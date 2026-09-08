Redação DW Audiências sobre o caso ocorrem nesta semana em Haia

A Alemanha solicitou ao tribunal superior das Nações Unidas que indefira uma ação movida contra a Nicarágua que acusa Berlim de "facilitar o genocídio" em Gaza por meio da venda armamentos a Israel.

Julia Monar, representante da Alemanha na Corte Internacional de Justiça (CIJ), afirmou nessa segunda-feira (07/09) que os juízes não têm jurisdição para decidir sobre o caso e rejeitou as acusações da Nicarágua como "imprecisas e distorcidas".

A Nicarágua levou a Alemanha perante a CIJ, em Haia, argumentando que o apoio a Israel, notadamente em termos de exportação de armas, viola a Convenção das Nações Unidas sobre Genocídio de 1948.

Ao dar início a quatro dias de audiências, Monar disse aos juízes da CIJ que "as condições nas quais se baseia a jurisdição deste tribunal não estão preenchidas neste caso".

"Pela primeira vez na história deste tribunal, está sendo solicitado que ele julgue um caso que está duplamente distante de uma disputa bilateral clássica", disse Monar ao CIJ, que arbitra disputas jurídicas entre governos nacionais.

"Nem a Nicarágua nem a Alemanha são partes no conflito que constitui o verdadeiro objeto deste caso, o conflito israelo-palestino", observou a representante da Alemanha. Segundo ela, o CIJ deveria declarar-se incompetente para decidir sobre a ação.

Representação alemã tenta arquivar processo

O caso remonta a 2024, após o início da ofensiva de Israel em Gaza, em resposta ao atentado executado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. A retaliação israelense deixou dezenas de milhares de palestinos mortos e devastou o enclave. Apesar de um frágil cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos no ano passado, a violência continua. Desde que a trégua foi anunciada, os ataques israelenses mataram mais de 1,3 mil palestinos em Gaza. Cinco soldados israelenses também foram mortos.

A Nicarágua instou os juízes da CIJ a impor medidas de emergência para forçar Berlim a suspender toda a ajuda a Israel, em particular o fornecimento de equipamento militar.

O tribunal indeferiu o pedido da Nicarágua em abril de 2024, afirmando que "as circunstâncias, tal como se apresentam atualmente", não justificavam medidas de emergência. O processo, no entanto, continua em andamento, e a Alemanha tenta o arquivamento.

A resposta de Nicarágua será apresentada nesta terça-feira (08/09). Na quarta e na quinta-feira, os advogados de ambos os países terão novamente a oportunidade de se manifestar. Em média, o tribunal leva seis meses para proferir uma decisão nesses casos.

A CIJ pode decidir a favor da Alemanha e indeferir o processo por completo, ou decidir contra Berlim, o que significaria que o caso seria então analisado "quanto ao mérito" de forma mais detalhada.

As decisões da CIJ são vinculativas, mas o tribunal não tem poder para fazê-las cumprir. A corte em Haia, por exemplo, ordenou que a Rússia cessasse a invasão da Ucrânia, exigência que foi totalmente ignorada pelo Kremlin.

Segunda maior exportadora de armas a Israel

A Alemanha é a segunda maior fornecedora de armas para Israel, atrás apenas dos Estados Unidos. No ano passado, a Alemanha suspendeu a autorização para qualquer exportação de equipamento militar para Israel que pudesse ser utilizado em Gaza, mas posteriormente retirou essas restrições.

Durante as audiências no tribunal, em abril de 2024, a Nicarágua afirmou que era "patético" a Alemanha prestar ajuda a Gaza e, ao mesmo tempo, fornecer armas a Israel. O embaixador da Nicarágua na Holanda, Carlos José Arguello Gómez, declarou ao tribunal na ocasião: "A Alemanha parece não ser capaz de diferenciar entre legítima defesa e genocídio."

O processo atual representa a mais recente tentativa jurídica de conter a campanha militar israelense, depois que a África do Sul acusou Israel de genocídio no mesmo tribunal em 2023.

Em janeiro de 2024, os juízes da CIJ ordenaram que Israel se comprometesse em impedir mortes, destruição e atos de genocídio em Gaza. Dois meses depois, o tribunal determinou que o país tomasse medidas para melhorar a situação humanitária em Gaza, incluindo a abertura de mais pontos de passagem terrestres para permitir a entrada de alimentos, água, combustível e outros suprimentos.

A África do Sul afirma que Israel ignorou as ordens.

Em processos separados no Tribunal Penal Internacional (TPI), também em Haia – que julga casos contra indivíduos, e não entre nações –, os juízes emitiram mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant no âmbito do conflito em Gaza.

Os dois são acusados de crimes contra a humanidade, e não de genocídio. O tribunal afirmou ter concluído que havia motivos para acreditar que eles utilizaram "a fome como método de guerra" ao restringir a ajuda humanitária e atacaram intencionalmente civis na campanha de Israel contra o Hamas em Gaza. As autoridades israelenses negam as acusações.

Em resposta, os Estados Unidos impuseram sanções contra diversos altos funcionários do tribunal, incluindo nove dos 18 juízes do TPI.