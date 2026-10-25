Reprodução/Instagram Eduardo Bolsonaro abandonou o mandato de deputado federal e fugiu para os Estados Unidos em fevereiro de 2025, onde tem conspirado contra os interesses do Brasil

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou neste domingo (25/10) que os brasileiros que estavam compareceram às urnas em Miami, nos Estado Unidos, estariam votando para libertar o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"A maioria das pessoas aqui está vindo para votar pela libertação de Jair Bolsonaro e de cerca de 2 mil pessoas que estão sob a perseguição de [Alexandre de] Moraes. Precisamos reformar o Judiciário, libertar os presos políticos e então recuperar o nosso país. É disso que se trata esta eleição."

Eduardo Bolsonaro fez essa declaração durante a votação em Miami. No local estavam vários apoiadores do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro.

Em setembro de 2025, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Desde março, ele cumpre prisão domiciliar.

cn (ots)