Jinhan Li Os ensinamentos de Mao continuam fazendo parte da ideologia oficial da China

Em 9 de setembro de 1976, morria Mao Tsé-Tung. O líder revolucionário que levou o Partido Comunista Chinês (PCC) ao poder e fundou a República Popular da China deixava um legado histórico repleto de contradições.

Mao moldou as narrativas de revolução, desenvolvimento e independência nacional, mas também deixou para trás um imenso trauma social como resultado de sucessivas campanhas políticas e perseguições.

Há quanto de Mao na China atual?

Nos últimos 50 anos, a China passou por mudanças radicais.

Quando Mao morreu, o país era um estado socialista pobre e relativamente isolado. Hoje, a China é a segunda maior economia do mundo, profundamente integrada às cadeias de abastecimento e de valor do capitalismo global, com um vasto setor privado, uma grande classe média urbana e uma sociedade altamente digitalizada.

Zhang Lun, professor da Universidade de Cergy-Paris, afirma que Mao deixou quatro grandes legados políticos: o sistema político autoritário e altamente centralizado; um modelo de governança que se baseia na revolução e em campanhas políticas para resolver problemas sociais; tendências populistas marcadas pelo antielitismo e pelo antirracionalismo; e visões utópicas de igualitarismo e moralismo.

Do ponto de vista dos legados políticos, Zhang disse à DW que a mudança mais fundamental na China nas últimas cinco décadas foi a "desmaoização" – embora o maior desafio tenha sido o fato de que esse processo nunca foi totalmente concluído.

Supremacia partidária

O nome de Mao continua inscrito na constituição do PCC, enquanto o pensamento do líder político continua fazendo parte da ideologia oficial da China, e seu retrato ainda está exposto na Praça da Paz Celestial, em Pequim.

Mao ajudou a fundar o Partido Comunista Chinês, e a insistência dele na supremacia do partido sobre o Estado e a sociedade tem permanecido como um princípio fundamental ao longo das décadas, afirma Jean Christopher Mittelstaedt, professor da Universidade de Zurique, na Suíça.

O experiente jornalista e comentarista político Chang Ping concorda, acrescentando que o que realmente se manteve foi o cerne institucional do princípio de que "o partido lidera tudo", a serviço de uma visão estatal de poder que é capaz de "concentrar recursos para realizar tarefas importantes".

O PCC, diz ele, pode perseguir tais objetivos "a qualquer custo", o que significa que os interesses das pessoas comuns podem ser sacrificados na medida máxima necessária para preservar o regime.

Volta da "era de Mao"

Sob a liderança atual de Xi Jinping, vários conceitos políticos e métodos de governança associados à era de Mao, como a unidade ideológica e o espírito de luta, voltaram a chamar atenção.

Medidas tomadas por Xi, como a abolição dos limites de mandato presidencial, o fortalecimento da autoridade pessoal e a incorporação de seu pensamento político nas constituições do partido e do Estado, têm suscitado comparações entre ele e Mao.

Chang argumenta que o próprio termo "retorno" é enganoso, já que elementos da era de Mao nunca desapareceram totalmente.

Zhang compartilha da mesma opinião.

O regime autoritário, a rigidez política, o frágil Estado de direito e a falta de garantias efetivas aos direitos dos cidadãos, argumenta ele, não são apenas elementos importantes do legado político de Mao, mas também estão entre as continuidades mais significativas entre a era de Mao e o atual sistema político da China, ressalta o professor.

E Xi, que sofreu pessoalmente durante a Revolução Cultural, parece estar se aproximando ainda mais das políticas da era de Mao.

"O que Xi aprendeu com a Revolução Cultural não foi a lição de uma vítima, mas a lição do poder", aponta Chang à DW. A lição não foi que "esse sistema não deveria mais existir", mas sim que "quem perde o poder fica à mercê dos outros", acrescenta o jornalista.

Felix Wemheuer, professor de estudos sobre a China moderna na Universidade de Colônia, na Alemanha, também compartilha dessa opinião. "A conclusão que Xi parece ter tirado de sua própria experiência com a Revolução Cultural claramente não foi a de que Mao deveria ser completamente abandonado", afirma ele à DW. "Mas, sim, que, por razões políticas, o status histórico de Mao como fundador do Estado, das Forças Armadas e do partido deve ser mantido."

Wemheuer considera a abordagem da atual liderança do PCC em relação a Mao como "fundamentalmente maquiavélica e pragmática".

