Redação DW O chanceler federal Friedrich Merz durante entrevista à emissora alemã AfD

O chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, alertou contra prejuízos à economia em caso de vitória da Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições estaduais da Saxônia-Anhalt no próximo domingo (06/01). O partido, que lidera as pesquisas de intenção de voto, poderá ser o primeiro de ultradireita a assumir um governo estadual na história do país desde a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial.

"Se isso acontecer [...], então este estado enfrentará problemas significativos", disse Merz neste domingo (31/08), em entrevista à emissora ARD. "Não consigo imaginar que investidores internacionais ainda compareçam a cerimônias de lançamento de obras com um governador da AfD para construir novas fábricas e estabelecer novas empresas na Saxônia-Anhalt."

Merz, no entanto, acrescentou que a decisão cabe aos eleitores do estado.

Na última pesquisa, da emissora ZDF, a AfD aparece com 40% das intenções de voto — bem à frente da União Democrata Cristã (CDU) de Merz, que tem 23%. Logo atrás vêm A Esquerda, com 13%, o Partido Social-Democrata (SPD), com 9%, e os Verdes, com 6%. Já os nanicos da Aliança por Justiça Social e Racionalidade Econômica (BSW) e o Partido Liberal Democrático (FDP), que pontuaram abaixo da cláusula de barreira de 5%, arrsicam não garantir assentos no parlamento estadual.

O diretório da AfD na Saxônia-Anhalt é considerado comprovadamente extremista pelo Departamento Estadual de Proteção da Constituição (BfV), que vê na agremiação um risco à ordem constitucional do estado, dada as suas posições hostis à democracia e à imigração.

Dias antes da entrevista de Merz, imigrantes fizeram um protesto na capital da Saxônia-Anhalt, em Magdeburgo, fechando suas lojas por algumas horas. Críticos temem que uma vitória da sigla acabe por piorar a falta de mão de obra na região, com efeitos deletérios para a economia.

CDU "fará de tudo" para evitar governo da AfD

Merz, que preside a CDU, garantiu que a sigla "fará de tudo" para evitar um governo da AfD, mas evitou responder à pergunta sobre como pretende formar uma coalizão sem a ultradireita.

"Vamos analisar isso à luz do resultado eleitoral. Faremos de tudo para impedir que a Saxônia-Anhalt caia nas mãos dos radicais. E isso vale tanto para a AfD quanto para o partido d'A Esquerda."

Dentro da CDU a rejeição também é grande à ideia de uma eventual aliança com a esquerda, já que os conservadores temem que isso lhes faça perder ainda mais votos para a AfD.

Merz, que participa de dois eventos de campanha na Saxônia-Anhalt nesta semana, destacou que cerca de 20% dos eleitores afirmam estar indecisos sobre em quem votar.

*Com informações da DW

