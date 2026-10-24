Imagem gerada por IA O que diz o maior arquivo de casos atribuídos à reencarnação









Um novo estudo baseado no maior acervo do mundo de supostas memórias de vidas passadas identificou um padrão em relatos de crianças em meio a 1.678 casos analisados.

Os pesquisadores afirmam que os resultados não comprovam a reencarnação, mas consideram que o fenômeno merece investigação, já que não pôde ser totalmente explicado por fatores culturais ou psicológicos.

É possível que a reencarnação tenha pouco espaço na ciência atual, já que ainda não se encontrou evidências de que ela realmente exista. Mesmo assim, a ideia de nascer de novo está longe de ser estranha para muitas formas de tentar compreender o mundo.

Para certas tradições do hinduísmo e do budismo – ainda que encarem esse processo de maneiras diferentes –, o ciclo de mortes e renascimentos não é uma mera curiosidade sobre o que acontece após a morte, mas sim um elemento central na concepção da existência.

Arquivo sobre reencarnação

A falta de evidências não impediu que alguns pesquisadores se aventurassem em um terreno pouco comum para a ciência. Entre eles estava o psiquiatra Ian Stevenson (1918-2007), que já na década de 1960 viajava por diversos países para investigar testemunhos de supostas vidas passadas.

Seu trabalho está ligado à Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, onde há mais de seis décadas são compilados relatos tão inusitados quanto controversos: crianças que, segundo os depoimentos, contam espontaneamente detalhes que parecem corresponder à vida de pessoas já falecidas.

Padrão sem explicação

A Divisão de Estudos Perceptivos, que vem compilando esses relatos desde a década de 1960, formou assim o maior acervo do mundo dos chamados "casos do tipo reencarnação".

E uma recente análise, publicada na revista Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, identificou nesse acervo um padrão que fatores culturais e psicológicos não conseguiram explicar completamente.

Para se ter uma ideia do tipo de depoimentos que esse arquivo reúne, é preciso conhecer dois casos descritos pela revista Popular Mechanics.

James, um menino do estado da Louisiana, tinha pesadelos com um avião em chamas.

Aos três anos, ele afirmou ter sido piloto durante a Segunda Guerra Mundial e mencionou um porta-aviões chamado Natoma Bay, além de um colega chamado Jack Larsen.

Os pesquisadores relacionaram suas declarações com a biografia de James Huston Jr., um piloto cujo avião foi derrubado no Oceano Pacífico em 1945.

Outro caso é o de Ryan, um menino de quatro anos do estado de Oklahoma.

Ao ver uma fotografia de Hollywood dos anos 30, ele afirmou se reconhecer em uma das pessoas, que nem sequer aparecia nos créditos.

O relato acabou sendo associado a Marty Martyn, um agente de Hollywood já falecido. Dos detalhes que o menino forneceu sobre sua suposta vida anterior, os pesquisadores conseguiram confirmar 55 com a biografia de Martyn.

O que busca o novo estudo

O mais recente levantamento não se concentrou em determinar se esses relatos são memórias autênticas de outras vidas, mas sim investigar padrões entre os depoimentos.

Para isso, uma equipe da Universidade da Virgínia, liderada pela pesquisadora em neurociência cognitiva Saeedeh Sadeghi, examinou 1.678 casos que tinham algo em comum: em todos eles, os pesquisadores haviam identificado possíveis correspondências entre o que uma criança contava e a biografia de uma pessoa já falecida.

Uma das questões levantadas foi quanto tempo separava os dois eventos: o falecimento da pessoa identificada e o nascimento da criança – o que, nessa área, é conhecido como "tempo de intervalo".

Segundo a Popular Mechanics, havia informações suficientes para calculá-lo em 1.319 casos: a média foi de 16 meses, embora o intervalo mais longo registrado tenha chegado a 150 anos.

Mortes inesperadas e intervalos mais curtos

O que realmente chamou a atenção foi a comparação das circunstâncias das mortes. Quanto mais inesperado fosse o falecimento, menor tenderia a ser esse intervalo.

Nos casos de mortes completamente imprevistas, a média era de 12 meses. Por outro lado, quando as mortes eram mais previsíveis, esse intervalo chegava a 21 meses.

Ou seja, o intervalo entre a morte e o suposto renascimento era aproximadamente 43% mais curto quando o falecimento havia sido inesperado, de acordo com os dados coletados pela publicação Science Alert.

O arquivo também apresenta outra particularidade: entre os casos analisados, 57% das mortes foram classificadas como não naturais e 68% como completamente inesperadas.