Na política econômica, por exemplo, não há sinais de um retorno à era de Mao, afirma ele. A China de hoje adota um modelo altamente dinâmico de capitalismo de Estado, com uma combinação de formas de propriedade que coexistem e mantêm um forte setor privado. Também não há indícios de que a China pretenda retornar ao modelo da era de Mao de um estado de bem-estar comunista.

O mesmo se aplica ao conceito de "autossuficiência". A China atual dificilmente poderia se dar ao luxo de se afastar da economia global e das cadeias de abastecimento internacionais.

Xi é produto do sistema criado por Mao

Especialistas avaliam que as semelhanças entre Mao e Xi podem ser observadas em áreas como a ênfase na supremacia do PCC, a presença de um líder central e elementos populistas que destacam uma estreita conexão entre o povo e a liderança.

Wemheuer argumenta que Xi não possui nem a autoridade histórica de Mao nem seu carisma pessoal. Segundo ele, os dois também exercem o poder de maneiras fundamentalmente diferentes. "Mao conseguia contornar as instituições do partido, passar anos sem convocar um congresso do partido e mobilizar as massas contra o partido e o aparato estatal."

"O próprio Mao era um populista com certas tendências anárquicas", afirma Wemheuer. "Ele chegou até a tolerar o colapso temporário do sistema partido-Estado nas bases, em 1966 e 1967".

"Xi, por outro lado, nunca permitiria que tal situação ocorresse", ressalta o especialista. Ele afirma que o líder atual dá mais ênfase do que Mao ao controle e à governança de cima para baixo, consolidando o poder por meio do fortalecimento das instituições e do aparato partidário.

Mittelstaedt, da Universidade de Zurique, também alerta sobre a comparação entre Xi e Mao. "Em primeiro lugar, Mao foi um revolucionário que destruiu as instituições existentes durante a Revolução Cultural e tinha uma orientação política fundamentalmente antiburocrática. Xi faz exatamente o contrário", argumenta o professor.

Em segundo lugar, o especialista frisa que Mao estava acima do partido. Seu poder provinha do fato de "ser o próprio Mao", e não das estruturas institucionais do partido. "Xi, por outro lado, é um homem do partido de corpo e alma. A autoridade dele deriva das instituições do partido, e ele governa por meio dessas instituições", destaca Mittelstaedt.

"No fim das contas, Xi Jinping continua sendo um produto do sistema criado por Mao", conclui.

A nostalgia de Mao junto aos mais jovens

A China também tem vivenciado ondas recorrentes de nostalgia por Mao, com alguns chineses fazendo referência a ele na internet e expressando saudades do que descrevem como uma época sem desigualdade social, quando, supostamente, todos tinham o que comer.

Chang argumenta que o que eles anseiam não é nem o próprio Mao, nem a verdadeira era de Mao.

A verdadeira era de Mao, diz Mittelstaedt, foi marcada por hierarquias rígidas, destacando a divisão entre o registro de residência urbano e rural, os diferentes níveis de privilégios e suprimentos para os funcionários públicos e um sistema em que a origem familiar de uma pessoa podia determinar seu destino. Era, em muitos aspectos, mais desigual do que a China de hoje – e externar queixas podia ser fatal.

A visão idealizada de um mundo mais igualitário, continua ele, é, portanto uma crítica à situação atual, marcada pelo aumento da desigualdade, pela alta vertiginosa dos preços das moradias e por uma mobilidade social limitada.

Ainda assim, muitos chineses expressam insatisfação com a realidade contemporânea por meio da imagem e da linguagem de Mao. Na opinião de Chang, isso está relacionado à contínua redução do espaço para a crítica pública na China. Quando formas de expressão política, como sindicatos independentes, protestos de rua, mídia livre e partidos de oposição, são rigidamente restringidas, Mao continua sendo um símbolo histórico que a ideologia oficial não consegue excluir totalmente.

O resultado é uma ironia notável, afirma ele, apontando que algumas pessoas utilizam o discurso de Mao contra a burocracia, em defesa da resistência à opressão e até da "rebelião", para criticar o que enxergam hoje como corrupção, desigualdade e abuso de poder na China governada por Xi.

Para Mittelstaedt, isso faz de Mao uma faca de dois gumes. O líder continua sendo um símbolo importante da legitimidade política do PCC, mas partes da linguagem revolucionária que ele deixou podem também ser transformadas em parâmetros pelos quais a realidade contemporânea é avaliada e criticada.

*Com informações da DW