Redação DW Expectativa de vida média no Japão é de 87,33 anos

O número de pessoas com 100 anos ou mais no Japão ultrapassou pela primeira vez a marca de 100 mil, segundo dados divulgados nesta terça-feira (15/09) pelo governo japonês. O registro de centenários começou a ser contabilizado em 1963.

O total de centenários aumentou em 7.914 em relação ao ano passado, chegando a 107.677 neste ano, que o 56º ano consecutivo de crescimento. A taxa de centenários por 100 mil habitantes atingiu 87,51, de acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do país.

A grande maioria dos centenários (94.298) são mulheres, o que equivalente a 88% do total. As pessoas mais velhas do país por gênero são Fuyo Kishimoto, uma mulher de 114 anos residente de Kyoto, e Hikaru Kato, um homem de 112 anos da província de Kumamoto.

Expectativa de vida média é de 87,33 anos

A expectativa de vida média no país asiático em 2025 foi de 87,33 anos para as mulheres e de 81,35 anos para os homens, segundo dados oficiais.

Entre as prefeituras, Shimane registrou a maior taxa de centenários por 100 mil habitantes, com 186,65, mantendo-se em primeiro lugar pelo 14º ano consecutivo. Já Saitama apresentou a menor taxa, com 51,27 centenários por 100 mil habitantes.

Tóquio é a prefeitura com o maior número absoluto de centenários (8.890), mas a proporção em relação à população total é menor do que em áreas rurais como Shimane, registrando 62,4 pessoas com 100 anos ou mais por 100 mil habitantes.

Quando esses dados começaram a ser compilados, em 1963, havia 153 centenários no Japão. O número ultrapassou mil em 1981 e chegou a mais de 10 mil em 1998. Especialistas atribuem esse aumento da longevidade principalmente ao avanço das tecnologias e dos tratamentos médicos.

cn (efe, afp)