A idade média das pessoas falecidas era de apenas 30 anos, números que traçam um perfil pouco comum.

Segundo a Popular Mechanics, a proporção de mortes não naturais e inesperadas supera amplamente a registrada nas estatísticas gerais de mortalidade.

Precedente de quase quatro décadas

A possível relação entre uma morte violenta e um suposto renascimento mais rápido já havia sido levantada décadas atrás.

Em 1988, o psicólogo N. K. Chadha e o psiquiatra Ian Stevenson analisaram 326 casos e observaram uma tendência semelhante. No entanto, como lembra a publicação IFL Science, a associação só atingiu significância estatística na Índia e no conjunto dos casos estudados.

Justamente por causa dessas limitações, a nova equipe quis verificar se o padrão persistia em uma amostra muito maior e, sobretudo, se poderia ser explicado por fatores culturais ou psicológicos.

Uma das objeções mais evidentes é que as famílias que acreditam na reencarnação poderiam favorecer esse tipo de relato.

Para verificar se esse poderia ser o caso, os pesquisadores examinaram possíveis fontes de viés, como o contato entre as famílias, a confiabilidade dos dados, as crenças religiosas e se as crianças poderiam ter tomado conhecimento prévio das informações que relatavam.

Mesmo após considerar esses fatores, a associação permaneceu:

Para nossa surpresa, a relação continuava existindo quando a analisamos em um número muito maior de casos, e os fatores sociais e psicológicos que examinamos não conseguiam comunicado da Universidade da Virgínia (UVA Health).









Na verdade, o efeito era mais acentuado entre famílias cujas religiões não aceitavam a reencarnação: "Esses resultados não corroboram a ideia de que as crenças sociais estejam determinando esse padrão", afirmou o psicólogo social da UVA, Philip Cozzolino.

As limitações da descoberta

Apesar do que foi observado no estudo, esses resultados estão longe de comprovar a reencarnação. A relação identificada é fraca: saber se uma morte foi inesperada permite explicar estatisticamente apenas entre 2% e 3% das diferenças na duração dos intervalos entre uns casos e outros.

Além disso, por se basear em dados observacionais, o estudo não permite estabelecer uma relação de causa e efeito nem concluir que a consciência sobreviva à morte.

Outras explicações também não podem ser totalmente descartadas. Como aponta a IFL Science, as informações podem circular entre famílias e comunidades sem que os pesquisadores consigam reconstruir como elas chegaram até a criança.

Soma-se a isso a possibilidade de identificar retrospectivamente uma pessoa falecida cujos dados se encaixem em parte do relato. Até mesmo o maior impacto das mortes violentas poderia influenciar os depoimentos coletados.

A capacidade de prever os intervalos é limitada. Mesmo assim, chama a atenção dos pesquisadores o fato de existir uma associação estatística entre as circunstâncias de uma morte e o nascimento de uma criança que supostamente se lembra dessa vida.

Segundo os pesquisadores, ainda não foi estabelecido nenhum mecanismo convencional que vincule diretamente esses dois eventos.

A ideia também apresenta um curioso paralelo com algumas crenças religiosas.

Os pesquisadores apontam que, em certas tradições hindus, budistas e indígenas da América do Norte, uma morte repentina pode estar associada a desejos, laços ou obrigações que ficaram para ser resolvidos.

Segundo sua interpretação, essas questões pendentes poderiam favorecer um renascimento mais rápido. No entanto, não se trata de uma crença compartilhada por todas essas tradições nem de uma explicação científica para o fenômeno.

Questão que continua em aberto

Por enquanto, o mistério permanece. Os resultados não comprovam a existência da reencarnação, algo que a própria Sadeghi faz questão de ressaltar: "Isso é uma prova de algo metafísico?

Os dados são observacionais, e tomamos muito cuidado para manter uma postura agnóstica em relação ao mecanismo", afirma a pesquisadora.

No entanto, ela considera que a descoberta merece atenção: "O que posso dizer é que o padrão é real nos dados", ressalta, e isso constitui um motivo "para continuar pesquisando, não para ignorar o assunto".

Uma postura que é compartilhada pela pesquisadora Marieta Pehlivanova, que, segundo a UVA Health, considera que a falta de uma explicação clara oferece novos motivos para continuar estudando esses padrões.

No fim das contas, o trabalho levanta mais perguntas do que respostas. A correlação aparece nos dados analisados, mas ainda não está claro quais fatores a explicam.

E enquanto não for encontrada uma explicação convincente, a reencarnação continuará despertando fascínio e curiosidade, mesmo que sua existência continue sem contar com provas científicas sólidas. Ao menos até agora.