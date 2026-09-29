Redação DW Indústria segue como uma das principais forças-motrizes do emprego no Brasil

O índice de desemprego no Brasil no trimestre encerrado em agosto ficou em 5,3% da população economicamente ativa, o patamar mais baixo para o período desde 2012, quando o indicador passou a ser medido pelo método atual, informou nesta terça-feira (29/9) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Eram 5,8 milhões de pessoas desocupadas no período, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.

De acordo com os dados, o desemprego vem caindo de forma sustentada desde o trimestre encerrado em março, quando ficou em 6,1%. No trimestre encerrado em julho, ele também havia ficado em 5,3%. Além disso, os números mostram que o índice reduziu 0,3 ponto percentual tanto na comparação com o trimestre encerrado em maio quanto em relação ao mesmo período de 2025, quando ficou em 5,6%.

Já a população ocupada chegou a 103,5 milhões de pessoas, um aumento de 0,8% e o maior nível registrado desde o início da série histórica, em 2012. Na comparação anual, o número de pessoas ocupadas cresceu 1%.

Indústria e construção civil criaram mais empregos

A informalidade, por sua vez, atingiu 38,8 milhões de trabalhadores no período, o equivalente a 37,5% da população ocupada, e permaneceu praticamente estável em relação ao trimestre anterior, quando estava em 37,3%. Na comparação com o mesmo período de 2025, porém, houve uma redução de 0,5 ponto percentual.

Ainda segundo os dados do IBGE, a indústria e a construção civil são os principais setores na criação de empregos, com o número de ocupados crescendo 2% e 4,1%, respectivamente, na comparação com o trimestre encerrado em maio.

A população desalentada, formada por pessoas que sequer procuraram trabalho no período, somou 2,4 milhões até agosto, estável em relação ao trimestre anterior e 11,9% menor (menos 317 mil) em relação ao mesmo período de 2025.

A Pnad Contínua também mostra que orendimento mensal médio do trabalhador ficou em R$ 3.777. No trimestre até maio era R$ 3.752. O maior já registrado foi R$ 3.804, no primeiro trimestre de 2026.

O menor desemprego já registrado pela pesquisa do IBGE foi 5,1%, no último trimestre de 2025. Já a maior taxa constatada foi 14,9%, atingida em dois períodos: nos trimestres móveis encerrados em setembro de 2020 e em março de 2021, ambos durante a pandemia de Covid-19.

Endividamento também bate recorde

Por outro lado, o Banco Central (BC) divulgou, também nesta terça-feira, que o nível de endividamento no país bateu recorde em agosto, com a taxa de inadimplência média total registrada pelos bancos em operações de crédito passando de 4,9% em julho para 5% no mês seguinte. É o maior índice registrado pelo BC desde o início da série histórica, em 2011. O dado considera pagamentos com atraso acima de 90 dias.

Entre pessoas físicas, os atrasos no pagamento de operações de crédito chegaram a 6% em agosto, maior nível desde o início do processamento dos dados pelo Banco Central. Já entre empresas, a taxa está em 3,4%, a maior desde outubro de 2017.