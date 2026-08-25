Richard Connor O lazer é cada vez mais dominado pelo uso da internet, pela inteligência artificial, pela televisão, pela música e pelos smartphones

Os alemães têm dedicado menos tempo livre a encontros com amigos e mais a atividades individuais e digitais, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (25/08) pela Fundação de Estudos para o Futuro de Hamburgo.

Embora encontrar amigos continue sendo a principal forma de lazer social no país, sua importância diminuiu de forma significativa nas últimas décadas.

De acordo com o levantamento, apenas 19% dos cerca de 3 mil entrevistados disseram sair regularmente com amigos. Há 40 anos, quando o monitoramento começou, esse índice era de 37%.

"A sociabilidade tradicional está perdendo alcance, enquanto os contatos sociais migram cada vez mais para formas planejadas individualmente e para ambientes digitais", afirmou Ulrich Reinhardt, diretor científico da fundação.

Segundo ele, o tempo livre dos alemães é hoje marcado sobretudo pelo uso da internet, da televisão, da música e dos smartphones. As atividades digitais registraram forte crescimento nos últimos anos.

A pesquisa mostra que 82% dos entrevistados ouvem música em plataformas digitais pelo menos uma vez por semana, ante 52% em 2016. O uso semanal de redes sociais passou de 48% para 71% no mesmo período, enquanto a parcela de pessoas que jogam videogame ao menos uma vez por semana saltou de 9% para 33%.

A inteligência artificial também ganhou espaço. Atualmente, 42% dos entrevistados utilizam ferramentas de IA pelo menos uma vez por semana. Entre jovens de 18 a 24 anos, a proporção chega a 62%.

Reinhardt afirmou que os mais jovens recorrem à inteligência artificial não apenas para buscar informações, mas também para obter aconselhamento, apoio emocional e, em alguns casos, como substituto de amizades.

Mais atividade física

Apesar da expansão das atividades digitais, o estudo indica que os alemães estão mais ativos fisicamente do que no passado.

Segundo a pesquisa, 53% praticam exercícios ao menos uma vez por semana, ante 18% em 1986.

O hábito de descansar ou simplesmente não fazer nada também se tornou mais comum. A proporção de entrevistados que relatam reservar tempo para relaxar aumentou 15 pontos percentuais desde 2016, chegando a 62%.

A participação em associações e clubes permaneceu estável ao longo do tempo. Atualmente, 18% dos entrevistados participam semanalmente de atividades esportivas, corais ou outras organizações. O trabalho voluntário regular, por sua vez, dobrou em quatro décadas, passando de 6% para 12%.