

"Brasil é um Estado de Direito"

Ao ser questionado por jornalistas se o fato de o candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) se negar a reconhecer o resultado representa um perigo para democracia do país sul-americano, Giese destacou que o Brasil é um Estado de Direito, onde há a possibilidade de se contestar o resultado de uma eleição e existem regras para isso.

"Bolsonaro menciona irregularidades, mas, que por enquanto, se trata apenas de alegações dele. Cabe à Justiça brasileira verificar se elas têm algum fundamento. Ele falou que quer contestar as eleições. Caberá aos tribunais no Brasil decidir sobre essa questão, e não a nós aqui", acrescentou.

Já o porta-voz do Ministério de Cooperação Econômica da Alemanha (BMZ), Benedikt Schöneck, afirmou que a vitória de Lula é uma "boa notícia" para a proteção da Amazônia e lembrou que o Brasil é um parceiro de longa data do país europeu nesse quesito.

"Ter um parceiro como o Lula no governo, com quem podemos continuar trabalhando, é uma notícia boa para a proteção da Amazônia", disse Schöneck.