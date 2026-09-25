Reprodução/ X Bandeiras da Rússia e da Ucrânia

"Gens una sumus"("somos uma família") é o lema da Federação Internacional de Xadrez (Fide). Mas quando dirigentes de mais de 200 países se reunirem neste sábado (26/09) para escolher o novo presidente da entidade no congresso em Samarcanda, no Uzbequistão, dificilmente o clima lembrará uma alegre reunião familiar.

Isso porque a disputa tem alto impacto político no esporte e resultado imprevisível. Desde julho, está definido que o atual presidente da Fide, Arkadi Dvorkovich, não permanecerá no cargo. A União Europeia incluiu o ex-vice-primeiro-ministro da Rússia em sua lista de sanções devido ao apoio à guerra de agressão russa contra a Ucrânia.

Três empresários na disputa

Disputam a presidência o bilionário cazaque Timur Turlov e dois alemães: o investidor Jan Henric Buettner e o empresário Wadim Rosenstein, candidato oficial da Federação Alemã de Xadrez (DSB).

Pela primeira vez em mais de 30 anos, a federação internacional de xadrez não será liderada por um russo. Ainda assim, os três candidatos são frequentemente confrontados com duas perguntas: qual é sua relação com a Rússia? E de onde vêm os milhões que financiam a Fide e suas competições?

Para o Kremlin, o xadrez continua sendo uma ferramenta de soft power. E até hoje pouca coisa acontece na Fide sem financiadores ligados à Rússia.

Jan Henric Buettner: Fórmula 1 como modelo

Jan Henric Buettner provavelmente é quem responde essas perguntas com maior facilidade. Natural de Hamburgo, o ex-executivo da AOL, empresa pioneira da internet, ficou conhecido no mundo do xadrez por sua colaboração com o ex-campeão mundial Magnus Carlsen.

Não são conhecidas ligações controversas do alemão de 62 anos com Moscou. Pelo contrário. "Somos a única equipe que não tem qualquer ligação com a Rússia", disse à DW Malcolm Pein, vice na chapa de Buettner.

A dupla quer reduzir a dependência de financiadores russos e tornar o xadrez comercialmente mais bem-sucedido. Buettner pretende repassar 20% das receitas da Fide às federações nacionais de xadrez ao redor do mundo.

Sua inspiração é a Fórmula 1. Trata-se de uma visão que muitos dirigentes do xadrez consideram ousada demais. Por isso, Buettner é visto como azarão na disputa.

Timur Turlov: candidato do establishment

O favorito em Samarcanda é Timur Turlov. Nascido em Moscou, cidadão do Cazaquistão desde 2022 e um dos homens mais ricos do país centro-asiático, ele é considerado próximo de Dvorkovich e, portanto, representante do atual establishment da Fide.

Também na área financeira, muita coisa deve permanecer igual sob seu comando. Afinal, sua empresa financeira de capital aberto, a Freedom Holding Corp., é há anos a principal patrocinadora da entidade.

A possibilidade de Turlov acumular as funções de presidente e principal financiador da Fide não agrada a todos. Além disso, tanto a Freedom Holding Corp. quanto seu diretor-executivo figuram atualmente na lista de sanções da Ucrânia.

Autoridades ucranianas acusam a empresa de contribuir para o financiamento da guerra russa contra o país. Reportagens também afirmam que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) estaria monitorando as atividades da companhia.

Encerramento de conta bancária na Alemanha

No começo deste ano, Turlov adquiriu a empresa alemã de software de xadrez ChessBase, sediada em Hamburgo.

Pouco depois, um site especializado em xadrez informou que o banco da empresa, o Hamburger Sparkasse, encerrou a conta corporativa da ChessBase.

A ChessBase recusou-se a comentar o caso. Já o banco informou à DW que, embora não possa comentar casos específicos, relações comerciais sujeitas a sanções contra países como Rússia, Belarus ou Irã podem resultar na interrupção de determinados serviços bancários.

A DW procurou Timur Turlov para comentar essas questões, mas não recebeu resposta.

Para Volodymyr Kovalchuk, vice-presidente da Federação Ucraniana de Xadrez, a situação é clara: "Se Turlov vencer a eleição da Fide e representar uma ameaça à segurança da Ucrânia, defenderemos que ele também seja alvo de sanções da União Europeia."

Ao mesmo tempo, sinais de aproximação entre Turlov e os ucranianos começaram a surgir. O empresário passou a defender a eleição de um dirigente ucraniano para a vice-presidência da Fide.

Wadim Rosenstein: muitos investimentos, muitas questões

O terceiro candidato, Wadim Rosenstein, também é visto com desconfiança na Ucrânia. "Está absolutamente claro que não apoiaremos esse candidato e, caso seja eleito, também defenderemos sanções contra ele", afirmou Kovalchuk.

