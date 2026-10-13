Foto: NASA Imagem meramente ilustrativa. Não se trata do robô citado na matéria e nem o seu proprietário

Um robô de cerca de 1,20 metro de altura foi apreendido após um incidente ocorrido na madrugada de domingo (11/10) em Colônia, no oeste da Alemanha. Segundo a polícia, o equipamento teria tocado as nádegas de uma adolescente de 16 anos e realizado movimentos de vaivém contra ela.

De acordo com as autoridades, a jovem estava com amigas de 17 e 18 anos em frente a uma lanchonete na região quando o robô teria se aproximado por trás e praticado os atos.

Pouco depois, policiais localizaram os envolvidos nas proximidades. O robô foi encontrado no porta-malas de um veículo onde havia sido guardado por seu proprietário, um adolescente de 16 anos. Um homem de 19 anos que o acompanhava também foi identificado.

Segundo a investigação, os dois suspeitos teriam gravado o episódio, transmitido as imagens ao vivo nas redes sociais e comentado a ação durante a transmissão.

Imagens do suposto incidente circulam nas redes sociais.

Streamer alega "acidente"

Um dos streamers publicou, entretanto, um breve trecho do ocorrido no TikTok, alegando que o robô desviou de um homem e acabou esbarrando em uma jovem apenas por acidente.

No entanto, vídeos mais longos da situação disponíveis na internet mostram o robô realizando movimentos de masturbação e de cunho sexual após a colisão com a jovem.

Segundo a polícia, um fator decisivo pode ser se as pessoas que acompanhavam o robô o estavam controlando. De fato, o fabricante divulga que o robô – que custa cerca de 5 mil euros (R$ 28 mil) – opera de forma autônoma, embora seja possível ensinar movimentos ao aparelho demonstrando-os a ele.

A polícia apura agora como o robô funcionava no momento do incidente e se seus movimentos eram controlados remotamente. O equipamento e dois telefones celulares foram apreendidos para perícia.

Segundo informações da agência de notícias DPA, o episódio ocorreu em uma área de Colônia monitorada por câmeras da polícia. Um porta-voz da corporação confirmou que as gravações estão sendo analisadas como parte da investigação.

O caso é investigado pela polícia criminal sob suspeita de injúria de cunho sexual.

md/ra (DPA, ots)