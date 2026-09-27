Redação DW Os portos iranianos estão sob bloqueio dos Estados Unidos, enquanto Washington tenta pressionar Teerã a suspender o fechamento do Estreito de Ormuz

O Irã reiterou neste domingo (27/09) suas condições para a reabertura do Estreito de Ormuz, apesar de o plano nesse sentido, apresentado pelo regime em Teerã, ter sido rejeitado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"É claro que o presidente disse muitas coisas boas, assim como muitas contraditórias, algo que, infelizmente, ouvimos frequentemente dele. Estamos à espera de que os mediadores nos transmitam sua posição definitiva", declarou o ministro do Exterior do Irã, Abbas Araghchi, nas redes sociais.

"Nossas condições são claras, e qualquer medida em direção à reabertura do Estreito de Ormuz depende do cumprimento dessas condições. Não vamos recuar delas", afirmou Araghchi.

"Jamais fechamos a porta para a diplomacia ou para as negociações, mas, ao mesmo tempo, jamais abrimos mão dos nossos direitos", acrescentou.

O Irã apresentou um plano de sete dias voltado para a reabertura da estratégica rota marítima durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Segundo Teerã, a proposta poderia pôr fim aos combates em questão de dias.

O governo iraniano afirmou ter transmitido o plano a Washington por meio de mediadores do Catar.

De acordo com Araghchi, a proposta iraniana previa a cessação de todas as hostilidades no Oriente Médio, incluindo no Líbano, além do cumprimento das condições de um acordo de cessar-fogo que fracassou meses atrás. Esse acordo previa a liberação de ativos iranianos congelados, a suspensão das sanções contra o petróleo iraniano e o fim do bloqueio naval dos EUA.

Trump rejeita proposta

Trump rejeitou a proposta iraniana no sábado, ao falar com jornalistas na Casa Branca. "Eu rejeito a proposta deles, rejeitei o acordo deles", declarou. "Eles querem fazer um acordo pelo qual reabrem o Estreito imediatamente porque estão perdendo de forma muito clara."

Ao comentar as declarações de Trump, Araghchi afirmou que os iranianos "viram a primeira reação do presidente dos EUA, mas, até agora, nada nos foi transmitido pelos mediadores".

"Estamos aguardando que os mediadores nos comuniquem as posições definitivas, e tomaremos uma decisão com base nelas", acrescentou o chanceler iraniano.

O impasse em torno do estreito

Os portos iranianos estão atualmente sob bloqueio dos Estados Unidos, enquanto Washington tenta pressionar Teerã a suspender o fechamento do Estreito de Ormuz. A importante rota marítima continua em grande parte fechada ao transporte marítimo internacional, apesar das alegações de Trump de que os EUA a controlam.

Na madrugada de domingo, a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA), criada pelo Irã para administrar o Estreito de Ormuz, alertou embarcações para as consequências de utilizar "rotas ilegais" na região.

"Isso gera risco de perdas financeiras e de vidas para a embarcação, seu proprietário, comandante e tripulação, além de restringir seriamente futuras passagens pelo Estreito de Ormuz", afirmou a autoridade.

Ela acrescentou que, caso navios descumpram suas regras, todas as embarcações pertencentes à empresa proprietária poderão enfrentar restrições futuras.

Antes do início da guerra, cerca de um quinto da demanda mundial de petróleo passava pelo Estreito de Ormuz. A via marítima também é uma rota crucial para o transporte de gás natural liquefeito e fertilizantes.

as (DPA, Reuters, Lusa)