Rosenstein nasceu em 1990 no território que hoje corresponde à Ucrânia e mudou-se para a Alemanha aos 9 anos de idade. No fim de 2022, o empresário e enxadrista amador começou repentinamente a organizar grandes eventos de xadrez, o que despertou questionamentos.

As dúvidas se concentram sobretudo em suas atividades empresariais e em seus vínculos com a Rússia. Segundo Rosenstein, as empresas de seu grupo WR Group, sediado em Düsseldorf, atuam em áreas que vão do comércio de papel higiênico ao setor imobiliário e à logística industrial.

Ele afirmou à DW que, até 2022, uma das atividades centrais era assessorar empresas alemãs na Ucrânia e na Rússia. Desde então, porém, teria deixado o mercado russo para atuar globalmente em cerca de 70 países, incluindo Cazaquistão, Uzbequistão e Turquia.

Empresa que segue crescendo na Rússia

Apesar dessas declarações, justamente uma de suas empresas que permanece na Rússia apresentou forte crescimento nos últimos anos.

Em julho, Rosenstein afirmou à DW que essas empresas existiam "apenas no papel". Entretanto, registros públicos mostram que a empresa WR Rus, sediada em Moscou e de sua propriedade desde 2021, está longe de ser inativa.

Os dados indicam que os lucros da WR Rus cresceram de cerca de 300 mil euros (R$ 1,8 milhão) para 1,7 milhão de euros (R$ 10 bilhões) entre 2022 e 2025.

Também há evidências de que, até o fim de 2023, empresas alemãs de Rosenstein, como WR Logistics e WR Certification, mantinham relações comerciais com a WR Rus.

Documentos da empresa mostram ainda o pagamento de dividendos equivalentes a aproximadamente 30 mil euros em 2023 para Rosenstein e uma de suas empresas na Alemanha.

Em julho de 2026, ele declarou à DW que continuava proprietário das empresas russas apenas formalmente e que já não exercia influência sobre elas. Questionado novamente pela DW antes da publicação da reportagem, Rosenstein não respondeu.

Eventos milionários de xadrez

Desde 2022, milhões têm sido investidos nos luxuosos eventos de xadrez organizados por Rosenstein. Entre eles, estão um torneio de elite com Magnus Carlsen, o Campeonato Mundial de Xadrez Rápido e Blitz por Equipes de 2023, realizado no sofisticado complexo arquitetônico e espaço de eventos Rheinterrasse de Düsseldorf, e a atual turnê mundial WR Women's Chess Tour.

A etapa final da competição, marcada para novembro, ocorrerá em um local de prestígio em Stuttgart cujo nome parece adequado ao patrocinador: o Palácio Rosenstein.

Patrocinador que nunca existiu

Em abril de 2026, ao preparar sua candidatura à presidência da Fide, Rosenstein apresentou a empresa Glotech como nova parceira e anunciou um aporte de 250 mil euros (R$ 1,5 milhão) para atividades enxadrísticas na Europa. Segundo ele, a empresa seria "uma verdadeira apoiadora de nossa visão".

No entanto, o diretor da Glotech, Evgeni Schukin, contestou a informação. "Nunca houve acordo algum e nós jamais disponibilizamos esses recursos", afirmou.

Rosenstein faz campanha afirmando que a Fide passará a funcionar de forma mais profissional sob sua liderança e promete comunicação transparente e direta. Perguntado pela DW sobre a origem dos recursos que financiam seus projetos enxadrísticos, ele novamente não respondeu.

Apoio político na Alemanha

Com o apoio da Federação Alemã de Xadrez e de seu presidente, Paul Meyer-Dunker, Rosenstein conseguiu se consolidar como principal adversário de Timur Turlov.

O empresário de 36 anos também encontrou apoio na política alemã. No início de setembro, reuniu-se com o secretário do Interior do estado alemão da Baviera, o conservador Joachim Herrmann. Após o encontro, foi divulgado que Herrmann apoiava a candidatura do alemão à presidência da Fide.

Posteriormente, a Secretaria do Interior da Baviera esclareceu à DW que esse apoio estava relacionado exclusivamente à proposta esportiva da candidatura e não representava uma avaliação das atividades empresariais ou privadas de Rosenstein.

Candidato desaparece de debate online

A Federação Alemã de Xadrez informou que só tomou conhecimento posteriormente do encontro entre Rosenstein e o ministro bávaro.

Segundo Meyer-Dunker, o apoio ao candidato se deve ao compromisso com uma "profissionalização consistente" e com "mais transparência" na Fide.

No início de setembro, surgiu uma oportunidade para Rosenstein explicar seus planos financeiros para a entidade. Um portal americano de xadrez organizou um debate online entre os candidatos.

Após fazer uma declaração inicial de cerca de quatro minutos, Rosenstein encerrou abruptamente sua participação com a frase: "Nos vemos em Samarcanda!" Em seguida, desconectou-se da transmissão.

Questionado diversas vezes pela DW sobre os motivos de ter abandonado a discussão, ele não respondeu.

Dasha Thyssen colaborou com esta reportagem.