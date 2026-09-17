Jens Thurau, Redação DW Com cerca de 2 mil quilômetros de litoral, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental atrai turistas principalmente no verão

Depois das recentes eleições regionais em Saxônia-Anhalt, que deram vitória ao partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), chegou a vez de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, no nordeste do país. Esta disputa eleitoral será mais um teste para a política alemã, já que a legenda AfD lidera as pesquisas de intenção de voto também no estado, desafiando a popularidade da atual governadora de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, a social-democrata Manuela Schwesig.

Mesmo com a liderança da AfD nas pesquisas, a atual chefe de governo tem chances de manter o Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, no comando do estado após a votação deste domingo (20/09).

Um dos destinos favoritos dos turistas alemães, situado às margens do Mar Báltico, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental é um estado conhecido pelas ilhas de Rügen e Usedom, pelas universidades históricas de Rostock e Greifswald e pelos estaleiros que marcam a economia regional. Também faz parte da história do estado, o antigo complexo nuclear na cidade de Lubmin, construído nos tempos da Alemanha Oriental. A usina só foi desativada em 1995.

Com cerca de 1,57 milhão de habitantes, o estado é o menos densamente povoado da Alemanha e marcado pelo envelhecimento populacional. A economia enfrenta desafios: a taxa de desemprego, em torno de 8%, permanece acima da média nacional. Além disso, tem a menor proporção de estrangeiros do país, que representam aproximadamente 6% da população.

Para muitos alemães que cresceram na antiga Alemanha Oriental, a região é sinônimo de férias de verão e centros turísticos à beira-mar. O estado também abriga uma extensa rede de áreas naturais protegidas e a famosa Região dos Lagos de Mecklemburgo, onde fica o lago Müritz.

Ataque de motivação racista

Mas o estado também está associado a um dos episódios mais traumáticos da Alemanha após a reunificação: em agosto de 1992, imagens de ataques a centros de acolhimento de imigrantes e requerentes de asilo em Rostock-Lichtenhagen chocaram o país e ganharam repercussão internacional.

Naquele ano, a Alemanha registrou cerca de 440 mil pedidos de asilo, número recorde para a época e que acabou alimentando intensos debates políticos sobre imigração.

Centenas de extremistas de direita atacaram um prédio onde viviam cerca de 100 vietnamitas. Enquanto ateavam fogo ao edifício, milhares de pessoas acompanhavam a ação, e parte delas aplaudia.

Apesar da violência, ninguém morreu, mas muitos ficaram feridos. O episódio é considerado um dos mais graves ataques de motivação racista registrados na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial.

Quase três décadas de liderança do SPD

Há quase três décadas, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental é governado pelo SPD, em diferentes coalizões. A atual governadora, Manuela Schwesig, 52 anos, ex-ministra da Família, é uma das figuras mais populares do partido e administra o estado em aliança com a legenda A Esquerda.

Schwesig tem boas chances de continuar no cargo, mas ainda não está claro qual será o impacto da eleição realizada em Saxônia-Anhalt, em 6 de setembro passado. Será que isso dará um impulso adicional à AfD no extremo norte do país? Ou acabará ajudando a atual governadora?

Afinal, em Saxônia-Anhalt, a legenda de ultradireita obteve quase 44% dos votos, muito à frente dos concorrentes, embora sem alcançar maioria absoluta. O resultado levantou especulações sobre um possível efeito positivo para a AfD no nordeste do país.

Após passar meses atrás da AfD, nas sondagens eleitorais, Schwesig conseguiu reduzir a diferença para poucos pontos percentuais. Sua campanha adotou o slogan "A mulher contra o azul", em referência à cor associada à AfD. Em um debate televisivo, Schwesig classificou a AfD como "a força política mais perigosa para o país, para a economia, para o sistema social e para as mulheres". E dirigindo-se diretamente ao adversário Leif-Erik Holm, afirmou: "O senhor fala mal do nosso estado".

AfD lidera pesquisas, mas segue isolada

Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental é o único estado do leste do país onde autoridades regionais de proteção da Constituição não classificaram oficialmente a AfD como uma organização extremista de direita. A legenda aparece na liderança das pesquisas, com cerca de 35% das intenções de voto.

O SPD aparece logo atrás, com aproximadamente 30%. A Esquerda soma cerca de 11%. Já a União Democrata Cristã (CDU), do atual chanceler federal Friedrich Merz, registra apenas 8%, um resultado historicamente baixo para o partido.

OPartido Verde luta para superar o mínimo exigido de 5%, do contrário não garante representação no Parlamento estadual.

Ainda que lidere as pesquisas, a AfD dificilmente conseguirá chegar ao governo local. Todos os demais partidos com chances de obter assentos no Parlamento estadual rejeitam coalizão com a legenda.

Ex-radialista aposta no descontentamento popular

O candidato da AfD no estado, Leif-Erik Holm, aposta na proximidade com eleitores. Ex-apresentador de rádio e deputado federal desde 2017, Holm usa da sua experiência na comunicação para se apresentar como porta-voz do descontentamento de parte da população.

Durante a campanha, ele explora temas como a estagnação econômica, o aumento do custo de vida e as dificuldades enfrentadas por moradores de uma das regiões mais pobres e menos povoadas do país.

Em um comício em Neustadt-Glewe, ele afirmou que a situação atual é "tão absurda que ninguém consegue mais explicar". Segundo ele, apenas a AfD compreende os problemas enfrentados pelas famílias que veem sobrar cada vez menos dinheiro no fim do mês. "Lá em cima eles já não entendem mais isso. As pessoas estão revoltadas porque tiram cada vez mais delas", declarou.

Um elemento central da campanha dele é a oposição entre as elites políticas e os cidadãos comuns. No entanto, Holm segue atrás de Schwesig nas comparações diretas entre os principais candidatos ao cargo de governador.

O avanço da AfD, porém, revela um estado politicamente dividido. Independentemente de quem vencer a eleição, formar governos estáveis e lidar com a crescente polarização deverá continuar sendo um dos principais desafios de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental nos próximos anos.