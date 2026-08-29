Redação DW Chuva e neblina prejudicam buscas por desaparecidos no Nepal e no Tibete

Autoridades no Nepal suspenderam neste sábado (29/09) as buscas e resgates devido ao mau tempo e pediram ajuda técnica estrangeira para lidar com os estragos causados pelas devastadoras enchentes repentinas.

O número de mortos pela tragédia superou a marca de 600 no Nepal e na Região Autônoma do Tibete, no sudoeste da China, também atingida pelas inundações.

Desencadeada pelo desabamento de uma geleira, a enorme torrente de rochas, gelo, lama e detritos desceu pelos sistemas fluviais das montanhas na última quarta-feira, matando ao menos 626 pessoas no Nepal e outras sete no vizinho Tibete, ao engolir prédios, pontes e usinas elétricas em seu caminho. Segundo autoridades, alguns corpos podem ter sido arrastados pela correnteza até o território da Índia.

O Nepal, país himalaio de 30 milhões de habitantes, precisará de cerca de 4 a 5 bilhões de dólares (R$ 20 a 25 bilhões) para se reconstruir após a destruição causada pela enchente de quarta-feira, disse o ministro das Finanças, Swarnim Wagle. "Esta é apenas uma estimativa. As perdas e os danos ainda estão sendo avaliados", afirmou.

Corrida contra o tempo nas buscas

Quase 3 mil pessoas ainda estão desaparecidas – cerca de 2.426 no Nepal e pelo menos 554 no condado de Gyirong, no Tibete. Entre estes, pelo menos 540 são estrangeiros, muitos deles peregrinos hindus da Índia.

"As operações de busca e resgate foram temporariamente suspensas devido às chuvas e à neblina", disse Narendra Pariyar, a principal autoridade do distrito de Rasuwa, duramente atingido pelas enchentes. Ele disse que o foco agora é providenciar transporte terrestre para levar os peregrinos resgatados até a capital, Katmandu.

Como as mortes ocorreram há três dias, as autoridades disseram que alguns corpos recuperados estão irreconhecíveis devido ao estado de decomposição avançado. Eles serão sepultados após os trâmites legais, devido aos riscos à saúde e ao receio de epidemias.

"Amostras de DNA serão coletadas e os corpos serão sepultados em um local aberto", informou em nota a administração do distrito de Chitwan.

Em Katmandu, familiares dos desaparecidos se reuniram em frente ao Campus Médico de Maharajgunj, para onde alguns corpos foram levados. Muitos tentavam identificar parentes por meio de fotografias coladas ou penduradas no portão e nos muros. Autoridades disseram que apenas sete dos 49 corpos levados para o hospital foram identificados.

Na China, as equipes de resgate também correm contra o tempo para localizar mais de 500 desaparecidos.

Nepal pede ajuda técnica

O Ministro do Exterior do Nepal, Shisir Khanal, disse que o país não precisa de ajuda com operações de busca e resgate, mas de assistência para resgatar pessoas presas em túneis, reabrir linhas de transporte e comunicação em locais onde pontes foram destruídas, realizar testes de DNA, identificar e armazenar corpos por períodos mais longos.

"Já solicitamos esses serviços especializados e assistência técnica em áreas onde não temos experiência e conhecimento técnico suficientes", afirmou o ministro.

A Índia enviou três voos com cerca de 60 toneladas de materiais de socorro ao Nepal, incluindo cobertores, medicamentos, alimentos e pastilhas para purificação de água, e planeja enviar também uma equipe de resgate em túneis e uma equipe médica.

Nova Deli também ofereceu sua força de resposta a desastres e pontes pré-fabricadas, juntamente com equipes técnicas, para ajudar a restabelecer as comunicações, informou o Ministério do Exterior.

Risco de transbordamento de lago diminui

As autoridades suspenderam brevemente as operações de resgate nesta sexta-feira, quando um lago, formado na fronteira entre Nepal e China após a inundação, começou a escoar para os rios Lhende Khola e Trishuli.

Neste sábado, autoridades chinesas disseram que o risco de transbordamento havia diminuído. Imagens de satélite indicavam que a água fluía lentamente, diminuindo gradualmente o reservatório, informou a emissora estatal chinesa CCTV.

Esse lago é um dos dois lagos próximos da zona de inundação monitorados pelas autoridades do Nepal. Os riscos de inundação persistirão até que ambos sequem completamente, alertou um funcionário.

rc (Reuters, AFP)