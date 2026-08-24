Divulgação Nações Unidas (ONU) Cena de destruição na Ucrânia

A Ucrânia atacou quatro centros logísticos pertencentes à segunda maior varejista online da Rússia, a Ozon, ampliando sua campanha de ataques com drones a empresas russas de comércio eletrônico. A ação visa aumentar os danos à economia russa, já abalada pela guerra. Até a semana passada, Kiev havia concentrado seus ataques contra o setor de comércio eletrônico russo na rival da Ozon, a Wildberries, chamada de "Amazon russa". O setor de varejo online é um dos que mais crescem na economia russa, que está à beira da estagnação após quatro anos e meio de guerra. Em nota, a Ozon confirmou que várias pessoas ficaram feridas após um ataque de drone a um centro logístico em Makhachkala, no Daguestão, interromper as operações e gerar um incêndio no local.

Outro centro logístico da Ozon na cidade de Enem, nos arredores de Krasnodar, teve um princípio de incêndio. Em Adygeysk, na região de Adygeya, e em Nevinnomyssk, na região de Stavropol, os trabalhadores tiveram que ser retirados de instalações da empresa. Segundo a Ozon, nenhum desses locais foi danificado.

No sábado, o trabalho num centro logístico da Ozon na região de Samara foi paralisado após um ataque, e em Orenburg mais de 300 trabalhadores tiveram de ser evacuados.

Relatos de vítimas civis em Krasnodar

O governador da região de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, afirmou nesta segunda-feira que um ataque noturno lançou destroços de drones contra uma creche particular, matando três crianças. Outras seis ficaram feridas, enquanto dois adultos foram levados para o hospital.

Segundo Kondratyev, um armazém, várias casas e prédios de apartamentos ainda em construção também foram atingidos por destroços de drones. Até o momento, não foi possível verificar as informações de forma independente.

Kiev vem realizando uma onda de ataques a instalações da Wildberries alegando que esses locais são parte da infraestrutura que sustenta a guerra da Rússia na Ucrânia.

Os ataques de drones a alvos no território russo fazem parte de uma campanha mais ampla para prejudicar a infraestrutura econômica da Rússia, sufocar o financiamento da guerra e trazer as realidades do conflito para perto dos russos comuns, enquanto Moscou continua a bombardear cidades e infraestruturas em toda a Ucrânia.

Como parte da campanha, os ataques a refinarias de petróleo russas causaram escassez de combustível e geraram enormes filas em postos de combustíveis em Moscou e outras regiões.

Ações da Ozon despencam na Bolsa de Moscou

As ações da Ozon despencaram quase 30% na Bolsa de Valores de Moscou nesta segunda-feira (24/08), após a empresa divulgar os ataques no sul da Rússia, elevando para seis o número de suas instalações que se tornaram alvos dos drones ucranianos nos últimos três dias. As ações da sua principal acionista, a empresa de capital privado AFK Sistema, caíram mais de 13%.

Desde a turbulência do mercado que se seguiu ao início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, as ações da Ozon subiram quase 300%, o que fez com que suas ações estivessem entre as de melhor desempenho da Rússia até os ataques recentes.

A varejista, que surgiu a partir de uma livraria online, já foi uma das favoritas entre os investidores estrangeiros e teve seus recibos de depósito listados na Nasdaq até 2023. A empresa arrecadou 1 bilhão de dólares (R$ 6 bilhões) em uma oferta pública inicial em 2020. Agora, está listada na Bolsa de Valores de Moscou.

Antes da guerra, entre os investidores internacionais estava a BlackRock, com sede nos EUA, que afirmou não possuir ações da Ozon em 2023.

A empresa não divulga os nomes de seus investidores, mas o fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, relatou deter 0,23% das ações da Ozon, bem como mais de 1% das ações da AFK Sistema em junho passado.

No final de julho, a União Europeia (UE) impôs sanções à Ozon e às unidades financeiras da Wildberries. A Ozon afirmou que sua unidade não opera fora da Rússia e não possui ativos que possam ser atingidos por sanções ocidentais.

Putin promete ajudar as varejistas online

Analistas financeiros disseram que, diferentemente da Wildberries, uma empresa privada que conta com o apoio do banco estatal VTB, a AFK Sistema, principal acionista da Ozon, possui uma grande dívida e dificilmente fornecerá suporte substancial à varejista após os ataques.

Antes dos últimos ataques à Ozon, o presidente russo Vladimir Putin prometeu ajudar a empresa na restauração de seus armazéns "em um novo nível tecnológico" e pediu ao governo que criasse um programa especial para auxiliar o setor.

O ministério russo das Finanças afirmou nesta segunda-feira que preparou medidas para apoiar a Wildberries e pequenas empresas que operam em sua plataforma, cujos produtos foram danificados nos ataques. As medidas incluem isenções fiscais por até um ano.

O Banco Central da Rússia também aconselhou os credores a apoiarem as empresas afetadas pelos ataques a centros de logística e armazéns. Nem o ministério nem a empresa divulgaram o valor do pacote de apoio.

rc/ra (Reuters, DPA)