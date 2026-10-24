Redação DW Ginasta chega a feito inédito para o Brasil e iguala marca histórica da chinesa Cheng Fei no Salto

A ginasta Rebeca Andrade confirmou o favoritismo e conquistou neste sábado (24/10) a medalha de ouro na final do salto sobre a mesa do Mundial de Ginástica Artística, em Roterdã, na Holanda.

Com a conquista, Rebeca repetiu os títulos mundiais obtidos em 2021, em Kitakyushu, e em 2023, em Antuérpia, tornando-se a primeira brasileira tricampeã mundial em uma mesma prova.

A brasileira terminou a decisão com média de 14,466 pontos após receber 14,400 no primeiro salto e 14,133 no segundo, superando com folga as adversárias americanas Claire Pease, prata com 14,233, e Skye Blakely, bronze com 14,166. Já a sul-coreana Yeo Seojeong, considerada uma das favoritas, sofreu uma queda no segundo salto e terminou fora do pódio.

Feito histórico

Com o ouro em Roterdã, Rebeca chega à décima medalha em Campeonatos Mundiais e à quarta dourada da carreira. Segundo o Globo Esporte, o resultado faz dela apenas a segunda atleta da história a conquistar três títulos mundiais no salto, igualando a chinesa Cheng Fei.

A americana Simone Biles, por exemplo, venceu a competição duas vezes no aparelho. Convidada de honra do Mundial e afastada das competições desde os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a atleta acompanhou a conquista de Rebeca das arquibancadas.

O título recoloca o Brasil no lugar mais alto do pódio do Mundial e coroa o retorno de Rebeca ao circuito internacional após dois anos de afastamento das principais competições. A atleta havia pausado as participações, voltando apenas no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026, no Rio de Janeiro.

gq (OTS)