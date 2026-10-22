Redação DW Narrativa que tenta associar Lula ao crime organizado circula há mais de 20 anos

A ideia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou o seu partido, o PT, mantêm vínculos com organizações criminosas reaparece ciclicamente no debate político brasileiro. Em 2026, ela voltou a circular com força nas redes sociais, impulsionada por vídeos e postagens que afirmam, sem provas, que o presidente defende facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

Essas alegações já foram desmentidas por agências de checagem. O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro chegou a ser multado pela Justiça Eleitoral por associar Lula a facções criminosas sem apresentar evidências.

Embora os personagens e as organizações mencionadas tenham mudado ao longo do tempo, a lógica da narrativa

permanece semelhante. A associação entre Lula, o PT e grupos ligados ao crime organizado acompanha a trajetória eleitoral do partido há mais de duas décadas.

Das Farc ao PCC

As origens dessa narrativa remontam ao início dos anos 2000. Na época da primeira eleição de Lula à Presidência, em 2002, o foco das acusações era outro: as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Naquele momento, as Farc estavam no centro de uma crise internacional. Os Estados Unidos pressionavam governos da região a classificarem o grupo como organização terrorista. Ao mesmo tempo, um novo governo de direita na Colômbia defendia posição semelhante.

Quando Lula assumiu a Presidência, o Brasil optou por não adotar oficialmente essa classificação. O argumento do governo era diplomático: manter canais que possibilitassem apoiar eventuais negociações de paz no conflito colombiano.

A decisão alimentou críticas de adversários políticos. O PT participava do Foro de São Paulo, articulação que reúne partidos e movimentos de esquerda da América Latina. As Farc enviaram representantes a encontros do grupo nos anos 1990, fato frequentemente citado por críticos para sugerir proximidade entre a guerrilha e o partido brasileiro.

Ao longo dos anos, surgiram reportagens e alegações sobre possíveis contatos entre integrantes do PT e representantes das Farc. No entanto, nunca foram apresentadas provas da suposta colaboração do partido com atividades armadas ou criminosas da organização.

Ainda assim, a narrativa persistiu. Isso ocorreu em parte porque, além de movimento guerrilheiro, as Farc passaram a ser amplamente associadas internacionalmente ao narcotráfico. Desse modo, acusações de proximidade política acabavam sendo interpretadas, por parte do eleitorado, como uma ligação indireta com o crime organizado.

Segurança pública no centro do debate

Ao longo das últimas duas décadas, o cenário mudou. As Farc deixaram de ocupar espaço central no noticiário regional após o acordo de paz firmado na Colômbia em 2016. Em contrapartida, facções brasileiras como PCC e Comando Vermelho ampliaram sua presença e influência em diferentes regiões do país.

No mesmo período, a segurança pública tornou-se uma das principais preocupações dos eleitores brasileiros. O avanço da violência e do crime organizado fortaleceu discursos políticos de endurecimento penal e combate às facções.

Nesse contexto, novas versões da antiga narrativa ganharam espaço. Em 2022, uma intensa campanha de desinformação nas redes sociais voltou a associar o PT ao crime organizado. Algumas peças misturavam referências às Farc com acusações envolvendo facções brasileiras.

Um dos casos mais conhecidos foi o compartilhamento de um suposto áudio atribuído a Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder do PCC. A gravação foi usada para sugerir apoio da facção a Lula. No entanto, o conteúdo não continha tal declaração, e sua autenticidade nunca foi confirmada.

O fator Trump

Em 2026, um novo elemento passou a alimentar o debate. O governo do presidente americano Donald Trump classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A medida foi defendida por integrantes da oposição brasileira, entre eles o senador Flávio Bolsonaro.

Críticos da iniciativa afirmaram que a decisão poderia influenciar o debate político no Brasil, especialmente em um tema sensível para o eleitorado. Já o governo federal interpretou a medida como uma possível interferência externa em assuntos de soberania nacional.

As divergências abriram espaço para novos episódios de desinformação. Em muitos casos, fatos reais, como a designação feita pelos Estados Unidos, passaram a ser combinados com interpretações enganosas ou acusações sem comprovação dirigidas a adversários políticos.

Ao misturar elementos verdadeiros, disputas políticas e alegações sem prova, os conteúdos enganosos encontram terreno fértil para circular nas redes sociais.