Gaby Reucher A violinista Anne-Sophie Mutter em concerto em Munique, em 2019

A lista de artistas internacionais que compuseram para a violinista alemã Anne-Sophie Mutter é longa. Inclui nomes como Krzysztof Penderecki e Sofia Gubaidulina, além de André Previn e Jörg Widmann. Mais recentemente, compositoras como a iraniano-neerlandesa Aftab Darvishi e a sul-coreana Unsuk Chin também escreveram obras para a violinista.

Por ocasião de seus 50 anos de carreira nos palcos, Mutter gravou mais de 30 dessas composições, dedicadas a ela ou encomendadas por ela, para o projeto ASM Forte Forward, lançado pelo selo Alpha Classics.

Trajetória artistica

Em 23 de agosto de 1976, Anne-Sophie Mutter, então com 13 anos, subiu ao palco para um concerto dedicado a jovens talentos em Lucerna. Foi ali que ela atraiu a atenção do maestro Herbert von Karajan, que, um ano depois, a convidou para se apresentar com a Filarmônica de Berlim no Festival de Páscoa de Salzburgo. Assim começou a longa colaboração de Mutter com Karajan e a tradicional orquestra berlinense.

Outro nome que marcou profundamente a carreira artística da violinista nos anos 1980 foi o maestro e mecenas suíço Paul Sacher. "Ele teve grande influência no meu interesse pela música contemporânea", afirma Mutter. Ela valoriza, tanto em Sacher quanto em outros mentores e mentoras, experiências de aprendizado sem dogmatismo. Segundo a violinista, Sacher sempre lhe deu liberdade para escolher como encarar os desafios. E um lema do maestro a acompanha até hoje: "O que eu não consigo fazer, posso aprender. E o que não posso aprender hoje, posso aprender mais tarde."

A Fundação Anne-Sophie Mutter

Vencedora de quatro prêmios Grammy e do prêmio japonês Praemium Imperiale, a violinista hoje apoia jovens músicos de talento excepcional por meio da Fundação Anne-Sophie Mutter. Ela procura incentivar nos bolsistas o engajamento social, junto à música contemporânea.

A própria Mutter atua em organizações humanitárias como Save the Children e Médicos Sem Fronteiras. Entre 2021 e 2025, ela foi presidente da Deutsche Krebshilfe, organização que trabalha no combate ao câncer.

Mutter relata que construir um público e obter retorno financeiro com a música contemporânea é um desafio para jovens músicos. "Ainda assim, quero ajudá-los a manter os pés no chão. Quero mostrar que não se trata apenas de ficar rico e famoso, mas também de assumir um papel na sociedade. Tocar em lares para idosos, por exemplo, dar aulas ou apoiar organizações por meio de concertos beneficentes."

Uma plataforma para compositoras e compositores

Anne-Sophie Mutter também impulsiona carreiras por meio de encomendas feitas a compositores — incluindo a bolsistas e ex-bolsistas e de sua fundação. "Quero oferecer uma plataforma para essas obras e garantir que elas sejam gravadas. Sem isso, esses trabalhos incríveis não poderiam ser ouvidos em todo o mundo."

"Fico especialmente feliz porque muitas dessas gravações foram feitas com colegas da minha fundação e com bolsistas, tanto antigos quanto atuais", destaca Mutter. "Consegui colocar muitos desses jovens músicos no centro desta nova série, Forte Forward, e isso me deixa muito feliz."

O primeiro álbum da série ASM Forte Forward, intitulado East Meets West, expressa não apenas o compromisso musical e o engajamento social da artista. Logo na abertura, chama a atenção "Likoo para violino solo", obra composta por Aftab Darvishi para Mutter em 2024. Likoo é um lamento sobre a perda, escrito em um momento em que especialmente as mulheres no Irã lutavam contra a repressão do regime.

"Quis criar um monumento musical para as pessoas no Irã e para aqueles que lutam pela liberdade, pela coexistência, pela empatia e pela igualdade, na esperança de que essas atrocidades não se repitam", disse Anne-Sophie Mutter em entrevista à DW. "Enquanto eu toco, guerras acontecem em nosso maravilhoso planeta, mas não perco a esperança no amor e na empatia." A interpretação de Mutter é comovente. É quase possível ouvir os gritos das mulheres, que se dissolvem no silêncio.

Com o agravamento da situação no Irã, a violinista considera especialmente importante manter "Likoo" em seu repertório. "Tenho grande admiração pela cultura persa e pelas mulheres compositoras que ainda vivem no Irã — como Golfam Khayam, que conseguiu me enviar uma partitura por e-mail durante uma pausa nos bombardeios. De vez em quando ainda tenho notícias dela", conta Mutter. "Essas compositoras no Irã me fascinam, e a obra 'Likoo' em particular. Por isso, e infelizmente também por conta dos acontecimentos atuais, considero muito importante tocar essa peça no concerto de aniversário." A apresentação acontecerá em 25 de agosto, durante o Festival de Lucerna.

O próximo álbum da série ASM Forte Forward se chama American Tunes #1. O repertório inclui composições de André Previn, com quem Anne-Sophie Mutter foi casada durante quatro anos, e do americano Sebastian Currier, autor de diversas obras escritas para a violinista.

Álbuns de jubileu

Também em celebração dos 50 anos de carreira, Anne-Sophie Mutter preparou diversos projetos em parceria com sua gravadora de longa data, a Deutsche Grammophon.

Entre eles está o lançamento de sete álbuns temáticos ligados a cidades específicas, reunindo obras que foram estreadas nesses locais ou que tem significado especial em sua trajetória artística. Os sete álbuns planejados acompanham a artista em uma jornada ao redor do mundo, passando por cidades como Berlim, Londres, Lucerna, Tóquio e Nova York.

O companheiro constante de Anne-Sophie Mutter é seu violino Stradivari. "O violino é o instrumento mais incrível do universo, e há 50 anos tento demonstrar isso."

Segundo ela, o instrumento também funciona como sua voz. "Considero fascinante como a música começa a ser expressiva exatamente onde a linguagem termina, e como podemos nos conectar, nos descobrir, nos expressar e viver experiências nesse universo da criatividade."