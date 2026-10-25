Iolanda Paz, Rayanne Azevedo Mais de 78 mil pessoas estão aptas a votar em Lisboa

A DW encontrou em Lisboa, capital portuguesa, um eleitor brasileiro que viajou 1.500 quilômetros só para votar para presidente no segundo turno.

"Vivo na Ilha dos Açores, e não tem seção eleitoral lá", explica ele.

O jeito, então, foi tomar um avião e se deslocar até o continente.

"Acho que independentemente do preço [das passagens] valia muito a pena", diz. "A gente está numa luta pela democracia e por salvaguardar a democracia através do voto."

Mais de 78 mil pessoas estão aptas a votar na Universidade de Lisboa – o suficiente para lotar um estádio inteiro do Maracanã. É o maior local de votação das eleições, com 207 seções e 103 urnas eletrônicas.

Portugal tem grande comunidade brasileira

Portugal é o segundo maior colégio eleitoral de brasileiros no exterior, reunindo quase 135 mil pessoas, atrás somente dos Estados Unidos. Mas seis em cada dez eleitores sequer compareceram às urnas no primeiro turno.

Na ocasião, o país deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT): o candidato à reeleição teve 26.401 votos em 4 de outubro, contra 19.412 de Flávio Bolsonaro (PL).

ra (DW)