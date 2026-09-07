Reprodução: Redes Sociais Hans-Thomas, porta-voz da AfD









As campanhas agressivas contra refugiados e migrantes são a principal marca da Alternativa para a Alemanha (AfD). No entanto, elas aparentemente não foram decisivas para o resultado das eleições estaduais na Saxônia-Anhalt. É o que mostram as análises de pesquisas com eleitores realizadas neste domingo (06), dia da votação, pelo instituto de pesquisa de opinião Infratest Dimap.

De acordo com os dados, a questão da imigração teve apenas um papel secundário na decisão dos eleitores. Temas como segurança social, paz na Europa e política econômica pareceram ser muito mais importantes.

Mesmo entre os eleitores da AfD, a imigração não ocupa o primeiro lugar entre as prioridades. A Saxônia-Anhalt está entre os estados alemães com a menor proporção de estrangeiros: cerca de 9% da população é composta por estrangeiros, índice significativamente inferior à média nacional, de aproximadamente 15%.

É notável que a AfD, classificada na Saxônia-Anhalt como uma organização comprovadamente extremista de direita, tenha superado os conservadores da União Democrata-Cristã (CDU), a sigla do chanceler federal Friedrich Merz e do atual governador Sven Schulze, em praticamente todas as áreas políticas.

No combate à criminalidade e na política de asilo, por exemplo, o dobro de eleitores acredita que a AfD seja capaz de atuar com sucesso em comparação com a CDU. Até mesmo na política econômica, tradicionalmente um dos principais temas da CDU, a AfD aparece à frente.

Pesquisa: AfD mais próxima do povo

A AfD parece estar conseguindo estabelecer uma relação de proximidade com muitos cidadãos. Em uma pesquisa da Infratest Dimap, 67% dos eleitores entrevistados afirmaram que o partido compreendeu melhor do que os demais o fato de que as pessoas em Saxônia-Anhalt já não se sentem seguras. Mais da metade dos entrevistados também considera que a AfD está mais próxima das preocupações dos cidadãos do que outros partidos.

Muitos eleitores aparentemente não apenas se sentem compreendidos pela AfD, mas também acreditam que ela seja a legenda mais capaz de resolver os problemas do estado. Quando questionados sobre qual partido tem atualmente as melhores respostas para os desafios do futuro, especialmente os jovens citaram a AfD com maior frequência. Entre os mais velhos, ela também lidera nessa avaliação.

Em contrapartida, o resultado para os partidos que compõem o governo federal do chanceler Friedrich Merz foi desastroso. Entre os eleitores jovens, apenas 5% acreditam que os democratas-cristãos tenham as melhores respostas para as questões do futuro, enquanto apenas 3% atribuem essa capacidade aos social-democratas. Trata-se de um julgamento extremamente severo.

Recado a Friedrich Merz

Muitos cidadãos de Saxônia-Anhalt aparentemente também quiseram usar essa eleição estadual para expressar seu descontentamento com o governo federal: 59% dos entrevistados afirmaram que o governo merece um "recado" dos eleitores. Os democratas-cristãos, grandes derrotados da eleição, foram os que mais sentiram esse descontentamento: 58% dos entrevistados declararam que o partido do chanceler foi aquele que mais os decepcionou.

Por isso, não surpreende que Friedrich Merz tenha sido solicitado apenas de forma limitada para apoiar a campanha de sua seção estadual da CDU. Muitos estão insatisfeitos com seu trabalho, e sua popularidade se encontra em um dos níveis mais baixos já registrados. Em um ranking de satisfação com os principais políticos do país, ele aparece muito atrás dos líderes da AfD e dos social-democratas que participam do governo.

De modo geral, a AfD ampliou significativamente seu apoio em todos os grupos da população, especialmente entre trabalhadores e autônomos. Quase dois terços dos trabalhadores votaram no partido, assim como mais da metade dos autônomos.

Embora o partido tenha avançado tanto entre homens quanto entre mulheres, sua base eleitoral continua sendo predominantemente masculina. Entre os eleitores homens, recebeu 52% dos votos; entre as mulheres, obteve 32%. Ainda assim, também entre as eleitoras a AfD é o partido mais forte.

Por fim, um fator decisivo para o sucesso eleitoral da AfD parece ter sido sua capacidade de mobilizar um grande número de pessoas que anteriormente não votavam. Nenhum outro grupo forneceu tantos novos eleitores ao partido. Dessa forma, a AfD foi a legenda que mais se beneficiou da elevada participação eleitoral, que alcançou quase 78%.