Redação DW Rei Haakon 8º assumiu após a morte do pai, Harald 5º

A Noruega tem um novo rei, cujas tarefas incluirão estabilizar a monarquia do país escandinavo e reparar a imagem da família real, arranhada após a revelação dos elos de sua esposa com o criminoso sexual Jeffrey Epstein e a condenação do enteado por estupro, dentre outros escândalos. O príncipe herdeiro Haakon, de 53 anos, tornou-se rei Haakon 8º com a morte de seu pai, Harald 5º, nesta sexta-feira. Isso faz da filha mais velha dele, Ingrid Alexandra, a primeira na linha de sucessão ao trono.

Tão discreto e contido quanto a maioria dos noruegueses, o novo monarca é reflexo de uma sociedade que rejeita a ostentação e o luxo excessivo.

Formação em meio à plebe

Nascido em 20 de julho de 1973, Haakon é o filho mais novo de Harald, nascido dois anos depois de sua irmã, a princesa Märtha Louise. No entanto, por ser o filho homem mais velho, tornou-se herdeiro do trono quando seu avô, o rei Olav, morreu em 1991. O príncipe frequentou creches e escolas públicas, seguindo o desejo de seus pais, o rei Harald e a rainha Sonja, que queriam que ele crescesse entre noruegueses "comuns".

Quando criança, sonhava em ter uma loja de brinquedos, conforme relata em livro publicado em 1998. Mas logo percebeu que seu caminho já estava traçado e que, um dia, se tornaria rei. Após concluir o ensino médio, passou três anos na Marinha, onde atuou principalmente como oficial em uma embarcação torpedeira.

Depois, formou-se em ciência política pela Universidade da Califórnia em Berkeley e concluiu um mestrado em política internacional na London School of Economics, com especialização em comércio internacional e na África. Também se graduou na Academia Real Naval Norueguesa e completou um treinamento do Ministério do Exterior para diplomatas.

Casamento com uma mãe solteira

Ávido praticante de surfe, windsurfe e esqui, Haakon também aprecia música, especialmente rock e rap, tendo frequentado festivais por toda a Europa durante a juventude. Foi em um desses festivais, realizado em Kristiansand, no sul da Noruega, em 1999, que ele conheceu a esposa. Na época, Mette-Marit Tjessem Hoiby era mãe solteira de um menino chamado Marius, fruto de um relacionamento anterior com um homem que possuía uma extensa ficha criminal, incluindo agressão física e posse de cocaína.

"Minha rebeldia na adolescência foi mais intensa do que a da maioria das pessoas", admitiu ela aos jornalistas antes de seu casamento com Haakon, em agosto de 2001.

O romance dividiu o país. Alguns comemoravam a história de amor, enquanto outros demonstravam ceticismo dado o passado turbulento da futura rainha. A união, contudo, acabou abençoada pelo rei Harald 5º, que também havia se casado com uma plebeia. O casamento foi celebrado em agosto de 2001, na Catedral de Oslo.

A popularidade do casal disparou graças a uma combinação cuidadosamente cultivada entre a simplicidade, o glamour e a elegância esperados da realeza.

Da união, nasceram dois filhos: Ingrid Alexandra, de 22 anos, agora princesa herdeira do trono, e o príncipe Sverre Magnus, de 20 anos. Que uma mulher seja a próxima na linha sucessória se deve a uma mudança na Constituição da Noruega em 1990, que passou a dar prioridade ao primogênito independentemente do gênero.

Haakon também se tornou padrasto de Marius Borg Hoiby, filho de Mette-Marit, que não possui título real.

Atuação

Como príncipe, Haakon concentrou sua atuação em temas importantes para sua geração, como a proteção ambiental e o combate ao racismo e à homofobia.

"É importante proteger quem somos e garantir que a Noruega continue sendo um país onde as pessoas possam amar e estar com quem quiserem", afirmou no dia seguinte a um ataque sangrento contra a comunidade LGBTQ+ em Oslo, em junho de 2022.

Escândalos

Haakon e Mette-Marit estavam constantemente nas capas das revistas de celebridades, mas procuravam levar uma vida familiar relativamente normal e reservada. Mas a fase de relativa calmaria terminaria em 2024. Naquele ano, a irmã dele, a princesa Märtha-Louise — repetidamente acusada de explorar seu título para fins comerciais —, casou-se com o americano Durek Verrett, um autoproclamado xamã e curandeiro visto por detratores como charlatão.

Em seguida, seu enteado Marius, a quem Haakon sempre tratou como filho, foi preso em agosto de 2024 acusado de estupro e agressão. Marius, hoje com 29 anos, acabaria condenado a uma pena de quatro anos de prisão em junho deste ano, sentença contra a qual recorreu.

Poucos dias antes da condenação, a mãe de Marius e esposa de Haakon, Mette-Marit, fora submetida a um transplante de pulmão devido a uma fibrose pulmonar diagnosticada em 2018. Isso ocorreu apenas alguns meses depois de a imprensa norueguesa publicar, em fevereiro, revelações preocupantes sobre a amizade de Mette-Marit com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, morto em 2019.

Embora Epstein já tivesse sido condenado por aliciar uma menor de idade, Mette-Marit manteve contato frequente com ele no início da década de 2010, e as mensagens trocadas indicavam uma relação próxima. Posteriormente, ela se desculpou e afirmou ter sido "manipulada e enganada".

"Quando você se casa, é para o melhor e para o pior", comentou Haakon em março de 2026, durante uma entrevista televisionada em que o casal falou sobre as revelações envolvendo Epstein.

Quanto ao enteado, Haakon divulgou um comunicado em que se solidarizava com as vítimas e dizia que Hoiby deveria ser submetido ao sistema judiciário como qualquer outro cidadão. Os escândalos prejudicaram a imagem da família real e reduziram seu apoio junto ao povo norueguês, embora a monarquia continue amplamente popular.

Uma pesquisa do jornal norueguês Verdens Gang citada pela Reuters em fevereiro deste ano aponta que 61% aprovavam a manutenção da monarquia — um ano atrás, eram 72% —, contra 27% que preferiam uma república.

Linhagem

A monarquia da Noruega tem raízes antigas, que remontam ao rei Harald Fairhair, no século 9. Quando a Noruega recuperou sua independência da Suécia, em 1905, três quartos dos eleitores aprovaram, em um plebiscito nacional, a restauração da monarquia. Hoje, o papel da monarquia é em grande parte simbólico, já que o poder está nas mãos de um Parlamento eleito. Ainda assim, a família real mantém seu status de celebridade e desempenha um papel na promoção do próspero país no cenário internacional.

Haakon é o quarto rei da Noruega desde a independência. Seu bisavô, o primeiro rei da Noruega na era moderna, escolheu o título de Haakon 7º em referência aos seis reis Haakon da Idade Média, período em que a Noruega era um reino independente. Do final do século 14 até 1814, o país foi governado a partir da Dinamarca. Depois disso, ficou sob domínio da Suécia até 1905.

A família real norueguesa possui laços com outras monarquias europeias. Haakon 7º era irmão do rei da Dinamarca quando o Parlamento norueguês o convidou formalmente a assumir a Coroa. A esposa de Haakon 7º, a rainha Maud, era filha do rei Eduardo 7º, do Reino Unido. Isso faz do novo rei da Noruega um trineto de quinta geração da rainha Vitória do Reino Unido.

*Com informações da DW

