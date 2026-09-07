Redação DW Nova ponte leva o nome do oficial soviético que teria salvado a vida de Kim Il Sung, avô do ditador Kim Jong-Il

A Rússia e a Coreia do Norte, que compartilham apenas 20 quilômetros de fronteira, inauguraram nesta segunda-feira (07/09) uma ponte que conectará os dois países pela primeira vez por uma rodovia.

O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, que participou da cerimônia por videoconferência, classificou o evento como "histórico", relacionando-o à necessidade de ampliar o potencial logístico e de transporte do Extremo Oriente russo.

A ponte, que possui pouco mais de um quilômetro de extensão, sendo 424 metros no lado russo e 581 metros no lado norte-coreano, foi construída sobre o rio Tumen, na região russa de Primorie, cuja capital é a cidade de Vladivostok.

A Coreia do Norte e a Rússia compartilham apenas 20 quilômetros de fronteira e até a inauguração da nova ponte, a única ligação entre os dois países era ferroviária.

Tráfego de até 300 veículos por dia

Mishustin destacou que até 300 veículos por dia poderão atravessar a passagem fronteiriça. A obra começou em abril do ano passado, após receber, em 2024, a aprovação dos líderes Vladimir Putine Kim Jong-un.

"As relações entre a Rússia e a Coreia do Norte encontram-se hoje em um nível sem precedentes de parceria estratégica. Nossos países cooperam ativamente em praticamente todos os setores e também coordenam seus esforços para garantir a segurança e a estabilidade regional", afirmou.

A ponte recebeu o nome de Yakov Novichenko, oficial do Exército Vermelho que, em 1946, que salvou a vida do fundador da República Popular Democrática da Coreia, o ditador Kim Il-sung, durante um atentado com granada. Parentes de Novichenko compareceram à cerimônia de inauguração.

Temores na Ucrânia

Até agora, os dois países possuíam apenas uma ligação terrestre por ferrovia, por meio da chamada Ponte da Amizade. Por isso, ambos os governos acreditam que a nova rodovia permitirá ampliar o comércio bilateral e o turismo.

Embora Moscou e Pyongyang tenham apresentado o projeto como uma iniciativa para ampliar o comércio e o turismo, autoridades e analistas na Ucrânia temem que a nova ligação facilite o transporte de equipamentos militares, tropas e suprimentos usados na guerra na Ucrânia.

As preocupações da Ucrânia ganharam força após uma investigação da organização ucraniana de direitos humanos Truth Hounds revelar que a ponte teria valor estratégico limitado para o comércio, mas poderia servir como corredor logístico militar entre os dois aliados.

Isso porque o transporte rodoviário é mais difícil de monitorar por satélite do que o ferroviário. Caminhões podem utilizar diferentes rotas e realizar operações de carga e descarga mais rapidamente, reduzindo a capacidade de serviços de inteligência ocidentais acompanharem movimentações militares. A Coreia do Norte já enviou milhares de soldados e toneladas de armamentos à Rússia durante o conflito na Ucrânia.

Em meados de julho, Putin recebeu, pela segunda vez em menos de um ano, a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son-hui. Na ocasião, o presidente russo voltou a agradecer a assistência militar norte-coreana na campanha militar russa na Ucrânia, algo que, segundo ele, a Rússia "jamais esquecerá".

Putin visitou Pyongyang em meados de 2024 pela primeira vez em 25 anos para assinar um acordo que incluía uma cláusula de defesa mútua em caso de agressão.

md/jps (EFE, AP)